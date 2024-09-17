多元導航：「我做得不夠好」

焦慮的一體兩面

每個人都經歷過焦慮，焦慮是人在面對挑戰時與生俱來的自然反應，幫助我們提高警覺去應對問題，跨過困境。這讓筆者想起《玩轉腦朋友2》的主角萊莉升上中學後，生活出現不同轉變，正是「阿焦」替她預想不同情况並千方百計保護她，「我的職責就是保護她，遠離那些她看不到的危機」。然而當阿焦試圖獨自掌握一切時，它失控地侵佔了萊莉的大腦，不斷浮現「我做得不夠好」的想法，令她作出違背個人信念的行為，更在比賽中途遭恐慌突襲。後來阿焦學會放鬆並與各種情緒合作，讓萊莉順利適應中學生活。

適當的焦慮有助我們應對危機，但當焦慮情緒不斷擴大而且變得難以控制時，可能會產生無法承受的壓力，甚至逐漸發展成焦慮症。青少年較常患上的焦慮症包括廣泛性焦慮症、社交焦慮症、恐慌症等。儘管焦慮是正常而短暫的情緒，但若焦慮情緒長時間存在，即使危機過去仍繼續憂心致影響日常生活，便需要正視，尋求專業協助。

無聲陪伴 免添孩子壓力

每個情緒都有自身的作用，學會接納情緒，與之共存，才能讓我們走得更遠。我們可以嘗試不同的放鬆方法，如深呼吸，輕輕從鼻孔吸入空氣，緩緩地從嘴巴呼出，從腳趾到頭頂收緊，放鬆全身肌肉，留意身體的感覺。我們也可以做自己喜歡的事去轉移焦點，如聽音樂、做運動，和信任的人傾訴也有助減輕焦慮。

很多家長愛子心切，但關心子女卻不知如何開口，生怕講多錯多。家長可善用開放式問題了解子女的感受和想法，以包容和不批判的態度溝通，例如「我知道你最近讀書好大壓力，不如同我講？」，讓子女感到被理解，更願意向父母打開心房。同時，家長亦可避免否定和批評，「咁小事都驚呢樣嗰樣，無鬼用！」的說法會無意間將子女愈推愈遠。若子女不願分享心事，家長可給予空間，在旁默默陪伴及支持，讓他們情緒得以緩和，並明白到自己不是孤軍作戰。焦慮是正常的情緒，父母過度擔心和緊張反而會進一步造成子女無形的壓力，有時候，無聲的陪伴更能療癒孩子的心靈。

父母的支持是子女成長的力量。如果家長擔心孩子患有焦慮症，建議向專業人士求助，作進一步評估，尋求有效的幫助和建議。

文：龔曉琳（香港家庭福利會社會工作員）

作者簡介：香港家庭福利會乃本港主要提供家庭服務的非牟利福利機構，致力推動和諧家庭關係，服務範圍包括綜合家庭服務丶兒童照顧服務丶綜合靑少年服務，長者及社區支援服務等。

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[Happy PaMa 教得樂 第519期]