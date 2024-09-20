Friday Planner：秋天的笑話

想尋找快樂還有很多活動，原來我城有「香港爆笑節」，即日至本周日（22日），每天都有不同主題的棟篤笑節目。想聽地獄笑話？有！矛盾戀愛事？有！洞察人性偽君子？有！自己都想成為製造笑料的一分子？棟篤笑表演者阿V和陳樂添亦會傳授幽默錦囊。周末晚上放鬆chill一chill，只笑不批判。

笑得合不攏嘴以外，即將在佳士得全新亞太區總部首屆拍賣登場的拍品同樣令人歎為觀止。說的就是那兩幅矚目焦點——莫內的《睡蓮》和梵高的《停泊的船隻》。

莫內畫了《睡蓮》系列30年，這次拍賣的《睡蓮》（約1897-1899）屬其中最早的一組作品之一，同組的另外幾幅作品收藏在巴黎瑪摩丹美術館等重要美術機構。莫內側重探索光線和空氣在池面的變化，這幅125年來首次出現在拍場的《睡蓮》光線柔和，盛開的睡蓮平靜地浮於水面，恬淡時光緩緩流逝。

另外的《停泊的船隻》（1887），是梵高在巴黎處於藝術生涯最關鍵的轉型時期創作，屬極為珍罕的三組三聯畫之一。他用印象派和點彩派色彩和筆觸描繪塞納河畔的新興市郊地區阿涅爾。人們為逃離炎炎夏日，前往風景如畫的小鎮消暑，河畔停泊着一艘艘帆船，恍似感到微風吹拂，為炎熱的秋天帶來涼意。把握時間在9月22至26日前往The Henderson舉行的拍賣預展一睹巨作。

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