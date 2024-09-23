知多啲：「啪骨」整復不治本

注意姿勢 避風寒侵襲 伸展鍛煉

對慢性勞損患者來說，「啪骨」可修正關節錯位，暫時紓緩疼痛或改善關節活動障礙的問題，但不是長遠治本之法。只要勞損持續，已整復的關節很容易再次錯位，令病情反覆不癒。要長遠改善頸椎病，唯有注意日常工作起居的姿勢，避免感受風寒和加強伸展鍛煉。

頸椎病患者日常需留意保持姿勢正確，避免長時間低頭、頭頸前伸、聳肩、含胸等容易造成勞損的動作。使用電腦時要調整桌椅高度，使肩頸上肢可自然舒展。建議使用雙肩背包，避免經常單肩背重物。患者平日亦要注意多做仰頭、低頭、左右轉動頭部、左右側彎頭部、頭部前伸、挺胸、旋轉肩膀等伸展運動，以紓緩疲勞。避免頸部吹風受寒，例如長髮者洗頭後應及時把頭髮徹底吹乾，可減少頸項受風寒濕邪侵襲的風險。

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