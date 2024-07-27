教大GPS：親子大腦訓練營 玩出執行功能

幼兒階段是執行功能發展的重要時期，所以家長在此階段安排合適的活動或遊戲對訓練兒童的執行功能是非常重要的，例如卡牌、桌上遊戲、角色扮演、球類活動等，都能訓練兒童的工作記憶、反應抑制，以及認知靈活等能力。

20分鐘短片 帶領孩子律動遊戲靜觀

為了幫助家長利用親子活動，循序漸進地訓練幼兒的執行功能，筆者在教大幼兒教育學系的研究團隊設計及推出「親子大腦訓練營」應用程式，透過12條實證為本、循序漸進、互動高的親子活動短片，訓練5至7歲幼兒的執行功能。家長不需要事先具備任何專業知識，只需下載應用程式並按照指示與子女一起完成活動。應用程式中每條短片的時長約20分鐘，由主持人帶領家長和幼兒一起完成三大部分的內容。首先，在律動熱身環節中，家長和子女跟隨音樂的節奏變化，控制自己的速度打拍子，藉此練習自我調控。然後，家長和子女一同挑戰根據不同執行功能元素設計的遊戲，讓幼兒在玩的過程中發展相關的技巧。最後，在靜觀練習環節，家長和子女一起學習通過專注當下、放鬆心情，去增加正向思考和情緒。

為了測試「親子大腦訓練營」對提升幼兒執行功能的效用，研究團隊將173名在本地就讀高班的幼兒及其家長隨機分為實驗組和控制組，當中實驗組的家庭於一個月內完成12條短片的活動。研究結果顯示，對比控制組的幼兒，與家長一同完成「親子大腦訓練營」一系列活動之幼兒的執行功能有顯著提升，因此證明了「親子大腦訓練營」有效促進幼兒執行功能發展。

簡單的親子活動已經可以幫助兒童發展執行功能。為了幫助更多家庭實踐，「親子大腦訓練營」應用程式現已免費向公眾開放。筆者鼓勵家長作親子活動時保持專注和投入，與子女一起完成活動，這有助子女同樣保持專注。在過程中，家長可以給子女多些鼓勵和讚賞，並引導他們將所學的執行功能技巧運用在日常生活及學習當中。

文：劉怡虹（香港教育大學幼兒教育學系副教授兼副系主任）

巫筱媛（香港教育大學幼兒教育學系博士候選人）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。www.facebook.com/FEHD.EdUHK

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[Happy PaMa 教得樂 第519期]