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期間限定店 迎合藍色腕表熱潮 「隱藏版」新表現身

【明報專訊】銅鑼灣崇光百貨前的交通燈路口，可能是全港最繁忙的行人斑馬線。Tudor最近在這極高人流的位置，以帆船賽事為主題開設期間限定店。主題店以Pelagos FXD和Pelagos FXD Chrono計時腕表為號召，設有打卡點和遊戲機，不過除了兩枚Pelagos表款，更值得大家留意的，可能是兩款近月才推出的「隱藏版」新表！

說是「隱藏版」，因為兩枚腕表其實都是剛推出不久，貨量有限，就是在平日的專門店中也未必能夠找到它們的蹤影。今年7月推出的Black Bay Ceramic藍色款跟賽車運動息息相關。品牌與賽車領域的合作已有悠久傳統，例如1960年代末的Tudor Watch Racing Team，一直到最近的IMSA Tudor United SportsCar Championship跑車錦標賽。在今年初，Tudor宣布與全新Visa Cash App RB F1車隊建立合作關係，特別為車隊推出專屬的Black Bay Ceramic藍色表款，搭配與車隊制服相襯的藍色表盤。

METAS認證 藍色車隊表款

一級方程式賽車被視為科技最先進的運動之一，Tudor亦同樣對機械性能不懈追求。Black Bay Ceramic藍色款腕表通過了瑞士聯邦計量科學研究所（METAS）的測試，獲得大師天文台精密時計認證。這是製表業內在精密時計和防磁性能方面最為嚴苛的標準之一。認證涵蓋內容廣泛全面，綜合腕表的多項重要性能，包括走時精準度、抗磁能力、防水性能和動力儲備。每枚腕表的每日平均走時誤差不得超過5秒（0至+5秒），較瑞士官方天文台認證（COSC）對未裝進表殼的機芯每日平均誤差標準（-4/+6）嚴格得多，亦較品牌對原廠機芯的通用內部標準（-2/+4）少1秒。該認證同時要求腕表需在15,000高斯的高磁場環境下保持走時精確。此外，每枚腕表的防水性能和動力儲備均需符合製造商聲稱的標準。在獲得大師天文台精密時計認證前，腕表需符合另外兩個前提：腕表需符合瑞士製造標準，以機械腕表來說，即其至少80%製造價值的工序，均要在瑞士完成；機芯也必須獲得COSC認證。

「帝舵藍」計時表盤

另一款在上月底面世的腕表是Black Bay Chrono藍色款腕表。雖然都是採用藍色為主色調，腕表卻用上品牌自家的「帝舵藍」表盤。賽車計時以外，品牌自1954年起不斷提升其專業潛水腕表的品質，Black Bay Chrono腕表便是結合兩者豐厚傳統的結晶品。對比色設計的副計時表盤下方，是性能出眾的自動上鏈機芯，配備導柱輪和垂直計時離合輪裝置。

數十年來，藍色一直是品牌的重要顏色之一，曾推出多款擁有深厚藍色基因的表款──例如潛水腕表的經典代表款藍色「雪花」Submariner、藍色蒙地卡羅Montecarlo Oysterdate Chronograph計時腕表，深受收藏家青睞。這兩款腕表均為品牌1970年代製表工藝的象徵。今次推出的新作保留了1969年以來的標誌「雪花」指針，搭配藍色圓拱形表盤和兩個內凹式銀色副計時盤。從品牌第一代計時表汲取靈感，新款表盤配備45分鐘計時盤，6時位置設日曆窗。直徑41毫米的精鋼表殼保留了磨砂和磨光修飾、斜切表耳和品牌玫瑰標誌表冠等特色，按鈕設計靈感同樣來自初代計時表。精鋼外圈搭配藍色陽極氧化鋁測速計字圈，頗具運動感，兼顧外觀與功能。

Black Bay Chrono計時表搭載MT5813計時機芯，具備時、分、秒顯示、計時和日曆功能。此機芯由Breitling 01計時機芯演進而來，在原機芯基礎上，品牌研發高精準的調節部件，並以獨有拋光修飾工藝打磨。機芯配備矽游絲，動力儲備達70小時，獲COSC認證。腕表配備精鋼5鏈節表帶，搭配T-fit快速調節帶扣，佩戴者毋須工具便可快速調校表帶長度達8毫米，帶扣採用陶瓷滾珠軸承的，確保開合順暢。

固定式表帶桿設計

至於較早前推出的兩枚Pelagos系列腕表FXD和FXD Chrono，其表殼和字圈均採用輕巧堅固的高科技碳複合材質製成，採用跟法國海軍戰鬥潛水員共同研發而成的固定式表帶桿設計，表殼防水深度達200米。雙向旋轉外圈塗有X1級Super-LumiNova夜光塗層，夜光程度比標準等級高出60%。細看表圈會發現分鐘刻度由60至0逆向計算，方便在帆船賽中倒數計時。雖然每款腕表款式各有不同，但品牌就所有產品均提供5年保用保證，此保證毋須登記腕表，也不用定期檢查，且可轉讓，可見品牌對自家出品非常有信心。●

Tudor期間限定店

日期：即日至9月19日

時間：上午10:00至晚上10:00

地址：銅鑼灣崇光百貨地下（近東角道）

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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電郵: feature@mingpao.com

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