AWOL VISION 24FPS模式還原電影感

【明報專訊】除了大品牌，近年亦有不少投影機的後起之秀，其中AWOL VISION便推出LTV-3000-PRO三色雷射4K超短焦投影機。機體採用三重激光技術，提供4K解像度。為提升投影的畫質，特別使用Ricoh F2.0純玻璃鏡頭，投影尺寸為80吋至150吋之間，最近投影距離約6吋（約15.24厘米）。影像質素上，LTV-3000-PRO能重現REC.2020色域，覆蓋率達到107%，也支援HDR10+，無論是SDR還是HDR內容都能滿足需求。