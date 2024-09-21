《愛的迫降》拍攝地 知名健行路線 瑞士天空步道 懸崖邊漫遊

菲斯特近年爆紅，多得幾年前韓劇《愛的迫降》，玄彬演的朝鮮軍官利正赫，年輕時曾留學瑞士，劇中與未婚妻合照的一幕，就是老遠跑到菲斯特取景。能獲韓劇青睞，源於2015年建成的懸崖天空步道，令這個山頭成為近年到瑞士的必玩景點。而由菲斯特健行到高山湖泊（Bachalpsee），更早於2012年獲《國家地理雜誌》列為全球最佳15條經典健行路線之一，足見這條健行路線早具「實力」。

9月人潮減 登山前留意氣溫

遊玩瑞士最佳時間為夏天，而9月左右，人潮沒夏日那麼多，加上秋天遇上晴天機會較高，9月菲斯特山區溫度為9℃至16℃左右，氣溫頗為寫意，出發前可透過官網（shorturl.at/OFFJM）查詢天氣，山上天氣變幻莫測，宜帶備合適風衣，以免着涼。

至於如何走進菲斯特山區？菲斯特屬於少女峰地區（Jungfrau Region）的其中一部分；登峰前，可以海拔1034米的格林德瓦作為基地，有時間的話，可在這個山中小鎮住宿1、2天，再從格林德瓦纜車站乘搭纜車直上菲斯特。菲斯特山區活動多籮籮，最好事前規劃，不然去到山區才心多多失預算。喜愛與山共融的，可參考以下健行路線：

◆格林德瓦纜車站乘纜車→菲斯特→懸崖天空步道→高山湖泊→折返菲斯特→坐纜車回到格林德瓦

由於筆者早前已購買瑞士旅行通行證（見另稿），故於出發前一天可以半價預購登山來回纜車票（成人票價68瑞士法郎，約628港元 ) ，而上山當日的清早便不用花時間排隊購票。從格林德瓦乘坐纜車，途經Bort及Schreckfeld兩站，期間往下看時，看見整個菲斯特山區經過用心規劃，路面平滑，既看見健行者徒步而上，亦見遊客騎單車緩緩爬坡前進。大約乘25分鐘纜車便來到菲斯特終站，四周盡是白皚皚的連綿山峰，加上人潮未至，大可輕鬆自在打卡。山上活動多姿多采，有健碩教練帶着七彩繽紛的滑翔傘在山頭測試風向和風測；若嫌健行速度慢，車站旁可租山地車漫遊群山。

來到菲斯特，重頭戲自然是要逛逛海拔2000多米高的懸崖天空步道！這條步道沿着菲斯特山區的懸崖壁，並以鋼架搭建而成，走起來有踏實感覺，不過有一小段步道猶如懸於天空之中，加上橋面並非密封，可看到懸崖下深不可測的谷底，畏高人士可能會有點害怕，但走過橋樑時沒有太大搖晃。要享受這段約10至15分鐘的好玩步道，最好在大清早到達山頂，否則人潮湧至，想打卡就舉步維艱。走到懸崖天空步道的尾段，有一個高架觀景台，站在上面，有絕佳的群山背景作為打卡背景，甚有氣勢。

健行賞冰川湖 路線老少咸宜

走過懸崖天空步道後，正準備尋找往高山湖泊路線，抬頭一望，遠處看見一條健行路徑十分熱鬧，彷彿假日時的石澳龍脊，只需跟着大伙兒走，不用擔心迷路。在絡繹的遊人中，既有帶備行山杖的健行者，亦有一家大細家庭樂，男女老幼均穿上行山鞋，原因是不少路段也佈滿碎石，步行時要小心。這條獲《國家地理雜誌》盛讚的健行路線，分為兩段，首段由菲斯特往高山湖泊，後段是由高山湖泊往福爾峰（Faulhorn）；按路牌指示前段屬黃色級別，老幼咸宜，後段升級為紅白色的中級難度路線。

登山當日雖有藍天，但太陽被厚雲覆蓋，涼風下走在阿爾卑斯山區，碎石路旁是翠綠草地，山坡上的草地綴滿色彩繽紛的小黃花、小白花等，遠方在雲層下是白皚皚的宏偉山峰，處處美景，令人大飽眼福。若依據路標上的說明，首路段步程只需50分鐘，但筆者不時駐足欣賞沿途美景，大概用了近70分鐘才走到高山湖泊。

高山湖泊在海拔2272米的山上，湖泊裏的冰川水倒映着峽谷對面施雷克峰（Schreckhorn），景致迷人，不少旅人都安靜地待在湖畔休息，或享用簡單午餐，然後原路折返菲斯特纜車站。若想領略菲斯特山區充滿挑戰的另一面，走完健行路線回到纜車站，可選擇其他方法如以高空飛索、滑板車、山景卡車等下山。官網（shorturl.at/r1IOy）有齊各項資訊及套票。 ●

●交通錦囊

遊客通票 任坐火車、觀光列車

在瑞士自由行，除了自駕遊，火車是最常用的交通工具，但票價昂貴，要玩得暢快，最好事前做好規劃。

瑞士官方發行了多種專為遊客而設的交通套票，以下兩款套票較常用。

1. 瑞士旅行通票（Swiss Travel Pass）或活期瑞士旅行通票（Swiss Travel Pass Flex）

一票通行，可無限次搭乘火車、巴士、觀光列車，而乘坐遊船、纜車等則享半價；有連續套票使用3至15日，或可揀選1個月內彈性使用3至15日。以成人3日通票為例，連續通票售價232瑞士法郎（約2142港元），活期通票售價267瑞士法郎（約2465港元）。

這類套票適合中長途旅程，尤其規劃路線廣闊，如涉足不同山區地區，由少女峰地區走到馬特洪峰地區（Matterhorn Region），由蘇黎世（Zurich）走到瑞士千年古城庫爾（Chur）等，通票可乘坐瑞士著名的觀光列車，例如冰河列車（Glacier Express）、伯連納快線（Bernina Express）。

2. 半價卡（Half Fare Card）

顧名思義，半價卡是指每次搭乘公共交通工具時都可享有半價購票優惠，不分年齡，卡價劃一為120瑞士法郎（約1108港元），有效期為一個月，以旅客的第一個旅行日開始計算，適合短途或遊玩地區較集中，而不用乘坐長途車的旅客。

外遊時最怕在車站購票時遇上長長人龍。往瑞士遊玩，只要出發前先在手機安裝SBB Mobile App，就可即時購票，非常方便；車票整天有效，不像法國、意大利等地，選定指定時間的車票，誤了班次就失效。●

瑞士鐵路通票官網：shorturl.at/zmryE

●旅遊錦囊

簽證：持有效特區護照可免簽證入境

匯率：每1瑞士法郎約兌9.23港元

機票：9月中香港往返蘇黎世，來回票價約7300港元（連稅及附加費）

交通：由蘇黎世機場乘火車到格林德瓦，單程車費約85瑞士法郎（約785港元）

文：王惠芳

美術：謝偉豪

編輯：王翠麗

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