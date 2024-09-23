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副刊

健康

消炎止痛：針灸疏通經絡 推拿鬆弛肌肉

【明報專訊】針灸治療頸椎病有疏通經絡、放鬆頸肌、消炎止痛作用。局部用穴可選頸肩穴位或頭部穴位，如風池、天柱、頸百勞、大椎、天宗，以及根據「以痛為腧」的原則，選取稱為「阿是穴」的局部痛點施針。同時可根據患者症狀，循經針灸，如經常手麻者，可選配位於上肢的曲池、手三里、外關、合谷等，建議每周治療2至3次，有需要時可配合電針加強刺激，或艾灸溫經驅寒。

落枕肌肉痙攣 不宜强力推拿

推拿手法治療頸椎病可直接鬆弛肩頸肌肉，促進血液循環，糾正關節錯位，有助紓緩頸椎病症狀。不良姿勢或操勞過度容易引致肩頸勞損，通常牽涉到胸鎖乳突肌、頭夾肌、肩胛提肌、斜方肌等位於肩頸的肌肉，通過局部推拿改善肌肉繃緊，理順筋絡，常用手法如「一指禪推法」、滾法、拿法等，可配合如刮痧、拔罐等治療，一般每周治療2至3次。

落枕患者如頸項肌肉處於痙攣緊張狀態，在此階段不宜强力推拿按摩，以免過度刺激令不適增加，可採用針灸配合輕柔的理筋手法幫助放鬆。嚴重頸椎病可能需要手術治療。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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