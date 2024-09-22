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社會實驗：社區客廳聚幼兒 撐開父母一片天

【明報專訊】從地面爬上樓梯，穿過隧道，一名年輕母親在高空遊樂場抱着幼女玩盪鞦韆。上到一樓見潘媽媽在親子食堂餵女兒吃飯，享受親子時光之餘，可看看「食育區」的繪本。照顧者鬆ZONE則見有媽媽小憩，偷得浮生半日閒。任由孩子在遊戲區跑跑跳跳識朋友，照顧者趁此機會互吐苦水，更能放心去上課，補習照顧技巧。近日有不少與照顧者壓力有關的倫常慘案，多涉長者或殘疾人士照顧者，但別忘記兒童照顧者亦需要關心。若說照顧者用愛為孩子撐出一片天，這樓高3層的社區客廳則嘗試為照顧者撐開一片天，得片刻喘息。

背景

項目： 「一片天」支援嬰幼兒 照顧及發展社區客廳計劃

目的：培訓照顧者育兒知識和技巧應用，與孩子關係更親密，並提供情緒支援，建立照顧者的社區網絡

人物：0-6歲嬰幼兒及其照顧者和其7-12歲兄姐、幼兒發展培訓導師和社工

潘媽媽：獨看兩女吃力 好少me time

社區客廳這個名字不陌生，時有報道說政府牽頭與商界和民間機構合作，為不適切居所住戶提供生活空間，讓他們社交和洗衣煮飯等，孩子也能在那裏做功課。深水埗去年尾開了一間由九龍樂善堂營運的社區客廳，不過深水埗居民潘媽媽卻未有耳聞，而且「只限劏房戶申請，我住公屋申請不了」。潘媽媽期望社區客廳會舉辦活動讓照顧者放空，又會提供託兒服務，模式類似深水埗的「李伯忠一片天國際啟育中心」（下稱「一片天」）的嬰幼兒照顧及發展社區客廳計劃。

「坐呢度！」一把稚嫩的女聲叫住潘媽媽，潘媽媽照着說話做，坐下來撥了撥頭髮，額頭的瀏海因汗水黏在一起。她雖微笑着，卻藏不住倦意。潘媽媽育有兩名女兒，大女將滿5歲，細女則2歲。兩人時而打架搶玩具，時而一起發脾氣，尤其剛過去的暑假，大女不用上課，「兩個人玩得更瘋狂，把家裏弄得很亂」，將一切包括書本和鞋子裝入書包，假裝去沙灘度假。細女較黏人，常像猴子般撲到潘媽身上扭抱。潘媽無奈地說不知如何處理女兒的哭鬧，「有時任由她哭，但有時看見她哭又會覺得煩躁」。丈夫工時長，家翁家姑和父母「四大長老」不幫忙，她獨自照顧兩名幼女，因此辭去接待員的工作。「好少me time（屬於自己的時間），好難放鬆，變相很壓抑自己。」

社工相助 騰空增值自己

潘媽媽自覺未懂得如何照顧孩子，在網上看到有媽媽分享「一片天」的服務體驗，於是去年11月接受「一片天」的照顧者培訓，認識幼兒的情緒，並學習如何回應子女，現在更成為「一片天姨姨」，在中心幫助同路人。潘媽媽在中心安頓好兩名女兒後，就開始當值。有中心的幼師和社工看顧女兒，現在潘媽媽也有時間增值自己。「我在這裏可以上課，學整月餅、小饅頭，或者畫襌繞畫靜心。」

潘媽媽說深水埗區內甚少機構提供3歲以下幼兒的活動空間，她只模糊記得家附近有一所教會開功課輔導班，「好像是給幼稚園以上年級的，沒有託兒服務」。若說針對0至3歲學前幼兒的服務，深水埗除了「一片天」，還有賽馬會童亮館，「（童亮館）會辦生日會和messy play（感官遊戲）」。不過潘媽媽說童亮館的活動因報名人數過多要抽籤，很難抽中。她猜想區內大概有不少照顧者有託兒需要，就算大約一年多前申請「一片天」的「嬰幼兒照顧及發展社區客廳計劃」時，她也申請了兩輪才獲批。她形容照顧孩子就如困在一個密室裏，無處可逃，無人相助。假如有空檔，她也想進修，取得大學學位，彌補心中遺憾。傾談間，潘媽媽總忍不住望向跑來跑去的細女，不能完全放心，從此可見照顧者的責任感何其重。

蔡媽媽：不敢生病 社區缺遊戲室

「我不敢生病，生病也要先向丈夫申請（報備），要等假期才可以病。」聽到蔡媽媽這番話，一般人或會認為生病不由自己控制，未必明白她是何意，若回想潘媽媽被細女纏住的模樣，倒不難理解。蔡媽媽獨力照顧8歲的兒子和約1歲的女兒，曾因停止餵哺母乳而令乳腺阻塞，患上乳腺炎。「兒子在學校上課，但女兒還在攀爬階段，只有我一人照顧。」她當時輕微中暑，只能拖着病軀帶女兒搭的士到社區中心參加活動，那經歷尤其深刻。蔡媽媽仍記得中心活動負責人說：「好感動，你身體不適，還帶女兒過來。」她只是迫不得已，若在家暈倒，女兒便無人照料，倘在中心暈倒，至少她還能將女兒暫託。

兒子好動一點，活動量較大，女兒則喜歡安安靜靜玩公仔，兩兄妹年齡相差7年，難以共情，加上少不更事，大大增加蔡媽媽的照顧難度。有次女兒臉上生瘡，剛結了黑色的痂，哥哥以為是妹妹不小心弄髒自己，伸手幫妹妹搣走，豈料傷口爆血。妹妹痛得落下「血淚」，哥哥驚慌失措，蔡媽媽目瞪口呆，3人走在街上不知如何是好。公廁環境惡劣、未洗手不能幫女兒敷藥……蔡媽媽腦海浮現的解決方案似乎不太可行，猛然想起以前帶過兒子去「一片天」處理傷口。去到「一片天」，中心職員安撫受驚的兒子，為流血的女兒塗藥膏。「我記得Suki老師（中心職員）說這裏是社區客廳，可以把他們當成家人。」蔡媽媽頓時卸下心防，安心交託子女。

照顧者茶敘 建媽媽情報網

蔡媽媽一家住在約200呎的私樓單位，家裏放了兒子的課本和書桌等，客廳勉強只能多放一張飯桌，兩兄妹只餘小量活動空間。蔡媽媽跟潘媽媽一樣，為照顧子女辭去文員工作，丈夫獨力以二萬元月入支撐家庭，每月繳付一萬多元屋租，沒閒錢送子女到按小時收費的兒童遊戲室。她說兒子懂事像半個大人，會幫忙照顧女兒，但始終不是妹妹的同齡玩伴。若帶女兒到公園玩，「又熱又多蚊」，在日曬過後的公園軟墊跌倒更是難受。「我最近看到有小朋友踩完深水埗公園的沙池，腳掌生水泡。」康文署部分場地設免費的兒童遊戲室，不過想用要排隊取籌，「暑假期間至少排一個多小時，卻限時45分鐘玩」。蔡媽媽便申請了「一片天」的幼兒照顧者稍息服務，讓「一片天」的幼師和義工照顧女兒，兒子則留在為兄姐而設的遊戲房做功課。

暫時放下看顧子女的重擔，蔡媽媽卻沒閒着，忙碌經營媽媽間的情報網，「以前通常靠用手機上網問人」。她參加「一片天」照顧者茶敘，與同路人互相訴苦之餘，也可與街坊共享資訊，為女兒之後升讀幼稚園做準備。蔡媽媽使用服務這兩個月間，女兒學會自律，譬如要先脫鞋才能在「一片天」走動，她回家也照做，並把鞋子放好，亦有意識要自行收拾玩具。

疫下社交減 填補「被偷走的3年」

說到這裏，或疑惑「一片天」社區客廳的角色，除了目標對象不同以外，它與提供兒童託管服務的社區中心和坊間其他社區客廳有何分別？「一片天」項目總監陳翠茵（Phyllis）說「一片天」主要透過活動助親子建立關係，例如有親子活動小組和繪本故事主題班，家長先看導師示範與幼兒相處的技巧，再實戰嘗試。「小朋友表現得好時，由家長親自獎勵他們貼紙，而非導師。」又因計劃對象是0至6歲嬰幼兒及其照顧者，家長來到「一片天」，身邊人均有類似的育兒體驗，更有同理心，能互相支持，不會聽到指摘如「你怎麼當母親的？有冷氣就幫小朋友添衣啦」。

陳翠茵稱香港居住環境狹窄，尤其深水埗區多劏房，兒童缺乏肌肉鍛煉，發展遲緩，於是國際非牟利組織 OneSky for all children （OneSky）於2020年成立「一片天」，希望打造育兒友善空間，提供早期親職教育，促進嬰幼兒全人發展。她續說，新冠疫情爆發後幼兒多留家，「（嬰兒）卻連爬和練習走路的地方也沒有，平衡力較差」，同時甚少與外界接觸，社交能力欠佳。0至6歲是大腦發育的最重要時期，但3年疫情讓嬰幼兒喪失了大部分訓練腦部的黃金時間。陳翠茵說「一片天」的社區客廳正想填補他們「被偷走的那3年」，訓練他們的大小肌肉和溝通技巧，同時藉照顧者培訓調校家長對孩子的期望落差，讓父母不再拿別人家孩子作比較。

注重照顧者培訓

只要居於香港、家中育有0至6歲幼兒，證實領取政府津貼或資助；或經濟有困難的低收入家庭；經學校、機構社工或醫務社工轉介，有需要的家庭可登記成為「一片天」會員並免費使用服務。陳翠茵留意到「一片天」有不少跨區家庭，例如來自柴灣和錦田的會員，她說類似的支援嬰幼兒照顧和發展的社區客廳未普及各區，家長只好遠赴深水埗「一片天」。根據立法會去年6月6日的研究刊物《數據透視》，日間幼兒照顧服務名額於各區分佈不平均，當中以大埔區問題最嚴重，該區的服務名額與幼兒人口比例為1比271。此外，服務質素亦參差不齊，陳翠茵稱部分社區保姆僅受訓3至6小時便正式工作。她回望本地幼兒的家居意外或虐兒慘案，「很多時由於社區保姆的培訓不足，還有（照顧者）支援不足」。這也是為何「一片天」強調照顧者培訓，多於提供照顧者服務。

文˙ 姚超雯

{ 圖 }鄧宗弘

{ 美術 } 朱勁培

{ 編輯 } 周淑樺

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