Watch News：琺瑯工藝 莫內威尼斯畫作微縮表盤

品牌選來的3幅畫作分別是《黃昏的聖喬治馬焦雷島》、《總督宮》和《威尼斯大運河》。其中聖喬治馬焦雷島正是Homo Faber雙年展的地點，位於聖馬可廣場（St Mark's Square）對面。在這幅夕陽圖景中，莫內重點描繪光線、色彩和倒影。品牌珍稀工藝工作坊（Métiers Rares Workshop）結合微繪、琺瑯工藝，將這些65×92厘米的原作微縮複製到尺寸不足四十分之一的腕表表殼上。要達到理想的色彩飽和度和深度，琺瑯工藝大師至少要塗覆14層琺瑯，包括3層底層琺瑯、4層彩繪琺瑯和7層半透明琺瑯保護層，並經過15次800℃高溫的焙燒。每幅畫作均約需70個小時琺瑯工序才能完成。

至於表盤方面，工匠飾以塗上透明彩色琺瑯的手工扭索飾紋圖案。每枚表盤的琺瑯工藝需耗費約9個小時，需塗覆5層琺瑯單獨焙燒。腕表配搭簡潔的兩針功能機芯，將焦點讓給表背的藝術傑作。每款限量發行10枚，暫未定價。●

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文：張曉冬