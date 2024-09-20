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第二屆科藝藝術節 「後台藝術家」操刀創作 引領觀眾織就舞台空間

【明報專訊】行入劇場，觀眾的目光總是落在台前，或是感動於演員的精彩表演、或是陶醉於劇本的細緻縝密，又或是感慨導演的出色調度。其實，帷幕背後，還有一群默默的人，操縱燈光與道具，搭建場景與裝置，設計造型和服裝，只為成就台前璀璨。

科藝為跨界藝術 冀借鏡外國發展

上述這些觀眾看不見的崗位，其實都是科藝的一部分。第二屆科藝藝術節將於明日（21日）拉開帷幕，17名來自舞台設計、道具製作、視覺藝術等不同幕後崗位的科藝人員走到台前化身藝術家，親自操刀，以科藝為靈感，結合各種舞台技術，引領觀眾走進舞台空間，穿梭台前台後，品味科技與藝術結合的魅力。

「吓？科藝，乜嘢嚟㗎？」問及科藝的定義，策展人李浩賢（Lawrence）和徐碩朋（Allan）都不禁打趣。Lawrence解釋，目前在香港，從事舞台設計、服裝化妝、燈光音效等舞台相關工作的人員，許多都來自香港演藝學院的科藝製作系，因此，「我們習慣將這些崗位都統稱為「科藝」，但其實香港觀眾對於『科藝』並不了解」。

事實上，科藝泛指舞台的幕後製作，是一種跨界藝術。Allan續說，包括上述提到的設計和燈光音效，以及舞台控制等等，都屬於科藝。「我們去過一些國外的科藝展，比如布拉格四年展。原來在國外，舞台技術會被當作一門可以單獨展出的藝術，但香港還需要進步。」Allan說。他提到的「布拉格劇場設計四年展」（Prague Quadrennial），將劇場設計搬到台前，是世界上最具代表性的舞台設計和技術展覽。今次，科藝節第二次舉行，Allan希望「香港都可以借鑑外國的做法，發展本地科藝創作，讓舞台設計本身都成為可供觀眾感受和體驗的東西」。

打破「第四面牆」 連接劇場與觀眾

今年的科藝節以「嚐味與空間」（Taste & Space）為主題。Lawrence說：「提到taste，或許最易想到味道，但taste亦都代表品味。」至於空間，在傳統的劇場表演中，舞台空間屬於表演者；後台空間屬於科藝人；至於觀眾，則囿於座位。彼此之間，涇渭分明。但在科藝節，Lawrence希望打破觀眾與演出之間的「第四面牆」，讓觀眾、演員與後台科藝人共同探索舞台空間。

根據各自崗位，來自不同後台領域的17名藝術家共分為6組，將帶來6個原創的劇場作品、兩個裝置藝術，及一個展覽。記者訪問時，正遇上由道具設計師陳建新和紡織藝術家洪榮賢、姜綺雯共同創作的劇場《菇菇Land》綵排。排練廳中，五顏六色的彩帶散落一地，各類織物也隨處可見——原來，兩位紡織藝術家還有一個身分，是舞台服裝設計師。

3人協力，在舞台道具與服裝設計中汲取經驗，為觀眾打造一個「菇菇Land」——每個行入劇場的人，都是移民菇菇Land的人。為獲取菇菇Land的居留權，移民們需要變成織梭，手執彩帶，在劇場空間中來回穿梭，共同編織奇妙的菇菇王國。

以菇為靈感 邀觀眾游走感受舞台

講起創作靈感，3人笑得前仰後合。原來，在得知主題「嚐味與空間」後，3人以「食嘢」為話題展開對談，進而發現菇是一種「有魔法」的食物。「菇對有的人來講是美味，可以增強免疫力；但對我而言，會加重風濕，導致敏感症狀發作。其實世界上好多東西都和菇一樣，你需要花時間，親自探索，才能找到什麼是適合自己的。」洪榮賢說。花時間親自探索同一事物不同面向，正是他們想通過《菇菇Land》傳達給觀眾的事，舞台也如此，親自探索，方可感受其中魔力。

《菇菇Land》靈感來源於「嚐味」，形式來源於「空間」。「我們舞台從業者都會思考，怎樣能讓我們與觀眾間的距離近些，不要各自坐在各自的空間，而沒有互動。」陳建新表示，在《菇菇Land》中，他設計道具「大偶」，不斷向觀眾逼近。「大偶」的出現，讓原本屬於觀眾的空間不斷被壓縮；為躲避「大偶」，觀眾必須在劇場中位移游走，感受舞台空間。而在從事紡織工作的洪榮賢與姜綺雯看來，觀眾的游走，與織布相似——「在梭織中，沒有絕對的對與錯。你可以不跟傳統織法，雖然得到的結果會不同，但這正是獨特之處。參與到舞台中的觀眾，每個人想法和動作都不同。我們想看看，在沒有絕對的對與錯的情况之下，可以產生怎樣的效果。」姜綺雯說。

從隱匿台後，到現身台前，有歡笑，也有煩惱。在洪榮賢看來，台前幕後最大的區別在「處理一個部分，或是處理全部」。作為服裝設計師時，她常常認為「我只需負責我個part，其他嘢有人負責」；但當創作整個舞台時，她需要兼顧編排、物料、人員管理等等，亦需要代入觀眾視角，重審舞台。3人笑稱，在後台時，會有各種各樣的想法，但時常需要根據導演和編劇的要求調整，無法完成；但當自己面對整個舞台時，才發現，「原來有啲嘢做唔到都係有原因嘅」。

第二屆科藝藝術節

日期：9月21至29日

詳情：bit.ly/4d1dMe5

文：王梓萌

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 藝述速遞]

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