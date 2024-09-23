消炎止痛：針灸疏通經絡 推拿鬆弛肌肉

落枕肌肉痙攣 不宜强力推拿

推拿手法治療頸椎病可直接鬆弛肩頸肌肉，促進血液循環，糾正關節錯位，有助紓緩頸椎病症狀。不良姿勢或操勞過度容易引致肩頸勞損，通常牽涉到胸鎖乳突肌、頭夾肌、肩胛提肌、斜方肌等位於肩頸的肌肉，通過局部推拿改善肌肉繃緊，理順筋絡，常用手法如「一指禪推法」、滾法、拿法等，可配合如刮痧、拔罐等治療，一般每周治療2至3次。

落枕患者如頸項肌肉處於痙攣緊張狀態，在此階段不宜强力推拿按摩，以免過度刺激令不適增加，可採用針灸配合輕柔的理筋手法幫助放鬆。嚴重頸椎病可能需要手術治療。

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