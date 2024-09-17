簡易廚房：電飯煲炮製嫩滑雞翼

另外一道菜是「電飯煲食譜」——電飯煲冬菇豉油王雞翼，這可說是簡單又快速可完成的「有味飯」，用飯煲煮出來的豉油王雞翼還要十分嫩滑呢！電飯煲料理絕對是煮婦好幫手，只要預先調校好煮飯時間，隨時就有得食，到時再加個炒菜，便有肉有菜又有飯，簡簡單單已經好滿足。

■西芹雞柳

◆材料（2至3人分量）

西芹———1/4棵

雞胸肉——1件

蠔油———1湯匙

蒜蓉醬——1湯匙

調味料

生抽——2茶匙

糖———1茶匙

麻油———1茶匙

◆做法：

(1)雞胸切片，用調味料醃30分鐘

(2)西芹切段，用刀起走西芹面的絲（吃起來會較爽口及沒有渣）

(3)燒滾水煠西芹大約1分鐘，盛起備用

(4)熱油鑊加入蒜蓉醬，再加入醃好的雞胸炒至八成熟

(5)將西芹回鑊加蠔油炒香便完成

■電飯煲冬菇豉油王雞翼

◆材料（2至3人分量）

雞翼———6隻

鮮冬菇——4至5朵

白米———300克

水————適量

調味料

生抽———2茶匙

老抽———1湯匙

米酒———1茶匙

麻油———1茶匙

糖————1茶匙

◆做法：

(1)雞翼用調味料醃1小時

(2)鮮冬菇切片

(3)白米清洗乾淨，放入電飯煲內加適量水，放入將鮮冬菇

(4)醃好的雞翼連同醬汁放入電飯煲內，按煮飯模式，煮熟後便可享用

小貼士：如電飯煲有預約模式，可以預早調校煮飯時間，方便帶飯或做飯盒的朋友

文：KellyMama

作者簡介：育有一子一女，身為全職媽媽熱愛煮食，喜歡研究簡易家常菜，希望與大家分享各種美味菜式。

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[Happy PaMa 教得樂 第519期]