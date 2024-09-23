明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

健康

頸椎病作怪 頭暈惡心 健忘多疑

【明報專訊】長期低頭伏案，頭頸前傾注視熒幕，經常聳肩、含胸（寒背）等，都會令頸肌勞損，加快頸椎退化，引致頸椎病。頸椎病病徵多樣，涵蓋全身，身體不適之餘更有可能影響情緒，屬於慢性疾病。要治療頸椎病，可透過中藥、針灸、推拿手法等紓緩肌肉繃緊，驅風散寒祛濕，促進氣血運行。

椎體骨質增生 壓迫脊髓神經

人體有7節頸椎，負責支撐頭部。附在頸椎周圍的肌肉、韌帶等軟組織，則負責控制頭部活動。頸椎約30歲開始逐漸退化，頸椎間盤退化會影響頸椎的穩定，如再加上長期姿勢不良、過度操勞、缺乏鍛煉、有傷患等，將會令頸椎退化加劇，或令衰退提早發生。頸椎退化後有可能出現生理弧度改變，椎體骨質增生，神經或血管卡壓，壓迫脊髓及刺激周邊神經或軟組織等，造成各種各樣的頸椎病症狀。

初起頸肩痠痛 嚴重可致下肢癱瘓

頸椎病按病理可分為下列各型，各有不同的臨牀症狀：

1.頸型：為頸椎病初起階段，由於頸項周圍肌肉長期繃緊，令頸椎生理弧度改變，患者出現頸肩痠痛、肌肉僵硬繃緊、頭頸活動受限，每於陰雨天、吹風受寒、勞動時症狀加重。患者亦容易發生落枕

2.神經根型：由於頸椎間盤退化或骨質增生，頸椎小關節不穩或錯位，令頸神經根受到刺激或壓迫。根據受影響神經根位置，患者反覆出現同側頸、肩、臂、掌、指的疼痛或麻痹，臨牀常見，甚至影響睡眠或導致肌肉萎縮

3.椎動脈型：由於頸椎病變刺激椎動脈，造成血流障礙，導致腦供血不足。患者在頭頸活動時容易頭暈、眼花、惡心、耳鳴，甚至在旋轉頭部時，因椎動脈受卡壓而突然眼前發黑猝倒

4.脊髓型：為頸椎病重症，由於頸椎間盤突出或椎體骨質增生壓迫脊髓，患者可出現病灶以下的軀幹或下肢麻木，嚴重可影響下肢活動甚至癱瘓

5.交感型：由於頸椎退化刺激交感神經，導致交感神經功能紊亂，可影響全身。患者出現頭重、眼睛乾澀、視力模糊、耳脹耳鳴、咽喉異物感、心悸、胸悶、反酸、腹脹、異常出汗、怕冷、健忘、失眠等；有可能令患者焦慮不安、疑神疑鬼，影響情緒。此型在臨牀少見，容易漏診

6.混合型：出現兩種或以上類型之表現者，為混合型。臨牀上因頸椎問題而求診的患者多屬混合型頸椎病，很少只單獨出現一項問題

醫者可通過詢問病史、觸診檢查、功能評估，並在有需要時配合X光、CT、MRI等檢查確立診斷。至於患者適合採用何種治療，則要視乎病情、病人狀况，以及醫者經驗。

中藥祛風寒濕 行氣活血

中藥治療頸椎病，可從祛風寒濕和行氣活血兩方面入手，舒筋活絡，改善氣血運行。針對初期頸椎病，頸椎結構病變不嚴重，病情易受天氣變化、勞累等影響者，治療多採用驅風、散寒、祛濕的方法，常用中藥如葛根、羌活、桂枝、桑枝、威靈仙等。

針對病程長、頸椎結構已改變、頸項有新傷舊患者，治療多考慮行氣活血祛瘀，常用藥包括當歸、川芎、乳香、丹參、田七等。中老年頸椎病患多有筋骨退化的因素，中醫理解為肝腎不足，治療時可配搭有補益肝腎、強筋壯骨功效的藥物，如杜仲、桑寄生、雞血藤等。

文：邱宇鋒（註冊中醫）

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

明報健康網：health.mingpao.com

電郵：feature@mingpao.com

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

上 / 下一篇新聞