料理分子：烤肉節派對小食 酥脆圈圈葷素兩吃

指定地點烤肉、玩煙火

下班回到家樓下的小巷，已看到兩三戶住1樓（香港的G floor）的鄰居家門冒出白煙，小小的燒肉爐上放滿了肉串、小香腸和煙肉韭菜卷。看到不禁吞口水，幻想自己把港式燒烤神物「玻璃蜜糖」塗在炭燒的肉串上，倒數10秒後迅速拿起，往嘴裏塞。

在台灣，很多人喜歡自家烤肉，住1樓（地下）的會在家的門外烤，亦有很多人在自家天台舉辦烤肉派對。「中秋節=烤肉祭」這傳統已很多年了，以前在本欄也提及過1970年代的台灣流行邊烤肉邊賞月，常與營火晚會一同舉辦。後來有商人嗅到商機，一個叫萬家香醬油的品牌在中秋節前後推出一則廣告，正好打着「一家烤肉萬家香」的廣告標語；再加上烤肉時間長也能讓親友互動交流更久，後來自然成為中秋節活動之一。在台灣指定的地點玩煙火是合法的，點點燈籠，玩玩煙火，共度佳節。

然而，今天的台灣有許多公園綠地都是禁止烤肉、野炊（生火烹食）、燃放鞭炮或煙火，違者最高可罰款6000新台幣（約1530港元）。據《違反公園管理自治條例》，若在非開放區域烤肉、從事野炊活動，先會勸導，若不改善便會被罰2400新台幣（約612港元）以上。所以只可在「指定區域」內烤肉，當局亦希望民眾自律，勿在草坪或桌椅上生火，亦提醒公眾烤肉結束後，確保火熄滅，並帶走垃圾。

政府公告，今年台北市河濱公園供民眾烤肉的開放時間，為中秋前夕下午5時至中秋正日晚上12時。當中包括大佳河濱公園、華中河濱公園等。而供民眾烤肉的新北市河濱公園則有鹿角溪原住民主題部落公園、中山橋原住民族主題園、八里文化公園、陽光橋下右岸萊茵公園等。還有兩個露營場，分別是碧山露營場和貴子坑露營場。貴子坑露營場更提供「露營車營區」，包括12個露營車營位設有盥洗室，為花卉博覽會使用後的貨櫃屋改造而成，男女分區，各設24個淋浴間，全年恆溫。而「草地營區」則計有15座露營平台（長8公尺，寬4公尺），適合4至6人營帳使用，並設有炊事場及圓形團康廣場。各營位旁皆設立弱電系統及活動式野餐平台。

台灣燒烤vs.港式BBQ

台灣人烤肉多用一個小小炭爐，食材放在不鏽鋼架上慢烤，與港式燒烤每人一支叉、自己燒自己的不同。身邊很多朋友都非常喜歡燒雞翼，他們很有耐心和技巧，把雞翼燒得均勻、烤得香脆，哈哈，烤肉也能看到人的性格。

台灣燒烤食材與香港大同小異，想方便的會去大型超市購買，一些人則會到菜市場挑選。在台灣買牛肉比較貴，因為大部分牛肉都是進口，稅金較高，售價也較貴。雞肉多來自美國，不過比較便宜。台灣人也非常喜歡烤棉花糖和吐司（多士），不過他們就沒有「玻璃蜜糖」了。非常想念在香港村子裏，烤媽媽醃的南乳雞翼，一邊喝着她煲的南瓜西米露，和姊妹弟、摯友們談天說地。

很多人都覺得炭火烤肉不太健康，主要是過程中吸入不少雜質廢氣，站在炭火爐前超過15分鐘便要走一走，否則頭會有點暈。台灣有一家知名的串燒烤肉店，每晚排長龍，員工在炭爐前不停地烤肉，難以想像他們每晚吸入了多少廢氣，對身體也不好。密封的家也不容許使用炭烤或電式烤爐，煙熏味充斥室內，不易清理，但派對還是要開，那就弄個美味小食替代吧。

今次介紹的是一道泰國街頭小食，酥脆的麵包圈圍着厚蛋和免治肉，攤檔售賣的都是太陽蛋，切開時蛋黃液流出，濕潤可口，青葱碎和免治豬肉與秘製醬汁在嘴巴裏騷動。這次為了方便食用，我把蛋液打發，以厚蛋伴以麵包圈和免治肉，希望每一口也令人滿足。不吃肉的可以做素版本，以日式豆皮墊底，蛋液連接着雜菌和酥脆麵包圈，率先聞到松露香，再品嘗各材料的口感和香味，熱溶芝士絕對起了畫龍點睛的效果。

帶檸檬葉清香的刺葱

在超級市場找到刺葱，一種台灣原住民傳統的香料，又名為食茱萸。這香草可去除腥味，增添檸檬葉似的清新香氣。它的營養成分高，高鉀、含豐富的鐵質和大量膳食纖維，價錢相宜，一盒10多塊，約70新台幣（約18港元）。刺葱外表像一塊葉，葉柄上長滿了小小刺勾，手被刺到的話會感到痛楚。只要把葉柄剪走，清水冲洗乾淨再印乾水便能使用。我喜歡把它切碎混入肉內醃製，若煮雞蛋湯時則喜歡切大片一點，很有東南亞風味。比起檸檬葉，我更喜歡刺葱的清香，用來調製特飲也非常適合。新鮮橙汁、檸檬汁和香甜的意大利白酒再伴入蘋果白蘭地和氣泡水，放入一片刺葱浸泡一下，倒入已放置3顆冰塊的雞尾酒杯內再慢嘗，令人回味無窮。

酥脆圈圈。食譜

蒜油酥

【材料】（4份）

‧牛油清……25克

‧蒜片……1粒

‧麵粉……23克

【做法】

1.先做油酥部分，把牛油清加熱至120℃，放入蒜皮炒至金黃色

2.撈走蒜片後，加入麵粉拌勻至沒有粉粒

3.油酥完成後，放入小碗備用

脆圈

【材料】（4份）

‧中筋麵粉……190克

‧奶粉……10克

‧糖……20克

‧酵母……2克

‧鹽……2克

‧水……110毫升

【做法】

1.所有材料放入麵糰攪拌機，以中度攪拌16分鐘

2.測試麵糰。把一小部分麵糰平均展開，形成薄膜後便可取出麵糰

3.以容器覆蓋麵糰，令麵糰周邊密封，室溫發酵45分鐘

4.麵糰體積增大一倍後，切成80克一份，共4份

5.麵糰拉長擀平，塗上一層油酥

6.由右至左卷起，室溫醒麵10分鐘

7.再把麵卷壓平再拉長擀平，𠝹3刀，不要𠝹斷

8.捲成條狀後抹上油酥，再將麵糰條捲成一圈

9.麵糰放在熱鍋上，將圓形模子放入麵糰內固定內圈大小，煎至兩面金黃。備用

酥脆圈圈（葷食版）

【材料】（4份）

‧免治豬肉……200克

‧台灣刺葱……1片

‧蒜片……1瓣

‧薑蓉……5克

‧台灣高粱酒……15毫升

‧低納醬油……1茶匙

‧花椒粒……1克

‧蛋……4隻

‧鹽……2克

‧黑椒碎……1克

‧糖……4克

【做法】

1.花椒粒壓碎。刺葱葉柄及葉上的刺剪掉，洗淨抹乾後切碎

2.所有材料混合。免治肉炒熟備用

3.牛油在平底鑊內加熱至溶化，放入脆圈以中小火加熱。脆圈內圈放入圓模，倒入一隻蛋分量的蛋液。30秒後把圓模放入另一脆圈，並倒入蛋液

4.蛋液上鋪滿肉碎。鍋內加入一湯匙水，蓋上蓋子3分鐘，讓水氣把蛋煮熟即成

酥脆圈圈（素食版）

【材料】（4份）

‧日式豆皮……2片

‧雜菌……150克

‧蒜蓉……1瓣

‧鹽……克

‧糖……4克

‧黑椒碎……1克

‧松露油……少許

【做法】

1.雜菌洗擦乾淨，以10克牛油和蒜蓉炒香，加入調味料

2.豆皮切割成圓形，把脆圈放在豆皮上以中小火煎香

3.加入少許蛋液令豆皮與脆圈黏合

4.加入雜菌，在鍋中加入一湯匙水，蓋上蓋子3分鐘

5.可在脆圈表面灑上芝士，焗至金黃即可。食用時可加上松露油

文、圖˙ 廚豫

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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