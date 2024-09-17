媽媽維特：「我只係想教你」

「仔吃完早餐，快夠時間出門，但只顧着看叮噹（多啦A夢）漫畫，我提他放餐具、水、鎖匙入書包。

仔大發䒐䒏，發住晦氣聲，行去取相應物品。我忘了讚他有合作。

雖然他行為上合作（執書包），但過程中向我發的脾氣，令我好似無端端被人打咗一嘢，好唔舒服。我決定要讓他知道我難受的感覺（他向來弱於同理別人感受），要用解決情緒三部曲ACT中的acknowledge（確認孩子感受），然後communicate the limits（告訴孩子現實的限制）。

我（柔聲表達A）：我好明白，你頭先好想睇叮噹（多啦A夢）。要你執嘢唔睇住，你好唔開心，有啲嬲我。你唔開心是正常的、可以的。嬲我也可以，我可以接受。

我（帶點委屈地柔聲表達C）：但我亦好想你明白，你對住我發脾氣，我內心好難受。雖然你唔係打我，但你的脾氣就好似打咗我一樣。我好想你明白我感覺。

仔：知道。

我（語氣非常委屈，內心亦好委屈）：我只係為咗你好而提醒你執嘢，用好溫和態度提你，我又無鬧你，我覺得自己做得好正常，我又無做錯，點解要受你氣呢？我好難受。

仔（眼紅，半哽咽地講）：我對唔住囉。（然後氣冲冲地拿起書包，急步離廳，出去著鞋。）

我叫住佢：唔好行住，我唔可以畀你咁樣喊住走。如果你咁樣喊住走，你就好似好慘，好可憐，係個受害者，好似被我鬧一樣。但我完全唔係要鬧你，鬧人唔係咁㗎。

我：鬧人係好大聲，但我頭先一直都係好溫柔，用平等的方式同你講。我完全明白你唔高興，我只係真心想你知道我感覺，我只係想教你。

我：如果你真心覺得對唔住，係唔會自己喊住走㗎。喊住走，就即係只覺得自己慘。對自己負責任的人，如果覺得對唔住，係會諗自己下次唔再做呢件事。」

由受害者變成「逼迫者」

日記來到這裏就沒有了，我也完全忘記了後來如何。如今以「遙遠局外人」心態回望，我卻終於看到局中的自己沒能看見的部分。

首先，我看到自己很努力，有意識地運用親職技巧與孩子溝通，肯定他的感受，也教他設身處地想別人感受，更會檢討自己「忘了讚他合作」。

同時，我也看到自己「委屈感」太強了，那不是適合教導阿仔的狀態。開初只帶少少委屈時，還算是平靜地表達真情，當時阿仔答「知道」，可見他是收到信息的；這時適合見好就收，例如以一句「你能夠明白，媽媽好安慰」作結。

可是，我卻委屈感暴走，不自覺掉進了「受害者」狀態。我叫阿仔不要做受害者，現實卻是我自己陷入「內心非常委屈」的狀態，不肯罷休。儘管沒有大聲責罵，其實我是以受害者姿態譴責他，施以情緒逼迫，甚至當他「喊住想走」，我仍不准他離開，還振振有詞地宣稱自己合理。那一刻，我由受害者變成了「逼迫者」的狀態……

當年記了下來，也許是因為自己難以消化這件事？今天的我，比6年前又成熟了一點，可以較客觀地抽身回望。我意識到自己對孩子的情緒逼迫，未必只此一次。而即使我現在似已成熟了一點，也可能會犯錯而不自知。不過，我無意否定自己，也不會為此墮入無意義的內疚，而是諒解自己的有限。我選擇感恩，感恩一路走來的每點累積，也感恩我為自己留下了寶貴的提醒，讓我更清醒地走親職之路。

文：葉杏麗

作者簡介：思想與感情澎湃的兩子之母。明白要令身邊人幸福，得先讓自己幸福。盼能活出愛中無枷鎖的真諦。

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[Happy PaMa 教得樂 第519期]