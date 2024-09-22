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2024年9月22日星期日
星期日生活
星期日生活
教育事，教育處理 上一節事實查核課
改正的事工
什麼人訪問什麼人：9年追查 撥開二戰迷霧 訪「二戰日記展」策展人
Short D：（十六）：批住㬹講香港——訪甘詠雯
無名周記：刺激過後 永劫回歸
圖文城市：大坑西邨留下來的人，寫給下年中秋的回憶錄
老少女之麻糬周記！
同場加映：「我心愛你」黃霑的歌名用字特色
誰人日記：文化輸出
五音筆傳：誰偷走了我的編曲？ 探討現代音樂製作新形態
#046 金魚囝
放心寫作：#104 一起在暴風雨中翩翩起舞
讀者來信：〈問自己一條小問題〉
阿貓阿狗：#247 細蓉
movie chic, movie style：《破浪男女》：連場性愛不是夢
電影潭：戰爭下的藝術創作——Lee
家明雜感：《嘩鬼家族Beetlejuice》 添布頓回春有術
影片簡評
單元連載：香港書116
星期日文學‧匡靈秀《黃色臉孔》：黃臉白臉的反轉再反轉
{陪你講達人}林偉欣、方曉晴、郝潔思 不忌諱赤裸 朋輩支援 心聲真有療效
料理分子：烤肉節派對小食 酥脆圈圈葷素兩吃
通識導賞：茶園x研茶所 重塑本地茶
社會實驗：社區客廳聚幼兒 撐開父母一片天
無定向學堂：應對家屬精神病發 授危機處理技巧 與照顧者同行
未來城市：重投職場 補勞動空缺 銀髮生力軍 搵啱崗位再發光
老少女之麻糬周記！
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【明報專訊】作者•Stella So
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教育事，教育處理 上一節事實查核課
改正的事工
什麼人訪問什麼人：9年追查 撥開二戰迷霧 訪「二戰日記展」策展人
Short D：（十六）：批住㬹講香港——訪甘詠雯
無名周記：刺激過後 永劫回歸
圖文城市：大坑西邨留下來的人，寫給下年中秋的回憶錄
老少女之麻糬周記！
同場加映：「我心愛你」黃霑的歌名用字特色
誰人日記：文化輸出
五音筆傳：誰偷走了我的編曲？ 探討現代音樂製作新形態
#046 金魚囝
放心寫作：#104 一起在暴風雨中翩翩起舞
讀者來信：〈問自己一條小問題〉
阿貓阿狗：#247 細蓉
movie chic, movie style：《破浪男女》：連場性愛不是夢
電影潭：戰爭下的藝術創作——Lee
家明雜感：《嘩鬼家族Beetlejuice》 添布頓回春有術
影片簡評
單元連載：香港書116
星期日文學‧匡靈秀《黃色臉孔》：黃臉白臉的反轉再反轉
{陪你講達人}林偉欣、方曉晴、郝潔思 不忌諱赤裸 朋輩支援 心聲真有療效
料理分子：烤肉節派對小食 酥脆圈圈葷素兩吃
通識導賞：茶園x研茶所 重塑本地茶
社會實驗：社區客廳聚幼兒 撐開父母一片天
無定向學堂：應對家屬精神病發 授危機處理技巧 與照顧者同行
未來城市：重投職場 補勞動空缺 銀髮生力軍 搵啱崗位再發光
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社會實驗：社區客廳聚幼兒 撐開父母一片天
無定向學堂：應對家屬精神病發 授危機處理技巧 與照顧者同行
未來城市：重投職場 補勞動空缺 銀髮生力軍 搵啱崗位再發光
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