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人生下半場

健康

醫學滿東華：青少年強直性脊椎炎 惡化恐全身硬直

【明報專訊】今天，朋友帶同10多歲的兒子求診。

醫生：「文弟，很久沒見！小聰已那麼大了，應該差不多考DSE吧！」

文弟：「是啊！未知是否因臨近考試，小聰經常對着電腦屏幕溫習功課，缺乏運動，所以每天都抱怨腰痛和頸痛。有時甚至連起牀也跟我們說全身非常僵硬，又經常說十分疲倦。其實這情况已經持續半年，我們已幫他換了護脊牀褥和椅子，又帶他看過跌打；家庭醫生也曾經處方消炎止痛藥，吃的時候還可以，但藥效一過又開始疼痛。所以今天特意帶他過來檢查一下。」

醫生：「小聰，可否形容一下你的情况？」

小聰：「約1年前，我覺得左右兩邊臀部有些刺痛，起初以為是打籃球扭傷，吃過消炎藥好像有改善，所以不以為意，但慢慢連腰部也開始疼痛。爸媽叫我多休息，減少運動，沒想到痛楚反而愈加嚴重，有幾次半夜睡覺也痛醒。但奇怪的是，如果早上起牀時拉筋，伸展一下，又好像好一點。所以我最近每晚睡前及起牀後都會做運動，但始終覺得背部仍然十分僵硬，像機械人一樣。」

醫生：「看你的徵狀，我懷疑是一種風濕病——強直性脊椎炎。我們先安排血液檢查及影像測試，再確定治療方案。」

自身免疫失調 休息靜止反更痛

腰背痛是常見的都市徵狀，世界衛生組織數年前一個大型普查顯示，超過八成人曾經及正受腰背痛困擾。雖然腰背痛多是由於肌肉勞損、脊柱不平衡、創傷，甚至坐骨神經痛所引起，但有一部分年輕患者，是因為一種較為少見的風濕病——強直性脊椎炎引致。

強直性脊椎炎屬於自身免疫失調的慢性疾病，主要令患者出現發炎性背痛徵狀。所謂發炎性背痛，有別於一般勞損性痛楚，它在休息或靜止時不但不能減輕疼痛感，反而會愈來愈嚴重，只有在活動後才會輕微好轉。另外，患者會有「晨僵」的情况，即早上起牀時背部會特別僵硬，有時要活動幾小時甚至延至下午才稍為紓緩。由於是免疫系統疾病，所以除背痛外，患者更會感到異常疲倦，甚或會有發燒等情况。

多男性30歲前病發

最令人擔心是，如果不及早診斷及治療，脊椎關節會因發炎而被侵蝕，骨骼外圍增生，新生骨骼會融合，令脊椎關節位無法活動，使腰部失去靈活度。隨病情惡化，症狀會伸延至胸椎及頸椎，脊骨前端韌帶變硬，令椎間互相緊連，病人難再彎身或轉動，病情發展至後期，連腰椎至臀部之間及肩膊和腳踭亦會受影響，全身幾乎完全硬直。

強直性脊椎炎患者多是男性，病發多在30歲前，在香港估計每1000人約有2至8名患者。由於病發時正值年輕的黃金時期，這種疾病對病人的學業、工作及社交均造成重大影響。因此，如果自己或家人已超過3個月腰背痛或持續跟腱發炎，切勿掉以輕心，及早向醫生了解原因。

文：葉文龍

（東華三院綜合診斷及醫療中心臨牀服務總監）

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