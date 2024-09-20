今期美藝客廳，我們邀請到裱畫師Kenneth Ko，帶領觀眾一探裝裱，品味「藝術背後的藝術」。觀眾欣賞藝術品，第一眼望到其中亮麗；裱畫師欣賞藝術品，第一眼卻望到其中破損：「是欣賞，也是評估：有沒有損壞？可不可以修補？有沒有位置可以裁剪？」Kenneth說，藝術品，尤其是紙質品，對空氣濕度與溫度要求較高，在保存過程中極易「潮濕、生毛、蟲蛀」。因此，裝裱的第一步，是修補。

Kenneth以「易武正山野生茶」包裝宣紙為例，細說修補和裝裱過程。小心翼翼，裁下宣紙邊緣，用手動調配的漿糊將破損填上，Kenneth稱這是「中式方法」，最重要是「整番原樣，唔見痕迹」。修補完成，方可正式進入裝裱。將紙噴濕，撫平褶皺，在紙後襯上卡紙。卡紙雖是配角，其中卻大有奧妙——「普通紙，呈酸性。因含有cellulose（纖維素）和lignin（木質素），易氧化，會發黃變脆，在紙上留下啡色」。因此，裱畫師通常使用純棉無酸紙，避免造成損壞。Kenneth強調，裝裱不同於創作，最重要是「removable」，切忌在藝術品上留下痕迹。

卡紙之下，還有背板。作為保護藝術品重要一環的背板，在藝術品掛上牆後，便無法被看見。儘管如此，Kenneth仍在背板上巧用心思。「易武正山野生茶」背板使用來自日本的綠色和紙，清新淡雅，與紙上畫的茶葉遙相呼應。「雖然鮮少被看見，但背板用心思，更可體現藝術品名貴。」Kenneth說。

隱秘的背板都如此精緻，顯眼的畫框相比更為亮眼？Kenneth卻說：「（畫框）最重要是不要喧賓奪主。」畢竟，框中藝術品才是重點。因此，Kenneth為「易武正山野生茶」選擇深啡色的原木畫框。他解說：「中國字畫，多用較傳統的深啡色和黑色畫框，以呼應嚴肅的文化氛圍，表達尊重；『新潮啲』的外國畫，則多用黑白色，順應現代風格。」

如此精緻裝裱茶葉包裝紙，似有大材小用之感。但在Kenneth看來，「就算是用完即棄的包裝，都可以成為被裝裱的藝術品」。他續說，該品種茶葉稀有而昂貴，其包裝亦有欣賞價值，因此客戶送來裝裱，希望用作展示。Kenneth的裝裱行「藝文畫廊」，裝裱過村上隆、岳敏君等著名藝術家的作品，亦裝裱過球衣、婚紗相等私人物品。他說：「無論珍貴與否，其中承載了記憶，對於收藏者而言，便有價值。」在他眼中，除了修復、保護與展示，通過畫框，凝住記憶，亦是裝裱的功能之一。（美藝客廳‧二十八）

「客席策展人」簡介

Kenneth Ko，從業30年裱畫師，英國藝術品貿易公會（Fine Art Trade Guild）專業認證裱畫師，灣仔藝文畫廊（Artmen Gallery）總經理。

文：明報藝文部

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

IG：@fridaymingpao

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