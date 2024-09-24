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知多啲：手語與時並進 email、AI由英文字母演化

【明報專訊】隨着社會發展，手語也在不斷演變中。Philip指，與粵語或英語一樣，手語也會自然地出現新詞彙來表達新的概念，特別在科技領域，包括上網、email、WhatsApp、Wi-Fi、AI等。Kenny分享，例如「WhatsApp」（圖a+b）初出現時，不同聾人群體會各自衍生不同表達方式，但隨着時間過去，社群逐漸形成共識，於是會選擇最常用的一至兩種表達方式。而構詞的其中一個方法是使用簡單英語表達，如英文字母，舉例「email」會擺出字母「E」的手語，並貼着另一隻手的食指向前移動，代表發出電郵（圖c+d）；「AI」就是直接做出這兩個英字母的手語。Brenda又指，除了根據文字轉化手語，也會根據圖案或畫面來表達，例如有些人用「W」的手勢來代表Wi-Fi，而另一些人則模仿Wi-Fi信號的波紋。

600個社政醫療手語詞彙

而為政府部門大型活動提供即時傳譯的陳玉娟也分享，近年不少新政策或議題推出，亦衍生出不少新詞彙，香港聾人福利促進會的手語翻譯員亦會一同設計新的手語詞彙。例如當年首次有「一帶一路」這個字詞時，擔任即時傳譯的陳玉娟只能按字面意思翻譯，但及後就與聾人、手語導師等一起商議，改用意譯的「絲綢之路」。聾福會還特別編製包含約600個手語詞彙的《香港手語——社政》及《香港手語——醫療》，給聾人及手語翻譯員參考。

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