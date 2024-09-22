未來城市：重投職場 補勞動空缺 銀髮生力軍 搵啱崗位再發光

人口老化 年輕勞動力減

日本電影《退而不休》男主角為銀行工作奉獻人生，退休後未能適應無所事事的生活，開始懷疑其人生價值，重新出發尋找興趣。上周一（16日）是日本敬老日，總務省公布截至15日的人口推測資料，估計日本今年65歲或以上長者人口達3625萬，長者勞動人口則達914萬，佔長者人口約四成。隨人口老化，日本勞動結構亦有變老趨勢，長者重返職場，有些做全職，有些則利用手機應用程式如「メルカリハロ（Mercari Hallo）」打散工，毋須面試和遞交履歷表，即可尋得工時短的即日工作。

香港是全球男女平均壽命最長的地方。有些長者行動不便，需要照顧，但部分仍有工作能力。2023年《施政報告》提出發展銀髮經濟，透過樂齡產品和服務，例如醫療保健和起居服務等提升長者的生活質素。根據2019年勞工及福利局公布的《2027年人力資源推算報告》，2027年55歲或以上的本地人力供應，預計由2017年的775,200人增約12.2%至869,800人；同時因應生育率下降，年齡介乎15至54歲的人力供應料減約5.6%，推算整體勞動人口參與率將從2017年的59.1%下跌至2027年的54.9%。在出生率下降的情况下，人口老化意味年輕勞動力減少，退休人士或可填補當中空缺。

「長者就業計劃」 僱主、求職者一拍即合

香港耆康老人福利會（下稱耆康會）自2008年推行「流金頌社區計劃-友待長者就業計劃」，2014年再獲香港賽馬會資助，推出「傲齡動力-友待長者就業計劃」，起初舉辦實體招聘會配對僱主和求職者，後來設計了「e72」資訊網站和手機應用程式「e72一拍『職』合」，讓長者足不出戶也可應聘。耆康會主席麥建華說，港英政府於1977年發表《安老服務綠皮書》，指明居家安老是安老服務的重點，他說人口雖老化，但「留意到以前比較少長者留在香港退休」，而耆康會正是為了回應本地的老齡化社會而創辦。

現時香港的中高齡人士（耆康會定義為50歲或以上）大多是二戰後出生，在逐步改善的醫療和教育環境下成長，麥說：「他們健康長壽、教育水平高，阻止他們繼續貢獻社會的話，似乎有點浪費（人才），於是我們推出了『友待長者就業計劃』。」香港並無法定退休年齡，而在2000年6月1日或之後15年間受聘的文職公務員和紀律部隊人員分別須在60歲和55歲或57歲退休，延期最多5年，至2015年才正式提高，如文職系公務員可選擇在65歲退休。麥建華憶述2008年，大部分企業將55歲和60歲定為退休年齡，所以當時很多人未夠60歲就不再工作。他說社會普遍或質疑長者的工作能力，「可能有一個錯覺，以為長者當然是手腳慢，辦事不力」。同時2008年爆發金融海嘯，全球經濟衰退，消費和投資意欲低，香港經濟大受打擊，麥表示「友待長者就業計劃」展開初期甚艱難，「當時招聘長者的工種較狹窄，大多是清潔工、保安之類的工作」。

2012年65歲或以上人口突破百萬，麥建華觀察到耆康會於2008年和2014年兩個階段的「友待長者就業計劃」成效有明顯分別。除了中高齡人數增加外，麥發現無關經濟需要，長者愈來愈願意再就業，「退休去玩、去旅行有一段時間很開心，但過不久就有很多長者告訴我，他們覺得很悶」，希望彈性工作，重新貢獻社會，「不再是固有全職招聘的模式，而是其他工作方式，例如兼職和彈性上班等」。

長者招聘 文職工種不多

退休人士想再就業的首要考慮未必是薪酬，反而希望在職場受到尊重，工作有發揮空間，可兼顧照顧孫兒。歐女士今年61歲，前年退休，曾於銀行做了20多年文職。她說銀行工作雖返朝九晚五，但她一般要加班，趕時間完成一份又一份報告，「很吃力，工作太忙，完全沒（屬於）自己的時間」。退休上演人生下半場，歐女士開始發掘自己的興趣，她學樂器、做義工，教自閉症小朋友玩音樂。她起初很享受這難得的空閒，「不用再同人迫車上班」，尤其是剛過的颱風天讓她感受更深——每當工作日的熱帶氣旋警告一取消，打工仔總要急急腳搭車上班。

不過這「退休蜜月期」只維持約半年，歐女士姐漸掛念以前忙碌的生活，「我仍有能力繼續工作，（繼續工作）亦是我所期盼的，只是我不會再做壓力大的工作」。

歐女士看到招聘中高齡人士的廣告主要以清潔、保安和飲食業為主，「的確沒很多選擇」，她只好改變策略，嘗試找一些跟長者工作有關，或者中小型規模的公司，因為這些僱主比較想聘請短期內不會離職、「安定一些的人」。歐女士說，她不太能在網上找到合適的工作資訊，「我查看勞工處的就業資訊，文職工種不多」，後來經朋友介紹才接觸到專為中高齡人士配對工作的「e72 」。

歐女士經「e72 」投了10份履歷表後，終尋得一份中型企業的文員工作，「如果這份也沒成功，我就決定全職退休啦」。這份文職工時相對穩定，歐女士說她能擁有私人時間，相比在銀行工作，多了跟家人相處的時間，家庭關係更和諧，而且準時放工讓她可進修學習。歐女士至今仍習慣做全職工作，不過麥建華說，現有不少長者會選擇同時做多份兼職，「有人同時打7份工，例如做吓神秘顧客」。

僱主改招聘方向

由一份全職做一世，到體驗各行各業的斜桿族（slasher）和彈性上班的自由身工作者（freelancer），工作模式的轉變令僱主一改招聘方向。祥益地產代理有限公司總裁汪敦敬營運公司42年，他說創業初期主要聘用年輕人，「那時的文化是要一起拼搏」，至SARS爆發，市道低迷，不少人失業，「我們請多了人，那些主要是35歲以上的失業人士」。現在社會改變了，汪敦敬步入花甲，他自稱是年長人士，必須接受新社會，他說現今「市場開始抗拒OT（加班工作）」，不少全球企業又開始實施在家工作的政策，僱主要尊重年輕人需要自己的空間，「讓他們在家工作」，又或者將工作時間分配得更仔細，譬如他的公司將工作分為4小時和6小時的兼職、半全職和全職。汪的公司現有約44%員工為50歲或以上中高齡人士，他說彈性工時讓需要照顧家庭和身體狀况較差的員工受惠。

透過服務長者的機構搵工似乎很理想，但這或意味不認識這些機構的退休人士，如想再就業，單靠自身難覓渠道。像70歲的Karen，她成為半職伸展教練的契機，緣於她在服務50歲或以上在職及社區人士的社企基督教香港信義會「金齡薈」上伸展班，經導師和中心職員鼓勵才考教練牌照，由對肌肉和關節一竅不通，到能即時識別紓緩不同部位痛症的伸展動作，再幫中心教班，現每周教3日課。Karen一想到開班授徒，不由得笑了，「沒有壓力，以前為掙錢就有壓力，現在純粹去玩一樣，一班人做運動很開心」。

盼可配對專長 組最佳團隊

整理收納師梁美甜和Karen一樣，均通過相熟機構獲得工作機會。梁美甜說退休人士作為獨立個體，想要獲聘，就要建立個人形象推銷自己，惟現今無論宣傳品牌和服務，甚至自身，都依賴社交媒體，「我很抗拒玩instagram、facebook這些」。64歲的梁美甜讀書到中二就投身工作，做過工廠、銷售培訓和皮革加工，每份工做了沒廿載也有10年。她8年前退休，覺得吃喝玩樂的生活沒意思，開始讀書進修，後來看到「自在人生自助計劃」的資訊，報讀香港都會大學李嘉誠專業進修學院的生命教育和「簡單生活斷捨離」等課程，考獲專業認證成為整理收納師。讀完書，具專業資格又如何？若要將其化為職業得靠自己。梁美甜以前做到管理層職級，她善於訂定策略，卻不懂使用電腦軟件，例如Microsoft Word和PowerPoint，即使她口才了得，在這科網時代也束手無策，幸得朋友幫助和專做親職教育培訓的導師轉介，她獲得到學校演講的機會，成為收納講師。

好學的梁美甜認為退休年齡無界線，「每個人的定義都不同，視乎你的身心是否能支撐到你工作」。她正打算於來年報讀香港大學專業進修學院的生命教練課程，探索更多興趣和職業可能。梁續說，她雖然不熟悉電腦運作，但曾做培訓主管，能勝任一些講解工作，其實退休人士仍有能力，只是需要一份適合他們的工作，「我們有不足之處，但有沒有機構可結合我們所長，讓我們的能力發揮？」，例如配對不會用電腦但善於溝通的她跟與之相反的人組成工作團隊，她不太留意到有機構在做這類工作。勞工處近年宣傳「不論年齡，唯才是用」，單是消除就業年齡歧視又是否足夠？高齡人士渴望從工作中找到人生價值，這似乎不是提供樂齡產品和服務就能解決，下月發表的《施政報告》，是否能比上一份想深一層？

【長者就業篇】

文˙ 姚超雯

{ 圖 } 姚超雯、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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