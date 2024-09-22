明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

星期日WorkShop

無定向學堂：應對家屬精神病發 授危機處理技巧 與照顧者同行

【明報專訊】北角日前一名有思覺失調病史男子疑病發襲擊家人，據報警員多次警告無果後，男子遭開槍擊斃。其父親後來受訪表示，過往多次報警，都是想將兒子送院治療，詎料發生悲劇。在支援精神復元人士的路上，照顧者承受不少壓力，每個報警、求助、治療的決定也很不容易，一邊擔心病情加劇，一邊害怕彼此關係破裂。家屬不易做，記者訪問浸信會愛羣社會服務處的社工，期望為他們好好裝備。

情緒病與「重性精神病」

浸信會愛羣社會服務處的「精神康復者家屬資源及服務中心」（下稱中心），是全港目前唯一專為精神復元人士照顧者而設的機構。北角慘劇發生後，中心在其facebook專頁發文指，將為會員舉辦「精神科危急事件家屬工作坊」。該中心主任李芷萾稱，危機處理技巧教學以前散落於不同課程，疫情期間家庭相處時間增加，多了摩擦，遂把危機處理「獨立成科」。工作坊不止由社工教授，還邀請過來人分享，盼為照顧者撥開迷霧。

近日事件與去年荷里活廣場案的兩名當事人，據報均涉思覺失調或精神分裂病史。李芷萾強調，不單是精神分裂症、躁鬱症等「重性精神病」，俗稱「情緒病」如抑鬱患者病發時，也有可能出現危急情况。「重性精神病」在醫學上有明確定義，但李芷萾說社工與家屬溝通時，會避免此稱呼，因每種精神病病况均有深淺之分，思覺失調徵狀可以輕微，患嚴重抑鬱症亦可有人身安全風險，「並不是說情緒病就輕一點」。

緊急應對

離開現場、尋安全空間

看到新聞報道的描述，李芷萾認為北角事主的家人當下已用盡他們知道的處理方法，「以往我們勸喻家屬危急的時候要報警，是很困難」。危急時刻，家屬緊記保護自己與復元人士安全，例如事主母親及早離開單位，有助氣氛降溫並作後續處理。如無法離家，家屬可先避走獨立空間如房間、廁所，關上門保障彼此安全，其間不應搶走對方手持的物件，或說任何刺激情緒的話語。

中心建議家屬，若有感最近復元人士狀態較差，可預先把鎖匙、錢包、電話放在家中當眼處，方便隨時離開。政府現設24小時的照顧者支援專線182 183，如家屬深夜避走而需暫宿，李芷萾建議可致電專線，尋求協助。

選擇報警的話，家屬宜在警察或救護員入屋前，交代復元人士的病史和徵狀，亦可在平日覆診時請求精神科醫生撰寫備忘錄（police memo），列明病人情况。李芷萾指根據過往經驗，復元人士在警察來到時可能表現冷靜，對答順暢，故家屬事前向警方簡介，有助準確說明情况及病人入院需要。

今次事件中，有精神病史的事主持刀衝向警員後，遭開槍擊斃，或會令家屬更抗拒報警？「我們絕對有這份擔心，本來要家屬報警已經很困難，這件事對他們衝擊很大。」李芷萾稱，若家屬認為報警或尋求醫療協助太「大件事」，可先嘗試社福機機的支援，或致電照顧者專線182 183，了解區內可提供的服務。

日常準備

記錄患者狀况 及早發現警號

中心舉辦的「精神科危急事件家屬工作坊」涉獵3個復元人士有可能出現的危急情况，包括自殺、暴力及精神紊亂。李芷萾稱有必要在整個危機進程中及早介入處理。譬如當復元人士出現自殺念頭，或對死物施加暴力如踢門、扔東西等，已是危機出現的警號。

復元人士的病情時有波動，家屬何時要向外求援？李芷萾說沒有統一標準，鼓勵家屬若心存疑惑，事無大小也可找人談談，因過往經驗發現，有感奇怪之處或為危機先兆。一般來說，家人可以留意復元人士的睡眠情况，精神物藥物副作用之一是疲累，如果復元人士失眠，而沒有其他生活壓力所致，「不一定立即指向病况有何變化，但起碼關心一下他」。

每名復元人士的徵狀不同，家屬可詳細記錄，特別是病發前夕的表現，出現明顯變化或愈發頻密時則要考慮跟進。中心副主任林翠琼指，家人可以記下復元人士「身心思行」的變化，即身體（如頭痛、胃口不佳、皮膚敏感）、情緒、思想（如表達自責、內疚）及行為（如躁動不安）。李芷萾補充，家人亦要對照復元人士本身性格、行為處事 ，「如本身是比較靜的，這兩天特別靜可能只是比較累，未必跟抑鬱有關」。中心社工跟進個案時，會與家屬追溯每次病發過程，作為基準。

入院途徑

報警不是唯一方法

北角事件的事主父親提到，過往曾幾次打電話報案，都是想將兒子送院治療。李芷萾說在緊急情况，仍會建議報警或請求救護服務，保障安全。不過若家人觀察到復元人士近况不理想，希望安排入院治療，其實還有其他方法。針對醫管局精神科門診一直跟進的個案，林翠琼稱家屬可與復元人士溝通，提早覆診時間，「覆診時順便入院，由醫生在醫院範圍做，他（家人）會比較安心，可控範圍會更大」。

部分復元人士病識感較低，不願前往醫院，家屬可在符合特定條件下，經社工協助申請醫管局的社區精神科隊（Community Psychiatry Team）服務。條件包括當事人傷害自己，有暴力行為或傷害他人，或對周遭社區造成很大滋擾，符合其中至少一項即可。精神科醫生與護士會上門為病人初步評估，再安排合適醫療服務，輕症者會被帶往門診診治，或將有需要住院者送院。由於申請需時至少一周多，李芷萾認為此方式適合出現危機，但尚未最迫切的個案。

入院渠道不少，但家屬通常最着緊的是，與復元人士的關係會否因報警或強迫他入院而破裂。李芷萾說，大部分復元人士不希望別人知道自身狀態，擔心被標籤與被歧視，「一有陌生人來到，復元人士也會有點緊張，覺得為何你（家人）要把我的事告訴別人」。林翠琼舉例曾有家屬勸子女看醫生，對方威脅再說就「死畀你睇」，「這些爸媽立刻好害怕，呆了不知道怎麼辦」。他們同時看着子女病况愈來愈差，心中有許多掙扎。

李提到另一個案，救護員為免復元人士受傷，以布帶綁他在椅子上。「家屬見到好唔舒服，覺得好像自己做錯了，要捉走他一樣。」那家屬馬上喊停，決定不送復元人士入院。由此可見，家人承受着很大的心理壓力。就入院的決定，林翠琼建議家屬盡可能提早與復元人士溝通，減少衝突，例如在他情况較穩定時商量界線，如果其狀態觸及某底線就須入院治療。李芷萾補充：「 我們（社工）要及早跟家屬做好心理準備，過程中壓力是大的，但希望未至於有很大的負面影響。」中心處理醫務與福利安排之外，同時亦關心家屬的情緒需要。

同路人網絡提供支援

李芷萾稱，精神復元人士照顧者易有內疚感，「會否晚了看醫生，藥物會否吃多了、吃少了，一些年輕患者的家長甚至會回想，是不是當時自己不懂教？」這種內疚需要適時排解，以免影響照顧者自身精神健康。林翠琼提到，家屬同路人的支援很重要，譬如鼓勵說「你好叻啦，那時候做了這件事，不要怪自己」。中心恆常設立互助小組，按病種或背景分類，讓同路人圍爐取暖。此外中心做了10年家屬朋輩訓練工作，由過來人致電關懷、分享經驗，協助家屬衝破種種心理關口。

北角事件據報由事主妻子報警求助，李芷萾說事發後，由復元人士太太組成的群組在WhatsApp很活躍，不少人感同身受，覺得很難過，「如果有一刻我需要報警，我怎樣與老爺奶奶交代之類」。這個「太太群組」發揮同行作用，讓眾人圍爐取暖。不止群組討論，中心社工亦收到個別家屬會員的信息，事件帶來很大反響。中心隨即安排線上活動，歡迎所有會員前來傾談，以及獲取資訊。

社會人士亦可以出一分力。部分家屬遇上危急情况，卻對報警仍有掙扎，正是擔心外界目光。李芷萾引述過往聽過的擔憂：「係咪報咗警好大陣仗，全幢樓都會知？但其實我的家人可能一直復元得不錯，有返工等，大家睇唔出㗎喎……那他以後怎樣在這裏生活呢？」社區對復元人士更友善，照顧者也能少一份壓力。

「公眾教育的基礎真的很脆弱」，李芷萾慨嘆，每當發生涉及復元人士的新聞事件，她和同事都會對網上一些負面留言「好心悒」。「（網民）點解咁講嘢？可能我們第一線接觸到家屬，又想像到那家庭究竟有多艱難。其實佢哋已經好叻。」

精神復元人士家屬支援資訊（部分）

‧浸信會愛羣社會服務處

「精神康復者家屬資源及服務中心」網頁：carer.bokss.org.hk

‧浸信會愛羣精神健康諮詢熱線：2535 4135

‧醫管局精神科熱線（24小時）：2466 7350

‧照顧者支援專線（24小時）：182 183

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 朱令筠、資料圖片

{ 美術 } 朱勁培

{ 編輯 } 王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞