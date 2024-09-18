「陸上快艇」延續細緻工藝 奢華座駕首踏純電領域

無論你願不願意接受，以精雕細琢引擎工藝馳名的百年經典汽車品牌勞斯萊斯，在不久將來就會轉型成為生產電動車的廠牌，因為根據廠方時間表，在2020年代完結時，每一部出廠的全新勞斯萊斯都會是電動車，而眼前這部Spectre就是電動化的第一個里程碑，因為它是這間百年老店第一款純電動量產車，背後有極大歷史和象徵意義。

百年前預言電動車時代

雖說勞斯萊斯是頂級引擎工藝代表，但早於品牌面世前的1900年，其創辦人之一的Charles Rolls就曾預言電動車才是未來汽車的發展方向，這位「汽車先鋒」曾說過：電動車不會發出噪音，不似引擎車般會發出氣味和產生震動，假如能夠發展好充電網絡，電動車的實用程度就會非常高。由此可見，原來早於超過一個世紀以前，勞斯萊斯的創辦人就已經預見到未來的汽車發展走向，只是礙於當時科技限制，才轉而專心研發由石化能源推動的內燃機/引擎車，直到百多年後時機到臨，勞斯萊斯終於可以回應到創辦人的高瞻遠矚。

斜尾造型如快艇

作為廠牌史上首部純電動型號，廠方在正式推出Spectre前特別加入了各式嚴厲測試，包括超過250萬公里的路試（road test），而且更刻意於不同極端地形與天氣下測試，希望藉此令來自世界各地的富豪級買家相信，轉型成為純電動車廠後，勞斯萊斯依然是可靠的超級豪華汽車生產商。

另一點令車迷覺得有趣的是，Spectre雖然是勞斯萊斯首部純電動車，但並非品牌傳統強項4門4座房車，反而是一部加入了斜尾造型的4座位2門房跑車（fastback），而且車身風阻系數是廠史上歷來最低，只錄得0.25Cd，空氣動力表現比不少純種跑車更強，也令Spectre的車側線條顯得非常流暢順滑，看上去有如一部「陸上快艇」。

人手製作提升精緻度

除轉用純電驅動之外，Spectre在外形以至細節上，依然秉承了廠方歷來重視工藝，以及散發頂級豪華感的歷史傳統，例如即使純電動車其實已不再需要在車頭設有大型散熱格柵（即俗稱的「鬼面罩」），但廠方設計師在Spectre的車頭依然安排了令人一望就聯想到出處的「萬神殿」密封式鬼面罩，而且透過內置的22組LED燈，在夜間行駛時可產生立體感強的視覺效果，與長度超過5米的車身構成霸氣十足的整體造型。

進入車廂後，可進一步細賞到廠方堅持注重工藝的取態。已成為勞斯萊斯車款象徵細節之一的星空廂頂，進一步延伸至門壁，置身車內被4796顆光點包圍（廂頂加上門壁合計），令車內人更加感覺到似是處身星空之下。另外，雖然儀表板已改為全數碼顯示，但在控制台上仍會見到很多手工精緻、用料上乘的實體按掣和旋鈕，保留豪華汽車該有的、注重細節的特質。值得一提的是上述這些細節仍然由廠方的專業工匠們以人手處理和製作，並非只是純以機械作大規模生產的代工部件，因此Spectre仍然留下英式頂級豪華汽車一向獨有的人性化與溫暖感。

有如坐着飛氈巡行

在巨大的車身之內，已沒有強勁的大型V12引擎，負責推動車子的是前後共2組摩打，能源供應則是由置於全鋁製車架內的102kWh大型鋰離子電池組負責。廠方表示，Spectre的駕乘感有如一部配置V12引擎的傳統勞斯萊斯引擎型號，力量輸出的潛力甚至更加深厚，實際試駕後不難發現，加速時會感受到馬達和動力管理系統可以更好地處理澎湃的扭力輸出，令整個過程更覺無縫順滑，行車也沒有了引擎運作時難以避免的噪音和震動。簡單總結，電動化趨勢有利勞斯萊斯進一步提升頂級豪華汽車的駕乘舒適感，無論司機或乘客，相信會更容易感受到有如「坐着飛氈巡行」的奇異感受。●

Rolls-Royce Spectre規格

車型：2門4座位電動房跑車

摩打：前後獨立激磁同步摩打（SSM）

電池：102kWh鋰離子電池

馬力：430kW（約584匹）

扭力：900Nm

驅動：四輪驅動

長闊高：5475 × 2017 × 1573mm

軸距：3210mm

車重：2890kg

極速：250km/h（電子鎖定）

加速：0-100km/h，4.5秒

續航：530km（WLTP標準）

充電：10-80%，34分鐘（195kW DC直流快充）

售價：$8,380,000起*

查詢：2870 1692

*文中測試車的車價為$9,959,000（連附加設備）

文：莊達民

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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