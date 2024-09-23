明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

健康

知多啲：「啪骨」整復不治本

【明報專訊】手法復位為治療師根據病情，對患者使用牽引、旋轉、扳動等治療方法，徒手糾正關節錯位，用以整復筋骨。由於在施行手法時或會發出「咔」、「啪」的復位聲響，故俗稱「啪骨」。

注意姿勢 避風寒侵襲 伸展鍛煉

對慢性勞損患者來說，「啪骨」可修正關節錯位，暫時紓緩疼痛或改善關節活動障礙的問題，但不是長遠治本之法。只要勞損持續，已整復的關節很容易再次錯位，令病情反覆不癒。要長遠改善頸椎病，唯有注意日常工作起居的姿勢，避免感受風寒和加強伸展鍛煉。

頸椎病患者日常需留意保持姿勢正確，避免長時間低頭、頭頸前伸、聳肩、含胸等容易造成勞損的動作。使用電腦時要調整桌椅高度，使肩頸上肢可自然舒展。建議使用雙肩背包，避免經常單肩背重物。患者平日亦要注意多做仰頭、低頭、左右轉動頭部、左右側彎頭部、頭部前伸、挺胸、旋轉肩膀等伸展運動，以紓緩疲勞。避免頸部吹風受寒，例如長髮者洗頭後應及時把頭髮徹底吹乾，可減少頸項受風寒濕邪侵襲的風險。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

上 / 下一篇新聞