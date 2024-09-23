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健康

安老院配合 醫護社工支援 院舍居處離世首例 一路好走一小步

【明報專訊】《死因裁判官條例》修訂在今年6月3日刊憲實施，從此，居處離世的範圍涵蓋院友所居的院舍。

這個修訂一直是業界引頸以待，但到落實執行時，出現不少迷思。什麼個案才適合院舍居處離世？要有什麼必備設施？臨終照顧包括什麼服務？遺體要怎樣處理？死亡證明簽署後該怎麼辦？誰去領取死亡證？如何運送遺體？如何安撫其他院友情緒？如何應對附近居民反應……

上月，香港老年學會舉辦了一場分享會。雖然籌備時間倉卒，但出乎意料，800個名額在公開報名後旋即爆滿，實屬罕見。或許這議題潛伏在業界久矣，大家都想探討一下，如何為善終服務踏前一步。分享會議題是：在安老院舍內如何落實院友意願，讓「院舍居處離世」成為港人其中一項選擇。

修例後可安心留院舍離世

眾所周知，香港人在死亡方面可說是「無得揀」。每年逾5萬多宗死亡個案，逾九成半都是別無他選的死在醫院裏。這個使人沮喪的百分比早已備受關注。醫院管理局也承認有問題並指出：「在香港，基於文化和制度上種種因素，長者往往於離世前被送進醫院，而非留在家中或安老院舍。這不但增加醫院在急症護理的壓力，亦意味着很多病人需接受非必要的治療和介入，增加不適及未能滿足寧養的需要。」

業界一直努力改善問題，香港老年學會「安老院舍臨終照顧及支援研究」、「香港安老院舍完善人生關顧計劃」、「賽馬會安寧頌安寧在院舍計劃」陸續推出，期望香港在善終發展上行前一步。尤其在賽馬會安寧頌安寧在院舍計劃內，96間安老院舍就臨終照顧做好準備；員工接受培訓，院舍設置安寧房間，專業團隊到舍支援等；看來，一切已準備就緒。

可惜，在院舍內離世的願景遲遲未能實行。這關乎法例所限，以往根據《死因裁判官條例》，末期病人面對死亡時，雖然可以選擇居處離世，毋須送醫搶救，但居處只限於自家，不包括安老院舍。換句話說，院友就算是苟延殘喘死到臨頭，但仍然要召喚救護車送往急症室，在分秒必爭的醫院裏接受激烈而徒勞的搶救。因此，修訂有關條例便成了業界另外一個共識。在大家多番努力下，《死因裁判官條例》終於在今年中修訂，居處離世範圍涵蓋院友居住的院舍。

院友須在死亡前14天內獲醫生診治，並於逝世時獲醫生簽署醫學死亡證明文件（表格18）證實死因。家屬取得醫生證明後，便可辦理領取死亡證（表格12）的手續。殯儀服務公司可直接到院舍將遺體移走及儲存，毋須運往公眾殮房解剖分析，病人從此可安然及合法地在院舍離世。

落實執行 業界迷思多

這個修訂是業界一直引頸以待，但到落實執行時，大家有不少迷思，例如：什麼個案才適合院舍居處離世呢？怎樣與院友及家屬溝通？院舍居處離世該有什麼必備設施？臨終照顧應包括什麼服務？院舍人手配對該當如何？遺體要怎樣處理？要打包嗎？怎樣找醫生到院舍？死亡證明簽署後該怎麼辦？該由誰去領取死亡證？如何運送遺體？院舍該如何安撫院友情緒？如何應對附近居民的反應呢？

業界迷思一大串。或者就是這個原因，分享會反應才會如此熱烈。與會者除了安老院舍同工之外，還包括醫護界、社福界、宗教團體和殯儀業界；大家聚首一堂，期望迷思得以破解之餘，善終服務可邁進一大步。

「修訂法例6月3日通過，到了7月我們便接獲請求，有院友希望留院舍離世。我們可說是全無經驗，但是有一共識，那就是：盡量配合，希望能讓逝者無憾，生者無悔。」一名院長分享。

首宗完成院舍離世的安老院位於新界，屬政府資助安老院舍，只設有80多個牀位。人手編制方面，院長本身是社工之外，護理人手只有1名註冊護士及4名登記護士，在規模上屬中小型院舍；但院舍參加了賽馬會安寧頌安寧在院舍計劃，每名員工都接受過為期6個月臨終安寧照顧訓練。另外，一支專業團隊會支援參加計劃的院舍；團隊中社工及護士會定期到院舍評估及交流，並會為末期患者及家屬提供意見及輔導。

院長續與大家分享：「今次個案得以順利完成，實有賴專業團隊的幫忙和指導。當收到家屬要求不送院友到醫院搶救時，我們立即請教安寧在院舍專業團隊。」

不願母親孤獨留醫「等時間」

婆婆已逾90歲，除了患有認知障礙之外，更是晚期呼吸衰竭患者。婆婆一直與女兒同住，由女兒獨力照顧；但今年初健康急轉直下，女兒在不得已下把她送進安老院。自婆婆入住安老院後，已因肺炎及氣喘3次送進醫院去，每次住上個多月。7月初，婆婆剛出院，但又因氣喘異常嚴重，若情况持續可能危及生命，於是院舍通知家人，要再次送婆婆入醫院。

當女兒聽到這消息後，情緒陷於崩潰。「我不可以再讓媽媽入醫院了。求求你，想想方法吧！我真的很想陪着她。我知道媽媽情况，她現在只是等時間；正正就是因為這樣，我不想她再入醫院！每次她入醫院，我都會失眠難過，時刻都在想，我會不會錯過了她呢？我真不想她孤獨淒涼的留在醫院，求你不要送媽媽入醫院！你們能讓媽媽留在院舍嗎？」

鑑於婆婆女兒這個請求，院舍立即向安寧在院舍專業團隊求助。第二天，他們為婆婆及其女兒評估狀况。婆婆確認為末期，如不送進醫院治療，短期內會離世。他們向婆婆女兒輔導，講解將會面對的情况如：臨終病人照顧、住進安寧房間安排、面對死別的自處等。當知道母親可以選擇「不在醫院離世」，女兒如釋重負，欣然接受。

彌留遷入安寧房 全天候照料

不到3天，婆婆血氧降至超危急水平，護士建議盡快遷入安寧房間。在賽馬會安寧在院舍計劃資助下，參與計劃的院舍設有一個獨立房間，供院友彌留期間使用。房間佈置家居化，有配備如氧氣機、抽痰機、醫療牀等；亦有家居梳化及陪人牀。至於臨終護理方面，除了醫生每天到診之外，亦有兩更註冊護士全程守候，確保病人獲得24小時全天候照料。

「由此可見，安寧在院舍團隊真是給了我們很大的幫助。」院長向各人分享，「由於院舍居處離世規定，院友必須接受醫生診治及簽署死亡證，我們也得找來安寧在院舍陳醫生協助。陳醫生專業而不厭煩，記得當天她要老遠從新界急忙跑到金鐘道政府合署，才取得醫學死亡證明文件（表格18）。總括來講，今次的經驗很寶貴。家屬的回饋確實讓我們感到十分鼓舞。」

「能陪媽媽一整晚 我感到很幸福」

大會播出錄像，我們聽到婆婆的女兒道出心聲：

˙「安寧房裝修得好溫馨，我可以在全無壓力下，留在房內與媽媽互動。我替她按摩、念經、傾偈，甚至做facial。我深信這一切都不可能在醫院發生。」

˙「我很感恩能完成心願，和媽媽好好道別。過程中，我感到媽媽很愛我，我亦很愛很愛她。能夠陪着媽媽一整晚，為她誦經、按摩、潔淨身體，我感到很幸福。她乾乾淨淨、舒舒服服地走。這覺得好安慰、好開心。我相信我一世都會記得那時刻。」

˙「到了現在我才知道，原來背後我得到了這麼多人幫忙。我真是非常感動，無言感激，我將會對此永誌不忘。」

分享會的氣氛融洽和積極，因為大家也認同，讓院友在離世時多一項選擇，確是非常值得。縱然這可能只是一小步，但是踏出了，總好過永遠原地踏步啊。香港人，記着，除了醫院之外，我們一路好走時還可以「有得揀」啊！

■梁萬福

老人科專科醫生，一直從事老年醫學及老年學研究，積極參與義務工作，從醫管局退休，仍不遺餘力推動長者健康教育及醫療服務。

文：梁萬福

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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