showcase：以Bill Cunningham名言為靈感 「時尚是日常生存的盔甲」

【明報專訊】已故著名攝影師Bill Cunningham以街拍時裝人而聞名於時尚界,除此以外,他亦是對時尚歷史見多識廣的專欄作家,他曾稱:“Fashion is the armor to survive the reality of everyday life.”(時尚是在現實日常生活中生存的盔甲。)此名言亦成為阿部千登勢設計sacai 2024秋冬系列的靈感來源。