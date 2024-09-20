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試勻各區 按需「配方」 本地泥燒製自家設計

【明報專訊】揼揼揼揼揼，磨磨磨磨磨。

訪問期間，一旁是另一人在趕工製作企業訂做的中秋蠟燭座，受訪那人完事後亦馬上埋位。手作品限量183個，呈月球形狀的陶瓷製品，窰燒過後呈現月球表面般凹凸不平，需以人手逐個打磨才有平滑質感。月球狀陶瓷前身是泥土，不從月球取出，取自香港，本地泥土原來也可以是產品設計和建築的素材。

梁康勤是「香港土磚」創辦人，林曦悅是主要成員。林曦悅一直埋頭苦幹，梁康勤就在工作室忙東忙西，拿出各種物件向記者介紹。工作室位於西貢，室內空間呈三角形，室外則擺放泥土，然而它的最大特點未必可從相片看出來，就是沒有冷氣。奇怪的是，記者待在室內竟不覺得熱，單靠室內設計就能通風送爽。梁康勤解釋，不裝冷氣是為了更敏銳感知環境轉變，印度的建築設計工作室Studio Mumbai也如此踐行。

問地盤拎棄泥 「原生」「回填」不拘泥

對環境敏銳是他們採用香港泥土的起點。梁康勤出身產品設計，疫情期間留在香港，「如果我做陶瓷的話，有什麼可以在本地source（獲取原材料）」？住在西貢的她，見西貢公路的工程施工，便想到向地盤索取泥土，但牽涉公營部門而較難成事，後來他們在西貢一個斜坡的私人地盤成功索取泥土，「其實很多地盤都會覺得很怪，兩個人想攞泥來做什麼？」

地盤施工時會挖出海量泥土，然後一車車運到填料庫儲存，供填海或其他工程使用，但近來少見大型基建工程，今年3月填料庫存量更達近2300萬公噸新高。「我們就想，（填料庫的泥土）除了現在用來填海，或者用在其他工程，有沒有其他出路呢？所以就有這個項目。」梁康勤說。每次他們在地盤只能取走幾噸泥，以清理泥頭來說只是杯水車薪，不過亦有地基工程公司願意主動送泥，以求符合公司ESG（環境、社會和公司管治）的KPI（關鍵績效指標），月球狀陶瓷部分成分，就是來自安達臣道工程挖出來的泥土。

從地盤收回來的泥土，主要是原生土和回填土（backfill），原生土指於其上從未有過建築的泥土，看起來相較純淨，只要揑碎再加水搓，質感相對黏，比較適合製作陶瓷；回填土則相反，混雜不同成分，驟眼看色澤偏灰，梁康勤估計混雜了石屎泥頭和沙。問哪一種泥才最適合使用？「沒有說適不適合，現在我們連backfill都用了，總之能放進窰裏燒就能用，我們盡量不想太selective（揀擇）。」梁康勤答道。每種泥土都有其用處，視乎產品的設計需要，按質地、吸水程度，混合不同泥土和材料，「過程好像要找一條中藥方，你不會只要當歸、紅棗，我們應用就要配方」。

現時他們單以西貢一地盤收回來的泥土，調製過逾30多條配方，並且恍如擔當本地泥土的研究社，工作室門外貼着一幅政府出版的香港地質圖，上面每隔一段距離貼有便箋，標註挖泥測試的地點——梅子林、大水坑、茶果嶺、東頭村等。香港泥土在地質學上屬紅土，因香港氣候高溫多雨，促進泥土氧化，所以色澤偏紅。曾在荷蘭陶瓷廠工作的梁康勤，指出泰國泥土看起來更紅，因位處熱帶地區，並且雨量更多。他們也曾在香港山上發現高嶺土，又稱白泥，「想做淺色一點、白一點的作品就會選用」。

胎和釉要「做朋友」 成品另看吸水否

他們將從香港不同地方挖出來的泥，燒成正方體，標示寫上不同數字，示意挖出來的地方，然後整齊有序地放在多層架上，「我們的想法是，無論什麼location（地點），我們都可能用得着」。像調色板的盤子擺滿燒過的顆粒，他們測試3種泥（安達臣道工程的回填土、T2主幹路及茶果嶺隧道的海底泥和買回來的白泥）的混合比例，它們會呈現不同顏色和質感。現場所見，成分是100%的安達臣道工程泥土似未能黏合成形，但梁康勤補充，它在同一溫度下，因熔點較低，故此亮身而質感粗糙。

30多條配方，既要考量胎跟釉能否「做朋友」，又要觀察做出來的陶瓷是否吸水。當胎和釉的膨脹系數不一，釉就無法正常依附在胎上，「你當這個泥是一個穿中碼衫的人，但他穿一件加細碼，那麼它就會扯爆這件衫；反過來如果它是穿中碼，但這個釉是加大碼，這個釉會飛出來，連上都上不到」。梁康勤在架上掏出穿錯加細碼衫的「失敗之作」，釉斷斷續續依附胎上，看起來像液體乾掉未清，不過亦有藝術家利用這種特性來創作。

至於陶瓷吸水與否，視乎結構是否足夠收縮，也是所謂做得夠不夠「熟」。梁康勤抹了一點水在一塊陶瓷上，水並沒被吸收，會跣水代表做得夠熟，例如食用器皿就需要夠熟的陶瓷。他們用西貢泥做的第一個產品是燭台，第一代燭台正因為做得不夠熟，蠟從陶瓷座流出來，「改良後密好多」。文首提及月球狀陶瓷也是燭台，它的素胎先用石膏模成形，再放入窰裏燒製，然後打磨、上釉，最後才放入蠟燭。這類型商務委託訂單給予他們資源去研究物料，也在經濟上平衡其他研究項目。

成本難比淘寶貨 仍處試驗階段

去年西貢海藝術節，他們就地取材，取糧船灣的泥土燒成菱形磁磚，在糧船灣沙橋村村公所其中一面砌成磚牆。梁康勤提到曾有公司查詢磁磚價格，但聽到報價後便打退堂鼓。她解釋，磁磚用兩個半月人手趕工而成，因前期準備工夫和時間成本多，導致成本頗高，「當淘寶每一塊（磚）是兩元的時候，我們連泥都要自己去處理，我們怎樣做到兩元一塊呢？」儘管未至於兩元一塊，但她希望日後至少一般人負擔得起。前年於港深城市\建築雙城雙年展（香港），梁康勤和當時拍檔梁樂鈞，連同兩名幫手，花了6晚時間，從晚上7時到凌晨2時，用本地泥製成的夯土砌了一張長櫈。梁康勤坦言，因雙年展的契機，才有機會製造大型作品，「其實一些公共空間可以做這些椅子，讓人坐下。一個清潔姐姐也問『可不可以不拆？』我也想不拆，因為拆得很辛苦」。

無論成本或用途，以香港泥為產品設計仍在試驗階段。訪問結束前趁林曦悅休息，問他參與這個項目的原因。他本身修讀建築設計，說覺得落手落腳做，比起在大型建築公司工作更有趣，「在公司做，每天都是看電腦，撳撳撳撳撳」。在這一刻，揼揼揼揼揼、磨磨磨磨磨，比撳撳撳撳撳來得更實際。

文：嚴嘉栢

編輯：譚雅詩

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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