e精選：EPSON超高亮度毋懼開燈睇片

EpiqVision EH-LS650的投影尺寸由60至120吋之間，其中100吋畫面只需距離投影面27厘米。另外，機體提供2,500,000:1動態對比度及支援HDR10，功能都算齊全。EPSON繼續與Yamaha合作，內置20W的Yamaha 2.1聲道揚聲器，支援Yamaha獨家的音效技術，能提升3D環迴立體聲效果。機體亦具有自動響度調節功能，當用家以低音量播放時會自動平衡音頻中高低音調，收聽更加舒服。為了更方便使用，新機還附送一部Epson Android TV串流媒體播放器（ELPAP12），無論想直接用投影機串流影片，或是透過Android手機把畫面投放到投影機播放，都十分方便。●

EPSON EpiqVision EH-LS650規格

解像度：3840×2160

投影尺寸：60至120吋

亮度：3600ANSI

光源壽命：20,000小時

體積：467×400×149毫米（連腳架）

重量：7.4公斤

售價：$14,888

網址：www3.epson.com.hk