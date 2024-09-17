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副刊
Happy PaMa 教得樂 第519期

Happy Pa Ma

中秋好去處：80熊貓大軍 過Chill級佳節

【明報專訊】中秋節，又是與至愛家人和朋友仔一起賞月玩燈籠的日子！今個中秋可謂非常熱鬧，除了有不同造型的「玉兔」，連近日人氣高企的大熊貓，總有一隻喺左近的狗狗也加入祝賀大軍。大小朋友，快快走勻港九新界跟牠們見面打卡，齊歡度這個人月團圓的節日吧！

文︰顏燕雯

大熊貓盈盈的一對龍鳳胎，自出生後一直受到大家關注，令大家對大熊貓的熱愛持續升溫！就連在中秋慶團圓的日子，可愛的大熊貓們也要出來與大家一同過節，而且超過80隻齊齊出動，陣容強勁！

為慶祝大熊貓BB滿月及一雙新熊貓即將抵港，新城市廣場特意於全新開幕的Chill Park打造「Panda Me聯『萌』企劃」，平台設有5大Chill角落，當中包括「Panda Me & You躺平曬月光熊」、「24x7放空熊」、「社恐熊」、「食花生熊」及「愛茶飲熊」，讓大家抱抱熊貓打卡！此外還有80隻可愛熊貓BB列陣於1樓羅馬圓形獻技場樓梯位，記得與牠們say hello！

在今天中秋正日及明日，現場還舉行「Chill Out中秋Party」，本地熊貓手工啤酒品牌MiMi Beer、手工片片麻糬專賣店麻糬鳥Mochi Tori、本地寵物鮮食主食品牌Furbabies'Meal毛孩膳食，以及毛孩甜品店Doggie Cakery，帶來多款自家手工飲品及食品，讓毛孩及主人一邊賞月一邊享用美饗。同場亦有面部彩繪師駐場，為大家繪畫可愛吸睛的熊貓圖案，還有本地大熱街頭音樂人獻唱多首流行歌曲。

◆INFO

Panda Me聯「萌」企劃

日期：即日至10月31日

時間：上午7:00至晚上10:00；

「Chill Out中秋Party」今明兩日（17及18日）中午12:00開始

地址：沙田新城市廣場1期3樓平台、1樓羅馬廣場樓梯間

查詢：2608 9329 ●

調皮斑點狗 閃耀中秋夜

若你覺得兔仔、楊桃燈籠太傳統，今年必定要去東薈城名店倉欣賞另類花燈！以狗狗為主題的Lost Dogs' Disco雕塑，由澳洲得獎科技藝術團隊ENESS創作，自2021年起於澳洲多個地方展出，今次ENESS於東薈城名店倉舉辦Lost Dogs' Disco香港首展，多隻不同形態的狗狗雕塑，遍佈於商場內外不同角落，其中商場2樓中庭廣場展區更有全球首次曝光的巨型充氣斑點狗，建議大家可坐在臘腸狗造型的豆袋，欣賞這5米高斑點狗身軀變色及眨動眼睛。

至於4樓平台廣場展區，則有多隻調皮趣怪的巨型充氣狗狗，以不同形態出現，到了晚上牠們色彩斑斕的皮毛更會亮燈，周邊亦有如小狗吠聲的電子音樂歡迎大家。平台每逢周末亦會舉辦「PAW-tastic寵物市集」，近30個特色攤檔品牌每周輪流登場，讓大家滿載而歸。

◆INFO

「Lost Dogs' Disco」光影派對及特「寵」任務

日期：即日至10月13日

時間：上午11:00至晚上9:00（寵物市集逢周六日下午1:00至晚上8:00）

地址：東薈城名店倉2樓中庭廣場及4樓平台廣場

查詢：2109 2933 ●

星際障礙「追月」大戰

充氣星星、月球、小月兔，化身成遊戲中的障礙物兼掩護物，與大家並肩開展「追月」大戰！黃埔天地在中秋期間舉辦星空主題的競技賽，讓大小朋友參與1對1的你「捉」我「閃」試玩體驗！玩家要穿上貼有「迷你星球」的魔術貼背心，在佈滿星際障礙物的競技場上，於限時內撕下對方背心上的「迷你星球」並避開對方追擊，玩法簡單而刺激有趣，是不錯的親子遊戲呢！

◆INFO

你「捉」我「閃」競技賽試玩體驗

日期：9月18、21、22、28、29日

時間：下午2:00至5:00

地址：黃埔天地時尚坊MTR層

報名：hk.trip.com/w/thewhampoa或即日現場報名

查詢：2121 8344 ●

見識100倍巨型大白兔燈籠

爸媽小時候玩的兔仔燈籠，今年放大100倍重現大家眼前！奧海城把這種傳統手藝轉化成立體吹氣裝置，燈籠足足有3米高，最適合一家大小合照，再傳給親朋好友送上節日祝福。同場設有中秋「滿夕團圓」食品展，集合不同中秋應節食品、海味禮盒及特色月餅。小朋友們亦可即場付費，參與9月18日舉行的「花環燈籠」工作坊。

◆INFO

大白兔燈籠吹氣裝置及中秋「滿夕團圓」食品展

日期：即日至9月18日

時間：上午11:00至晚上9:00（食品展）

地址：奧海城2期地下主題中庭

查詢：2740 4108 ●

「小襪兔」躺臥草地賞月

耳朵戴着襪子的本地創作Sockie Rabbit「小襪兔」，在中秋期間化身成6米高充氣公仔，躺臥於iSQUARE國際廣場地下草地，大家不用飛到月球，也可與他近距離接觸。另一隻手執楊桃燈籠的2米「小襪兔」充氣公仔則位於大堂樓層，身旁還有一部夾公仔機，只要在商場以電子貨幣單一消費滿$100，即可換領2次夾公仔機會，看看能否夾出20厘米高的粉紅色限量版「小襪兔」公仔帶回家？

◆INFO

甜「襪」花園

日期：即日至10月6日

夾公仔代幣換領時間：上午10:30至晚上10:30

地址：尖沙嘴iSQUARE國際廣場地下iPIAZZA及大堂樓層iEXHIBITION

查詢：3665 3333 ●

阿葛變身盞鬼嫦娥

昂坪市集現正展出藝人葛民輝義務設計的嫦娥玉兔打卡裝置，把其自家設計的角色HEROIC KOGIANT糅合中秋元素，非常盞鬼。此外，由享樂行慈善基金會及保良局合辦、昂坪360贊助的「童悠共享幼兒繪畫比賽」，114幅由小朋友繪製的入圍作品製成彩燈，在昂坪市集高掛，祝願大家有美好月圓的佳節。

◆INFO

昂坪360「童悠共賞 花燈照昂坪」

日期：即日至10月20日

查詢：3666 0606 ●

巨型圓月打卡有禮

如心廣場正於一期L1中庭擺放巨型圓月打卡裝置，大家於9月17、18日下午4:00至晚上10:00打卡後，在個人社交平台分享並設定帖子為公開，標記@如心廣場，同時like及追蹤如心廣場NINA MALL的facebook或Instagram，更有機會獲得中秋驚喜小禮品。

◆INFO

恆香‧如心廣場「秋燈迎月圓」

日期：即日至9月18日

查詢：2439 1618

[Happy PaMa 教得樂 第519期]

相關字詞﹕商場活動 中秋節 好去處 本地遊

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