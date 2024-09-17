明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第519期

Happy Pa Ma

親子筆陣．童繪遊樂場：新學年．新開始．新目標

【明報專訊】踏入9月，各位同學又升上一級，希望大家在新學年有個好的新開始，為新目標繼續努力。

今期同大家講述如何為視藝科的應用工具作好準備。按照過往經驗，學生和家長偶然也會對某些相關工具和繪畫素材不太清楚，可能購買了一些不適合的工具和繪畫素材而影響表現，例如高小常用的繪畫素材廣告彩，學生誤以為是水彩或塑膠彩；此外他們也會將不同牌子型號顏料混合使用，建議最好採用同一牌子，因為彼此的兼容度較為理想。

以下會重點講述在購買工具時需要注意的項目，但首先應看看學校有沒有代訂服務，如果某些具有指定牌子，例如廣告彩，在購買時便要跟從學校的指引。

A. 素描鉛筆

以12支套裝鐵盒為佳，鐵盒有利妥善保存鉛筆，由2H至8B，不同型號深淺各異，套裝順序排列除了提供更多選擇，在層次表現上也較為順暢。

B. 畫筆

應購買不同筆鋒形狀和大小的畫筆，當中常用的尖頭、圓頭和平頭是必備的，在使用時可因應所需靈活調配，切忌一筆走天涯。

C. 廣告彩

日常很容易便可購買到的廣告彩，在學校考試期間可能會出現短缺情况，特別是在屋苑的文具店，建議家長可預購一點存貨，特別是常用的白色、天藍色等，部分牌子會提供容量較大的樽裝，也是一個不錯的選擇。

D. 三角尺

可買一對的三角尺。三角尺有助表現平行和垂直線條，特別遇到一些與透視有關的題目時，三角尺的功能是直尺不能取代的，以透明及同時具備吋和厘米的單位為佳。

文、繪圖︰Mr Liu（Art Playground Academy Of Arts營運及創作總監／德國Faber-Castell繪畫藝術證書課程總監）

作者簡介：從事廣告創作及藝術設計教育多年，曾為多個著名品牌打造宣傳企劃。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第519期]

相關字詞﹕親子筆陣 視藝科 童繪遊樂場

上 / 下一篇新聞