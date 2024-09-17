親子筆陣．童繪遊樂場：新學年．新開始．新目標

今期同大家講述如何為視藝科的應用工具作好準備。按照過往經驗，學生和家長偶然也會對某些相關工具和繪畫素材不太清楚，可能購買了一些不適合的工具和繪畫素材而影響表現，例如高小常用的繪畫素材廣告彩，學生誤以為是水彩或塑膠彩；此外他們也會將不同牌子型號顏料混合使用，建議最好採用同一牌子，因為彼此的兼容度較為理想。

以下會重點講述在購買工具時需要注意的項目，但首先應看看學校有沒有代訂服務，如果某些具有指定牌子，例如廣告彩，在購買時便要跟從學校的指引。

A. 素描鉛筆

以12支套裝鐵盒為佳，鐵盒有利妥善保存鉛筆，由2H至8B，不同型號深淺各異，套裝順序排列除了提供更多選擇，在層次表現上也較為順暢。

B. 畫筆

應購買不同筆鋒形狀和大小的畫筆，當中常用的尖頭、圓頭和平頭是必備的，在使用時可因應所需靈活調配，切忌一筆走天涯。

C. 廣告彩

日常很容易便可購買到的廣告彩，在學校考試期間可能會出現短缺情况，特別是在屋苑的文具店，建議家長可預購一點存貨，特別是常用的白色、天藍色等，部分牌子會提供容量較大的樽裝，也是一個不錯的選擇。

D. 三角尺

可買一對的三角尺。三角尺有助表現平行和垂直線條，特別遇到一些與透視有關的題目時，三角尺的功能是直尺不能取代的，以透明及同時具備吋和厘米的單位為佳。

文、繪圖︰Mr Liu（Art Playground Academy Of Arts營運及創作總監／德國Faber-Castell繪畫藝術證書課程總監）

作者簡介：從事廣告創作及藝術設計教育多年，曾為多個著名品牌打造宣傳企劃。

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[Happy PaMa 教得樂 第519期]