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e新品：灰色PS5主機賀30歲牛一

【明報專訊】1994年12月3日推出的PlayStation遊戲機，不知不覺快將30歲了。Sony即將推出全新家用機 PlayStation 5 Pro（下稱PS5 Pro）之餘，亦宣布推出復刻PS1灰色風格的PS5 Pro、PS5主機與相關配件（圖）。

PS5 Pro相比普通版PS5，改良主要在3方面，先是圖形處理（GPU）的運算單元比PS5多67%，速度提升45%，令遊戲顯示更流暢；PS5 Pro亦支援更複雜的光線追蹤技術，呈現更逼真的光線反射和折射效果，光線投射速度比上代快2、3倍，大大提升視覺沉浸感；PS5 Pro也新增支援「光譜超解析度」功能，由AI驅動，能在不影響性能和畫質下提高幀率。PS5 Pro能玩逾8500款PS4遊戲，部分遊戲更能額外提升解像度。PS5 Pro售價$5780，下周四（9月26日）開始接受預訂，11月7日全球同步發售。

$5780 PS5 Pro下周四預訂

至於PS1風格的PS5 Pro、PS5主機，全球限量各12,300套，機身有專屬編號與30周年的紀念信息。紀念版主機不但重現初代的灰色機身，PS標誌也還原了經典的紅黃綠藍配色。主機相關周邊商品則沒有限量。紀念版主機同於9月26日開始預購，預計於11月21日開賣，但暫時未有公布價錢。●

Sony PlayStation 5 Pro

售價：$5780

網址：www.playstation.com/en-hk

文：黃振宇

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