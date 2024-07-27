showcase：以Bill Cunningham名言為靈感 「時尚是日常生存的盔甲」

Bill Cunningham早在1970年代開始為The New York Times拍攝街頭時裝人，可謂同類攝影師的鼻祖。直至2016年他離世前，在時裝周仍可見到他身穿藍色工作服的蹤影，拍攝一代又一代的時裝人。但他的攝影技術乃自學而成，早年他更是個帽子設計師，瑪麗蓮夢露是他其中一位明星顧客，所以與其說Bill Cunningham是一位攝影師，不如說他以攝影作為表達媒介的時裝人。

sacai創作總監阿部千登勢以Bill Cunningham為靈感創作今個秋冬系列，印上Bill Cunningham名言“Fashion is the armor to survive the reality of everyday life.”的限量版T恤（$1500）顯得直白，主系列則嘗試探索更深層的議題：在這個充滿挑戰和衝突的世界中，服裝所能提供的情感保護。

混搭風格 以連身裙為核心

阿部千登勢將其混搭風格發揮得淋漓盡致，系列以連身裙為核心，並以各種風格演繹，同時探索連身打扮方式，將外套和大衣以連身裙的形式呈現，內搭和襯衫與外衣相連，並透過長及過膝的長靴延續「連身」概念。飛行外套的正面加上寬鬆西裝袖子和絎縫設計的背面，軍裝恤衫拼上泡泡公主袖，針織連身短裙拼以雪紡和西裝袖子等設計，不但提供由日到夜的著裝需要，亦在感覺如現代盔甲的強悍軍裝中注入女性化的細節。●

查詢：sacai 2285 9080 （置地廣場店）

文：溫兆明

模特兒：Alexa K.（Quest Artists & Models）

化妝及髮型：Joe Yuan @hoolala

編輯：陳淑安

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