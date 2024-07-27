HONOR 9.2毫米最薄「大摺機」 隨手拍攝唯美人像

航空級纖維材料強化機身

記者拿起Magic V3，第一感受是輕薄得令人驚訝，機身僅重226克，跟iPhone 15 Pro Max等其他品牌的旗艦機差不多；將它翻開後，那4.35毫米厚的纖薄機身，竟能內藏一面7.92吋大屏幕，背後當然離不開HONOR在鉸鏈設計上的持續改良。全新魯班盾構鋼鉸鏈採用6組擺臂結構，能通過50萬次開合測試，屏幕摺痕深度控制在78微米，幾乎感受不到。而機身的航空級纖維材料也大幅提升強度，相比普通玻璃提升40倍抗衝擊能力。

不過Magic V3不甘於單靠纖薄為賣點，它在影像系統上的突破同樣值得關注。硬件方面，機背的鏡頭陣容由各5000萬像素的3.5倍長焦、廣角，以及4000萬像素超廣角3組鏡頭組成，涵蓋人像、風景等各類場景。其中主攝採用了1/1.56寸的感光元件，搭配F1.6大光圈和OIS光學防抖，在弱光下表現優秀。

法國頂級影樓加持 模擬工作室燈光

至於軟件，最令人驚喜的是Harcourt人像攝影模式，由法國頂級影樓Studio Harcourt參與開發，該工作室以黑白人像見稱，曾為多名國際巨星及名人拍攝肖像。這次，它們為Magic V3度身訂製了Harcourt生動、質感、經典3種人像濾鏡，模擬出工作室燈光打造的懾人氣質；結合手機的智能美顏算法，無論是面部細節、膚質還原，還是虛化的質感把控，在Harcourt模式下都有極出色表現。側光勾勒輪廓的立體感，背景柔和的散景效果，這些以往需要複雜燈光才能實現的效果，在Harcourt模式加持下都能信手拈來，隨手一拍都充滿時尚感。

除了人像拍攝，Magic V3的屏幕和AI應用也有許多亮點。品牌宣稱屏幕採用AI演算法來模擬人眼的聚焦體驗，從而加以調節，以緩減眼睛疲勞。而Magic V3對摺疊屏的利用更是充滿想像力，利用雙屏協同，實現一部手機分飾兩角，工作娛樂互不干擾。AI應用分屏、臨時任務懸浮等功能，也大大提升多工處理的效率。

AI分屏、臨時任務懸浮 提升多工效率

作為旗艦手機，Magic V3用上現時最頂級Snapdragon 8 Gen 3處理器，高達12GB的記憶體搭配獨立安全存儲芯片，確保持久流暢的系統表現。更令人驚喜的是，Magic V3將5150mAh大電池塞進了如此纖薄的機身內，並且支持66W有線和50W無線雙閃充。●

HONOR Magic V3

系統：Android 14

內屏：7.92吋2344×2156像素柔性OLED

外屏：6.43吋2376×1060像素OLED

處理器：Snapdragon 8 Gen 3

內存／儲存空間：12GB／512GB

主鏡頭：5000萬像素主攝F1.6、5000萬像素長焦F3、4000萬像素超廣角F2.2

自拍鏡頭：2000萬像素F2.2（外／內屏）

Sim：雙nanoSim

其他：IPX8防水、指紋感應、4K拍片、66W超級快充、50W無線超級快充

體積：（摺疊）156.6×74×9.2-9.3毫米

（展開）156.6×145.3×4.35-4.4毫米

重量：226-230克

售價：$10,999

查詢：3579 8099（HONOR）