韓國非軍事區遙望朝鮮 坡州秋遊露營車宿一宵

隨着露營車旅行愈來愈流行，近年沿京畿道DMZ非軍事區一帶的旅行路線和方式都出現了不少變化。坡州和平世界露營場今年4月正式開放接待外國旅客，讓遊客體驗韓國流行的露營之樂。另外，遊客也可自行安排旅程，探索臨津江DMZ非軍事區旅遊路線，這有別於以往在首爾出發、早出晚歸的公式巴士一天遊，更可慢慢遊覽周邊景點。

6大主題露營區 設施齊備

從首爾乘地鐵京義中央線到文山站，再轉乘臨津江的京義中央線至臨津江站下車，步行15至20分鐘可到坡州和平世界露營場。場內分為6大主題露營區，包括一般露營區、汽車野營區（car camping site）、豪華露營（glamping）、露營車（caravan）等，一般露營車可供1至4人入住，部分車型最多可住6人，備有簡單廚具、被鋪。露營場內設有公共洗手間、沐浴區、食物清洗區、24小時無人便利店等，而大門位置設有旅客中心，有能說普通話的職員，亦提供中英文簡介小冊子，方便不諳韓語的旅客。場內亦設有免費夜光show或夜間散步等活動。

露營車區分別位於D、M、Z等3個區，而Z區是場內最大最新的露營車區，每架露營車都有自己專屬小區域及獨立洗手間，方便旅客在露營車外享用烤肉晚餐。營區歡迎旅客自備食物，也可提前跟職員預約烤肉晚餐，現場可以租烤架套裝，而旅客中心亦有小賣部供應零食和飲品，非常方便。若是自駕遊的話，更可駕車至文山站附近的大型超市Homeplus自購食材或用品。如從Homeplus乘的士到營地，參考費用約9500至10,000韓圜（約56至59港元），車程約10至15分鐘。

坡州和平世界露營場

露營車費用：100,000至150,000韓圜（約590至879港元）；周末160,000至230,000韓圜（約938至1348港元）

地址：京畿道坡州市文山邑馬井里1153-3

註：入住高峰期為每年5月、7至8月及10月

網址：ggtour.or.kr/camping/main.web

韓遊網：tinyurl.com/4kc86xjt

乘纜車跨越臨津江

除了體驗露營車的樂趣，也可順道遊覽附近一帶景點。坡州的臨津閣和平世界公園旁設有坡州臨津閣和平纜車（DMZ Gondola）下站。全長850米的纜車路線，共有普通纜車17輛，水晶纜車9輛，每部纜車可容納10人。臨津閣和平纜車是韓國首次連接DMZ的纜車，遊客由下站乘搭纜車可橫跨臨津江到上站下車。上站纜車站天台設有展望台，可飽覽一望無際的河景、臨津江大橋，以及DMZ和平列車的鐵路。沿着第二瞭望台、和平亭及臨津江和平燈塔，可步行至由前美軍軍營改建而成的坡州DMZ格里夫斯營（Camp Greaves）。特別推薦參觀Gallery Greaves，除了有關於韓國戰爭、DMZ和格里夫斯營地駐韓美軍相關內容，還有最新展覽主題「年輕的肖像，我們的年輕時光 」和「三條線 」的珍貴內容。遊人需留意回程時間，參觀後乘纜車回到下站。如時間許可，可安排都羅山和平公園、展望台及第三隧道等景點，深度探索。

坡州臨津閣和平纜車

來回票價：普通車廂成人11,000韓圍（約64港元）；水晶車廂成人14,000韓圜（約82港元）

地址：京畿道坡州市文山邑臨津閣路148-73

網址：www.dmzgondola.com

DMZ 格里夫斯營（Camp Greaves）

地址：京畿道坡州市郡內面紅十字路137

網址：dmzcamp131.ggtour.or.kr

烏頭山展望台距朝鮮僅460米

坡州烏頭山統一展望台建於漢江與臨津江附近的烏頭山上海拔118米的位置，距離朝鮮直線距離只有460米，透過屋頂上高性能望遠鏡，可以觀察朝鮮人民狀况。

入場費用：全免

地址：京畿道坡州市炭縣面必勝路369

網址：jmd.co.kr

註：逢周一休館，若周一為國定假日，則順延至翌日休館；此為民統線北方軍事作戰區域，或會因氣候或其他狀况而提前閉館

DIY辣椒醬、石磨咖啡

坡州、金浦一帶擁有肥沃土地、豐富水源和清新空氣，造就了優質的金浦稻米。而「稻花農夫」是金浦的農村文化綜合空間，致力於可持續發展，推廣優質農產品。在這裏可學習把稻花高果糖漿，混合本地產的海鹽、黃豆粉、辣椒粉、梅子汁，加入瓶子內攪拌成韓式辣椒醬，完成後可帶走，熟成一星期後食用更有風味。想即時品嘗的話，也可來個韓式拌飯午餐，風味十足。

飯後可體驗石磨咖啡，這裏使用韓國產咖啡豆，將咖啡豆加入石磨器研磨，可按個人口味重複研磨次數，研磨後的咖啡粉細緻帶香氣。在導師的指導下，完成手冲程序，充滿儀式感。●

稻花農夫

DIY韓國辣椒醬體驗（300克）價錢：

每位15,000韓圜（約88港元），自由行毋須預約

DIY石磨咖啡手冲體驗價錢：

每位15,000 韓圜（約88 港元），自由行毋須預約

地址：京畿道金浦市霞城面麻谷路239

網址：cnriceflower.imweb.me/experience

●旅遊錦囊

入境要求：持有效香港特區護照毋須簽證

匯率：1000韓圜約兌5.9港元

機票：10月份香港往返首爾，大灣區航空票價約$1222起（連稅及附加費）

文：卓惠媛

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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