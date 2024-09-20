明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 大都會文藝誌

【紐約】Wichí族女子的織物

【明報專訊】在今年紐約The Armory Show藝術展的最後一個下午，兩百多家畫廊的展品讓人目不暇接，我匆匆瀏覽着，忽然眼前出現一組清新的大幅抽象織物作品，讓我停下腳步，仔細觀賞：它們保留着手工織物特有的不規則邊緣，植物染的顏色柔和明亮，大色塊的構圖設計簡潔而和諧。

展出的畫廊Cecilia Brunson Projects來自倫敦，專門推廣拉丁美洲藝術。工作人員介紹，這些作品來自阿根廷西北部一個名叫Wichí族的原住民社群，由當地的藝術家Claudia Alarcón設計。Claudia組織了一個名為Silät的編織團體，成員約有100名女性。織物在完成後運至比利時，裝裱在顏色相配的麻布上。效果看起來確實美麗優雅。

這些作品所用的材料也很特別，是阿根廷一種名叫chaguar的植物，屬鳳梨科，纖維堅韌，葉子大約有一臂長。其採集和處理過程類似麻料，Wichí婦女在森林深處採集這種植物的葉子，它們通常長在特定樹木的樹蔭下。葉子被撕成長條，浸泡在水中軟化，然後放在木塊上用金屬棍反覆捶打。清洗和風乾纖維之後，她們在大腿上用手掌把纖維搓捻成線。染色後的線可以用於編織袋子、衣物、魚網和項鏈等日常用品。

像許多文明一樣，Wichí族也有一個關於編織技藝來源的傳說，雖然是一個女性被囚禁的悲傷故事：一群美麗的女子住在天上，有一天，她們沿着用chaguar編成的繩子來到人間，偷吃漁夫捕的魚，正好被漁夫發現。漁夫讓小鳥啃斷了通往天上的繩子，這些女子不得不留在人間，把編織的知識傳授她們的女兒和後代。Wichí族是「母系居住制」，編織是女性聚在一起的重要公共活動，從12歲起，Wichí族的女孩就開始學習紡線和編織。

Silät團體在去年剛剛成立，致力將傳統的chaguar編織技藝應用於藝術創作。從畫廊網站的照片和視頻中可以看到一些在村莊裏製作的過程：在大樹樹蔭下，Wichí族女人在空地上豎起兩根棍子，中間拉起一根繩子，看起來像是一張迷你網球網。3人並排坐在長櫈上，繩子上懸掛着正在製作的一塊布料，每個人負責面前的一部分，用一種名叫yica的針法，用針編織出疏鬆的圈狀結構。

傳統上Wichí族人主要做的是實用的包袋，而近年來在外力推動之下，她們的作品逐漸進入當代藝術領域。Andrei Fernández是一名有人類學背景的阿根廷策展人，她在阿根廷做研究時，鼓勵族人嘗試新的創作方向。這也符合原住民藝術、女性勞動受到更多關注的文化潮流。Silät的作品在第60屆威尼斯雙年展展出。Claudia Alarcón在畫廊網站的採訪中說︰「我知道許多藝術家夢寐以求能夠在那裏展出，所以能成為這個團隊的一員，我感到非常榮幸……我們一直在編織，但從未想過有這樣的一天，我們感到無比滿足，因為我們終於被看見了。」

文：林綺晴

（織物藝術家，常駐紐約）

個人網站：www.linqiqing.com

[開眼 大都會文藝誌]

相關字詞﹕開眼

上 / 下一篇新聞