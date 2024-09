{陪你講達人}林偉欣、方曉晴、郝潔思 不忌諱赤裸 朋輩支援 心聲真有療效

【明報專訊】近日再有關於精神健康的悲劇重演,涉及學生,也有成人。精神健康諮詢委員會已成立近7年,委員會以「陪我講Shall We Talk」為題,普及大眾精神健康知識,亦推出新形式的服務,有一定進展,但是否能讓有需要的市民,願意不忌諱赤裸、不怕講?The New Normal Charity Hong Kong(新常態慈善(香港),下稱TNN)團隊真的如《Shall We Talk》歌詞般,寄望心聲可有療效,定期聚會不設門檻,參加者遇上各種疑難都可以分享,甚至一起哭;若有意,參加者也可以變主持,讓更多人不用孤獨看月光照地堂。