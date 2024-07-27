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人工智能×百年光學技術 vivo $4298手機盡玩蔡司散景

【明報專訊】論最近的話題手機，必定是iPhone 16系列和三摺屏幕的HUAWEI Mate XT。不過Android用家亦不愁寂寞，無論走性價比路線的vivo，又或者近年以優質摺機搶客的HONOR，皆在最近推出新作，而且不約而同強調人像攝影。vivo V40作為中階手機，前後鏡都有蔡司鏡頭加持；HONOR Magic V3不但刷新「最薄大摺」的紀錄，更具備Harcourt影樓人像拍攝模式，攝出唯美人像照更得心應手。

蔡司鏡頭首下放中階型號

vivo手機一向主打攝影功能，並伙拍德國蔡司，將百年光學技術與手機攝影完美融合。以往蔡司鏡頭只配置在旗艦級X系列手機，今次vivo V40 5G是品牌首部配上蔡司鏡頭的中階手機，機價$4298，讓追求性價比的用家也享受到充滿「蔡味」的拍攝風格。

V40重點在於機身前後3枚5000萬像素的大光圈鏡頭組合，包括1/1.56吋感光元件主攝，進光量比上代提升2.8倍，大幅改善弱光環境下的成像質素。其餘還包括119°超廣角鏡頭，以及支援AI人眼自動對焦的自拍鏡頭，但不設遠攝鏡頭。

一鍵AI擦除路人雜物

新機的人像模式能模擬多種焦距的拍攝效果，同時內置7種經典蔡司鏡頭的散景光斑風格，包括夢幻的Biotar、柔和的Sonnar、自然的Planar等，為影像創作帶來更多可能。3D柔光人像系統有AI輔助，即使在逆光或昏暗環境，也能藉演算法精準識別面部陰影，運用升級版的環形柔光環來補光，呈現自然的膚色和立體光影。此外，AI擦除功能可一鍵去除入鏡的路人或雜物，後期處理更加便捷。

相機規格以外，V40跟其他中階手機分別不大，搭載4nm製程工藝的Snapdragon 7 Gen 3處理器，記者利用Antutu軟件跑分錄得81萬分，與3年前的頂級手機Samsung Galaxy S21 Ultra相近，一般用來打機、工作都沒有問題。記憶體除了基本的12GB，還可藉內存融合額外增加12GB，官方聲稱即使同時開啟40個應用程式也不會卡頓。6.78吋的雙曲面1.5K屏幕，支援120Hz刷新率及4500尼特亮度，打機睇片都表現流暢。

可浸泡1.5米水深 49分鐘充滿電

值得一提是V40機身還很耐用，它通過IP68/IP69的防水防塵認證，可浸泡在1.5米水深。而在緩震結構和強化玻璃加持下，令手機意外跌落時將損傷降到最低。V40內置了5500mAh大容量電池，但新電池的能量密度更高，機身容積因而縮小16.5%，令V40保持着僅厚7.58毫米、重約190克的纖巧機身；結合80W超級閃充，49分鐘便充滿電，徹底擺脫續航焦慮。●

vivo V40 5G

系統：Android 14

熒幕：6.78吋2800×1260像素120Hz AMOLED

處理器：Snapdragon 7 Gen 3

內存／儲存空間：12GB／512GB

主鏡頭：5000萬像素蔡司主攝F1.88、5000萬像素蔡司超廣角F2

前鏡頭：5000萬像素蔡司自拍鏡頭F2

Sim：雙nanoSim

電池容量：5500mAh

其他：屏幕指紋、4K拍片、80W快充、IP68/IP69防水防塵

體積：164.16×74.93×7.58毫米

重量：190克 售價：$4298

查詢：8009 06821（Vivo）

文：JJ

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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電郵: feature@mingpao.com

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