明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

E潮

HONOR 9.2毫米最薄「大摺機」 隨手拍攝唯美人像

【明報專訊】隨着摺疊手機逐漸成為科技圈的新興市場，各大廠商也紛紛推出自家的摺疊旗艦，而在眾多產品中，HONOR Magic V3無疑是最近最受矚目的一款。它摺合時僅厚9.2毫米，打破了由上代V2保持的9.9毫米紀錄，成為業界最薄的「大摺」手機。

航空級纖維材料強化機身

記者拿起Magic V3，第一感受是輕薄得令人驚訝，機身僅重226克，跟iPhone 15 Pro Max等其他品牌的旗艦機差不多；將它翻開後，那4.35毫米厚的纖薄機身，竟能內藏一面7.92吋大屏幕，背後當然離不開HONOR在鉸鏈設計上的持續改良。全新魯班盾構鋼鉸鏈採用6組擺臂結構，能通過50萬次開合測試，屏幕摺痕深度控制在78微米，幾乎感受不到。而機身的航空級纖維材料也大幅提升強度，相比普通玻璃提升40倍抗衝擊能力。

不過Magic V3不甘於單靠纖薄為賣點，它在影像系統上的突破同樣值得關注。硬件方面，機背的鏡頭陣容由各5000萬像素的3.5倍長焦、廣角，以及4000萬像素超廣角3組鏡頭組成，涵蓋人像、風景等各類場景。其中主攝採用了1/1.56寸的感光元件，搭配F1.6大光圈和OIS光學防抖，在弱光下表現優秀。

法國頂級影樓加持 模擬工作室燈光

至於軟件，最令人驚喜的是Harcourt人像攝影模式，由法國頂級影樓Studio Harcourt參與開發，該工作室以黑白人像見稱，曾為多名國際巨星及名人拍攝肖像。這次，它們為Magic V3度身訂製了Harcourt生動、質感、經典3種人像濾鏡，模擬出工作室燈光打造的懾人氣質；結合手機的智能美顏算法，無論是面部細節、膚質還原，還是虛化的質感把控，在Harcourt模式下都有極出色表現。側光勾勒輪廓的立體感，背景柔和的散景效果，這些以往需要複雜燈光才能實現的效果，在Harcourt模式加持下都能信手拈來，隨手一拍都充滿時尚感。

除了人像拍攝，Magic V3的屏幕和AI應用也有許多亮點。品牌宣稱屏幕採用AI演算法來模擬人眼的聚焦體驗，從而加以調節，以緩減眼睛疲勞。而Magic V3對摺疊屏的利用更是充滿想像力，利用雙屏協同，實現一部手機分飾兩角，工作娛樂互不干擾。AI應用分屏、臨時任務懸浮等功能，也大大提升多工處理的效率。

AI分屏、臨時任務懸浮 提升多工效率

作為旗艦手機，Magic V3用上現時最頂級Snapdragon 8 Gen 3處理器，高達12GB的記憶體搭配獨立安全存儲芯片，確保持久流暢的系統表現。更令人驚喜的是，Magic V3將5150mAh大電池塞進了如此纖薄的機身內，並且支持66W有線和50W無線雙閃充。●

HONOR Magic V3

系統：Android 14

內屏：7.92吋2344×2156像素柔性OLED

外屏：6.43吋2376×1060像素OLED

處理器：Snapdragon 8 Gen 3

內存／儲存空間：12GB／512GB

主鏡頭：5000萬像素主攝F1.6、5000萬像素長焦F3、4000萬像素超廣角F2.2

自拍鏡頭：2000萬像素F2.2（外／內屏）

Sim：雙nanoSim

其他：IPX8防水、指紋感應、4K拍片、66W超級快充、50W無線超級快充

體積：（摺疊）156.6×74×9.2-9.3毫米

（展開）156.6×145.3×4.35-4.4毫米

重量：226-230克

售價：$10,999

查詢：3579 8099（HONOR）

上 / 下一篇新聞