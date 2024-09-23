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俠醫仁心：數字人生

【明報專訊】「教授，我的主診醫生說，根據醫學文獻，我在診斷患這末期癌症後只有6個月命，但我在接受化療後至今已活了超過12個月，到底我還能生存多久？相士說我應能多活數年，你認為我到底能否戰勝命運？」

在21世紀科技發達的社會，人類對數據有着一份執著和堅持，彷彿數據成為「有圖有真相」以外，另一證明事實的最強大支持。2013年，專欄作家大衛‧布魯克斯（David Brooks）在《紐約時報》上首次使用數據主義（dataism）這個名詞，他認為一切可以量度的事情，都應該用數據反映。數據就像一個透明且可靠的鏡頭，使人們能夠過濾情感主義和意識形態，這些數據甚至能幫助我們預測未來。

醫學研究利用大數據配合人工智能，能更準確地預測病人的治療效果。醫學數據庫是否愈多資料愈有用？理論上，資訊愈多愈能令系統準確計算，但重點在找答案前先要問對相關醫學問題，並在數據分析時應用正確資料，還有在構建資料庫時準確無誤地蒐集和輸入資料。

然而在建立大數據庫時，卻會遇到病人私隱和網絡安全問題。究竟我們能否信任處理大量個人資料的研究單位？我們是否有權知道蒐集了的數據如何使用？而涉及健康數據的資料對個人甚至社會有着一定風險，試想如上市公司老闆患有危疾的消息被傳出，對公司股價和營運都有着不能預計的風險！

解釋病况須平衡數據和人情

癌症存活率一般以5年為界限，因癌症在接受治療後5年再復發機率已變得非常低，5年後如沒有再發病，患者可確定為成功治癒。而在比較癌症新療法的效果時，必須訂立一個以時限為對應的指標。5年存活率建基於前人走過的抗癌之路，但每個病人都是獨立個體，實際上過往不同期數的癌症治療數據都是過去式，不能用於一個獨立個體身上，一個人只能夠百分之百生存或死亡！

愛因斯坦曾說：「不是所有重要的東西都可以計算，也不是所有可以計算的東西都重要。」（Not everything that counts can be counted, and not everything that can be counted counts.）醫學包含着科學和人文精神，醫生解釋病况時須適當地平衡數據和人情，讓病人和家屬能理解在考慮風險和得益的數據之餘，亦能從病人角度出發，選擇最合適的抗癌之路，決定過後便不再回頭。人不應為數字而活，但理解和應用數據卻能幫助我們了解事實及認清未來發展的方向。

文：趙偉仁（中大醫學院院長）

（愛手術、愛教學、愛創新、愛機械人、愛畫畫。中大醫學院院長趙偉仁分享對生命的百般熱愛，隔周刊出）

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[健康]

相關字詞﹕抗癌 中大醫學院院長 中大醫學院 健康 趙偉仁 俠醫仁心

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