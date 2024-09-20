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開眼 大都會文藝誌

【奧斯陸】前前後後左左右右右右

【明報專訊】這個夏天與香港的家人到柏林的前集中營參觀，小朋友還不過是初中生，還未讀到二戰，要一路行一路講解這段歷史。小朋友認識到這段歷史的可怕後問：「現在還有納粹黨嗎？」面對還未多留意政治及關懷社會的小朋友實在難以一言兩語解釋，只能粗略說：「有呀，叫做新納粹，德國東部近年就有呢個問題。」

剛剛好，這月頭德國有納粹色彩的極右黨Alternative for Germany便在Thuringia首次贏出聯邦選舉，同時亦在Saxony歷史性地取得第二高得票率。極右黨派在歐洲愈來愈受歡迎，已成老掉牙的話題，還可有什麼新觀點、討論空間？剛登陸英國，在Channel 4首播的挪威電視劇Everything You Love或者有同樣的納悶，所以乾脆就用戀愛故事作為切入點，探討挪威裏頭的新納粹運動。

男主角Jonas在地下鐵遇上多年前在青年活動中認識的女生Sara，地鐵因意外要緊急撤離，所以造就二人有機會認識對方。對話中他們發現原來二人當時已各自對對方有好感，所以二人瞬間撻着，開始交往。教科書式的經典浪漫戀愛背後，藏着的是一個醜惡秘密：Jonas是極右網上論壇上的活躍巴打，與其他同好經常用納粹集中營等作笑話，並有意參與極右政治組織。

Jonas跟女友愈來愈相愛的同時，他也一步一步走向極右政治組織。當然，當Sara最終發現Jonas的秘密，這就是故事的高潮。我不劇透，但一個熱愛平等的挪威女生發現自己戀上一個討厭移民、充滿種族仇恨的男生，當然不會是童話式的結局。

劇集不是出色傑作，但卻很貼近現時的政治氣氛。同時，劇集有趣之處，在於男主角Jonas不是大家想像中，又或是媒體經常報道的典型右翼人士，例如那些滿口錯誤資料，只懂將一切問題歸咎於移民身上的中年肥胖redneck。Jonas年輕靚仔，愛學問，對歷史及政治有深入認識。他之所以投入極右思維，全是因為他的想法與大眾不一樣，對現今政治體系與社會的發展極度失望。他深信種族主義，認為國家須保持自身的文化特性。他參與極右黨派，因為他相信現今固有體制需要改變，而極右主義就可以帶來他想見到的改變。

挪威是個富裕國度，所以相比起其他歐洲國家，甚至是北歐鄰國，極右的發展也不算最嚴重。不過，這些年來最右翼的政黨進步黨（FrP）支持度其實一直在上升，在上周民調中更壓倒工黨及保守黨，成為最多人支持的政黨。雖然FrP對比歐洲的極右政黨來說算不上什麼大威脅，但在本地來說，FrP基本上與反移民、自私自利掛鈎，所以他們如果真的在明年大選中勝出，成為挪威最大政黨，也是令人十分擔心。

世界太混亂，閒時都要打打羽毛球或Netflix and chill來減壓一下。關心完世界後，Netflix的最新挪威劇集Billionaire Island或是一個良好減壓選擇，由Lilyhammer製作人創作，一部有關從事三文魚漁業的挪威有錢家庭鬥爭的肥皂喜劇。錢和三文魚，誰人不愛？就算劇不好睇，看看挪威有錢人的衣物、靚絕的自然景色，或者已是避世的好選擇。

文：陳Damon

（長居奧斯陸，心卻在四海。借消費世界各國文化，提醒自己活在當下）

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