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教育事，教育處理 上一節事實查核課

【明報專訊】惡搞Google地圖上學校名字的亂象，近日從台灣傳來香港。這個港人常用的工具，早已成為生活必需：行街、睇戲、食飯，都先搜地點看看，確保路線正確，出行準時。港人見到母校名稱數日間被「改」，不可謂不驚訝——以後是不是要用「新名」才能定位？你的學校是「武館」、「病院」還是「收容所」？

有中學生向記者提及惡搞事件，邊說邊笑。記者覺得有點無聊，但想起有網民就事件分享，終於體會平日長輩把「都唔知𠵱家啲後生諗乜」掛在口邊的心情。其實Google地圖無必然責任確保校名正確，用家應帶着謹慎心態使用。惡搞折射出當代人理解生活，已離不開不一定可靠的網絡世界。

打個比方。你手上這份經《明報》柴灣廠房印刷的報紙是實體，文字則經記者在雲端文字編輯器輸入，儲存於Google遍佈全球的其中一個資料中心；見報日早上，再發布於明報新聞網；由同事阿斌在InDesign上製作的圖卡，經由星期日小隊透過社交媒體Instagram發帖。實體和虛擬的界線，已然模糊。可被惡搞的，遠遠不止名稱。

香港兆基創意書院副校長蔡芷筠（Ger）就惡搞事件引來的激烈討論感嘆，在當今世代，不能再用舊日的方法理解真實和規則。數十間被改的學校中，網民對香港兆基創意書院（下稱書院）的改名法可謂不具「創意」，僅刪去有些學生和舊生不喜歡提及的「兆基」（商業大亨李兆基），或連同「香港」一併剔除；比起以日本漫畫中的山峰改名而成的「裘錦秋名山中學」、有諷刺意味的「潮州武館中學」，以及結合足球漫畫《Blue Lock》的「天水圍藍色監獄」，較為失色。

書院署任校長甄拔濤早前受本報訪問，形容事件是「貪玩風潮」，若屬無惡意的「搞吓笑」便無傷大雅。Ger亦沒有被惡作劇激怒，「第一反應是好好笑，有些真係好有趣，老師或學生之間都當笑話」。她說，希望校名沒有被改得更誇張，是因為學校的「haters（憎恨者）」不多所致，反指想過把Google地圖上的校名，改成寓意鼓勵學生自主「認真地學習、發揮創意」的「××書院」——「××」具體是什麼，暫要讀者聯想。

雖說改的不是真校名，但依賴Google地圖運作定位的應用程式，如Uber、CALL4VAN上，已被「新名」攻佔，搜正確校名，結果會顯示惡搞名稱。教育局回覆傳媒查詢，表示關注事件，已接獲學校報告情况，會繼續監察。Google香港則稱，已採取措施防濫用，正移除違反平台政策的編輯內容，呼籲人們反映地圖上的錯誤資料或內容。

原來今次被惡搞的不止地圖，還有《維基百科》。「如果大家想搞笑或有不滿，其實可以去其他地方發泄。」香港維基社群用戶組理事William Chan近日與團隊連番糾正維基上的校名，他說團隊會不時審視條目修訂，確保可靠中肯，促進知識交流，但若有人刻意搗亂，團隊人力多多都不夠，「有時都係睇連登、Threads講先知」。William仍記得7年前「三角形之歌」R.H.S.流行，風潮席捲學校條目，部分校訓被「改」成「Side-Angle-Side, Side-Side-Side……」，讓他「睇唔過眼」，加入維護維基這個「共筆型網站」。他呼籲Google建立完善內容修訂機制，如要求修訂者提供資料來源、增權限要求和應急處理方案，就算日後再發生同類事情，人們不致驚慌失措。

Google地圖上「改名」十分簡單。地圖網頁或應用程式中的地點頁面，有「提出修改建議」的選項；本報資深記者阿銘日前實測，按畫面上的指示操作，毋須附證明，約一小時後「新名」已生效。

本次惡搞風波中，有的校名被「改」得不堪入目，甚至涉及粗穢言語——如「佛教山區窮×善德中學」，有涉及歧視——「火炭重度智障收留所」，但仍不及Google地圖9年前在美國面對的惡作劇淘氣。

美國白宮曾被惡搞

Google地圖「提出修改建議」的功能前身為「Google地圖製作工具（Map Maker）」，用戶可直接添加建築物，增設道路、鐵路和河流等。2015年時，有人在美國白宮大樓加上「Edwards Snow Den（斯諾登活動室）」；在巴基斯坦國境地圖畫上Android機器人公仔對Apple標誌小便的圖案。最終，Google在2017年取消這個功能。有Google地圖團隊成員曾稱：「如果我們沒有能力及時審核這些編輯內容，就需要暫停一下。」

根據Google地圖使用政策，Google可停用提供錯誤和誤導內容的使用者帳號或部分功能。法律研究者黃啟暘（Ed）說，惡搞Google地圖校名的行為，較難獲刑事罪行定罪。若涉事學校民事訴訟「改名者」，或可就聲譽受損作「誹謗」訴訟。不過Ed說：「當改名嘅搞笑、玩鬧性質咁明顯嘅時候，法律上是否足以被視作影響有關學校或機構的聲譽，都係存疑。」

台高校反擊 縣教育處報警

台灣成功大學被改成「失敗大學」，多間台灣中學比香港學校更早「中招」。台北市志仁高中在被惡搞後，直接用Google地圖反擊，「改」校名為「志仁高中（未經同意修改名稱已經報警處理）」，警告惡搞者；花蓮縣教師會表示有學校把名字更正後，又被改回，教師生氣卻沒辦法，希望政府「硬起來」提告，並要求Google台灣提高「改名」門檻；宜蘭縣教育處已報警，盼依法偵辦，遏止歪風。而在香港，立法會科技創新界議員邱達根向媒體表示，Google平台有責任更正惡搞；如果情節嚴重，學校應報警處理。

如果發現惡搞人士為學生，學校該怎麼辦？報警、懲罰可行嗎？Ger說不傾向這樣做，「我們會跟同學傾傾問題在哪裏，然後處理或改善」。在香港兆基創意書院，犯錯如言論不洽當或歧視行為，會有後果，但多數為服務性質，Ger相信若Google地圖惡搞者為學生，團隊也會用同樣的處理方式。

Ger懷疑無從找到所謂「真兇」。「我見外面有些學生怕（會在）早會被學校罵，但其實即使罵，都只是學校單方面發泄，可能現場根本無人是改名者。」書院在維基百科上的頁面曾被人亂改，Ger憶述當時「自己改番就算」，「我們學校因為比較自由而產生好多問題，會做到死。其實（雖然）限制和罰是乾手淨腳，但我們唔覺得會讓學生學到點去尊重一件事和人」。

部分功能僅限成年人

記者用親友以未滿18歲出生日期註冊的Google帳號實測，發現無「提出修改建議」選項，原來Google對未成年人的帳號功能有部分限制；按此推論，惡搞者有可能是成人，學校無從「懲罰」。

2012年，台灣大學請警察入校園，維持社運秩序，示威者把學校大門字樣改為日殖時代的「台北帝國大學」舊稱，諷刺學府風骨不再。相對而言，在網上被惡搞的校名，要改回內容不算困難。

甄拔濤盼「教育的事就教育處理」。近年Google推出儲分機制，如事實查核和回報有誤有 1 分，每則編輯內容 5 分，新增地點則15分。見學校名字被「篡改」氣憤的老師、學生和校友，若合作撥亂和反正，在地圖上儲分，把徽章從1級「新手」升至5級「大師」，比起「緝兇」和抱怨惡搞無稽，會不會是一個凝聚師生的好活動？

文˙梁景鴻

編輯•王翠麗

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