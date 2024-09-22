{陪你講達人}林偉欣、方曉晴、郝潔思 不忌諱赤裸 朋輩支援 心聲真有療效

小組細分不同主題 以自身經歷互助

TNN源自英國，由英籍女生郝潔思（Jessica Hulton）傳入香港，創辦分會。目前，TNN香港分會正在組織超過10個朋輩支援小組（peer support group，下稱小組）。朋輩支援不是新鮮事物，這種人們運用自身經驗、互相幫助的精神健康服務模式，本地不同社福機構都有提供。可是，機構的免費朋輩支援服務，主題要不是太廣泛，就是太專門，總有未能涵蓋的範疇。TNN的小組由超過60個義工和成員營運，未獲大筆資助，但小規模經營亦有靈活優勢：除大類普通組，也按需要分拆專門組別，如有關於家庭、感情、壓力、過勞、失業與就業困難、親人去世、男士、癌症和LGBTQ+等。

Jessica正職從事跨國企業銷售，疫情期間駐美國，得知在英國的父親患病，時日無多，她回鄉照料家人。沒多久，父親去世，Jessica被痛苦纏繞，卻無人可以傾訴——更要幫助同樣悲傷的母親渡過難關。跟TNN香港的營運模式一樣，TNN在英國一直主要使用社交平台宣傳，Jessica看到身兼理髮師的TNN創辦人Benjamin May在Instagram上分享，自己成立了一個「dead dad club（父親去世互助小組）」，邀請各地有相同經歷的人線上參與，於是Jessica隔着熒幕，找到救贖。

TNN的成立是一次偶然。2015年，Benjamin為TNN另一創辦人Jack Baxter理髮時，得知對方同樣失去了父親。傾談過後，他們開設Instagram帳號，成立TNN，並找到社區中心為聚會點，後來轉為線上形式，如滾雪球般，參與者愈來愈多。Jessica說，參與TNN小組前，她在英國無法及時得到公營醫療協助，「相信香港也差不多，除非（公營醫療系統）認為你面臨重大精神危機（crisis），否則你要等9個月到一年」。

「在小組與其他有相同經歷的人見面、談話，已經很有幫助。」Jessica補充。「人們通常根本沒有足夠時間和機會處理喪親的傷痛，可能請幾天假處理後事和平復心情，然後馬上就要繼續上班。」雖然這種痛會隨時間變淡，但不會消失，喪親者難以啟齒，怕被嫌麻煩，或軟弱；壓力積聚，可釀成心病。

Jessica在2021年因工作緣故搬來香港，持續參與TNN線上聚會，亦開始找本地的服務。可是，她找不到適合自己的小組；近似的小組有些需要輪候，有一些只協助親人剛離世的喪親者。「我跟不同慈善團體的朋友談過，不如我自己成立一個小組如何？他們都很支持，叫我放膽去做。」

從喪親小組開始

但她不諳廣東話，亦看不懂中文，要怎樣在這裏辦朋輩支援？就如Benjamin與Jack在理髮店碰見，Jessica也與現在為TNN香港分會影響力總監的方曉晴（Désirée）在健身房相識。短暫交流想法後，本身從事倡議組織傳訊工作的Désirée決定落手參與，實現Jessica當時的計劃雛形。

在香港長大、曾在英國留學的Désirée笑說：「我那時問她，你一個白人，可以怎樣號召人來？她很誠懇，聽我建議。我覺得在整個籌劃過程中，自己也被賦權（empower）。」她們找到灣仔、堅尼地城的The Hive共享辦公室和佐敦逸東酒店，作為小組場地。2022年初，TNN香港的第一次喪親小組「Good Grief」已有19個參加者。Jessica憶述參與者年紀橫跨18到60歲，處於不同的喪親階段。

小組主持 積極聽，不教導

「好多慈善團體支持我們組織的小組，他們本身專注的範疇可能是倡議或研究，不是前線服務，或要服務不同人群。我不會說誰的服務更好，因為精神健康在不同層次和範疇都要做。」Jessica認為，TNN香港是在填補精神健康服務的缺口。

Désirée和後來加入團隊的香港人，提供的建議之一，是用「食字（諧音字）」命名以廣東話進行的小組，如「好心程」、「男港出口」和「感同心受」，一貫社福團體傳統。與英國本部不同，TNN香港的大部分活動在線下進行。Jessica說這是考慮到香港居住空間較小，缺少私隱，例如她與人合租，「如果我在家參加線上小組，室友會聽到，不太好」。

成效如何？Jessica說，每次小組都有約10人出席，回饋正面。記者曾參與過一次TNN小組，參加者背景各異，面對不同程度的疾病或照顧親人的壓力。訴說生活、命運逼人時，有人哭了出來，亦有人眼泛淚光，毫不保留地交換心聲，難以想像大家本是陌生人。

也有不少人參與幾次小組後，說自己想受訓成為主持。目前，TNN香港會為有意且適合受訓的義工，提供20小時輔導技巧培訓，完成培訓後方可成為小組的主持，以維持「會議協議」。

什麼是「會議協議」？「我們要確保小組對參與者包容和友善。」Jessica說，協議包括不用教導的語氣，嘗試幫人解決問題。「人們來這裏，不是為了接受專業輔導，而是為了與有相似經歷的人談天，感到自己被認可（validated）。大家有不同背景和價值觀，可以分享自己是如何過渡，讓人參考，但不一定適用於他人。」另外，參與者也不可在小組外透露小組中聽到的私隱。「人們願意來，就是因為想分享平日難在其他地方講的心聲，我們一定要保障他們可以安全、安心地分享。」

Jessica曾接受專業人士的輔導，但認為朋輩支援小組同樣不可或缺。即使是專業的輔導員，也未必有與受輔導者相似的經歷。「有時我會懷疑，輔導員是不是真的明白我。」有輔導員資格、為TNN主持小組和培訓主持的林偉欣（Charlotte）則說，主持小組涉及輔導技巧，如積極聆聽（active listening）和同理心溝通（empathic communication），但目的不是專業輔導。「做輔導員時，我的角色是給受輔導者建議；但在主持小組時，我的角色不會主導，而是維持空間安全，讓人願意去講，鼓勵（facilitate）人分享，不會覺得無人明白自己。」理想的結果，是主持和參與者，以及不同參與者之間都在同行。

Charlotte在10年前曾面對親人去世，當時她只是20歲出頭。「我大多數朋友沒有經歷過至親去世，我似乎是全世界唯一一個如此痛苦的人。但我參加小組後，遇到更年輕、更老，在不同階段面對喪親哀傷的人，覺得不再孤獨了。」她認為，人們是自己人生的專家，若有機會與人討論，便會有更清澈的視野，知道該怎麼面對問題，然而社會過往沒有足夠鼓勵人們將疑難講出口。

Désirée補充，精神健康不是「在傷口上貼膠布」就可以。「從另一角度看，香港人很多時候太懂得解決問題，卻把內心感受擺到一邊。其實這些感受都是正當的，我們希望大家不要看不起它們，有機會講出來。」

不止是個人健康服務 盼社會相互理解

「要在香港把情緒問題講出口特別難。你想想，我們有多常用廣東話說自己很depressed（抑鬱）？」Désirée說，讓不同人習慣表達，是精神健康的重要一步。廣東話小組「好心程」是由她和Charlotte發起，歡迎任何有疑難的人前來。「我們從這個廣義的小組開始，在其中物色適合分拆為獨立小組的主題。」這些專門小組，是根據TNN成員過往主持的經驗劃分，如有人訴說離婚、失戀、失業、患病和照顧者壓力。未來TNN還想成立更多類型的小組，但要先確保有足夠人力應付。

TNN香港的小組主題類別比英國本部多，後者只有喪親支援小組。Jessica說團隊在香港未遇到特別大的難關，但曾不斷檢討小組的主題設定。本來，TNN的離異傷痛小組只限女性參與，有男士誤會前來。「好有趣，我們發現其實大家不介意，於是這個小組變成男女皆可參與。」

Charlotte說香港男士常常「積咗好多嘢喺心入面」，要養家，又被認為要堅強，其實他們也需要支援。Désirée記得一次小組中，一名中年男士聽到年輕男士分享傷痛後，十分感動，他說：「我以為這些事情男人是不可以表露的。」他試着分享，久違地放下心頭石。TNN最近為男士設「男港出口」小組，現時參與TNN輔導技巧培訓的男士，比女生還要多。

另邊廂，已主持數十次小組的TNN義工和成員，持續鍛煉內心和學習同理心。Jessica形容要在同一房間內，讓十幾個不同國籍的參加者願意開放自己，是超級困難的事，但也是難得的機會。她說每次讓住港島和九龍西以外的人來參加小組都不太好意思；若有場地，團隊也想到新界開組，希望香港能處處有小組。

Désirée眼中，TNN在做的不止是個人健康服務，亦是讓社會共融的工作。當TNN參與者懂得分享，親友也受鼓舞，社會願意相互理解，精神和情緒問題便不會是孤獨探戈。

TNN Hong Kong：linktr.ee/TNNHongKong

文˙ 梁景鴻

{ 圖 } 黃志東

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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