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AWOL VISION 24FPS模式還原電影感

【明報專訊】除了大品牌，近年亦有不少投影機的後起之秀，其中AWOL VISION便推出LTV-3000-PRO三色雷射4K超短焦投影機。機體採用三重激光技術，提供4K解像度。為提升投影的畫質，特別使用Ricoh F2.0純玻璃鏡頭，投影尺寸為80吋至150吋之間，最近投影距離約6吋（約15.24厘米）。影像質素上，LTV-3000-PRO能重現REC.2020色域，覆蓋率達到107%，也支援HDR10+，無論是SDR還是HDR內容都能滿足需求。

大多數電影都以每秒24幀（FPS）的速度拍攝，為了保持電影的原汁原味，LTV-3000內置24 FPS模式，還原電影拍攝速度，更忠實呈現導演原意。機體亦有顧及打機用家需要，機體設有Turbo遊戲模式設計，為用家提供15毫秒4K@60Hz和8毫秒1080P@120Hz輸入延遲。LTV-3000-PRO能提供3000ANSI亮度，內置36W立體聲揚聲器，支援Dolby Atmos及DTS Virtual X聲效。●

AWOL VISION LTV-3000-PRO規格

解像度：3840×2160

投影尺寸：80至150吋

亮度：3000ANSI

光源壽命：25,000小時

連接：HDMI×3、USB×2、光纖、Wi-Fi、藍牙

體積：599×353×145毫米

重量：9.5公斤

售價：$32,800

網址：www.auto-plus.com.hk

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