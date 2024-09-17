家家有禮：兔子音樂家團隊 動人樂章慶團圓

【明報專訊】中秋節又到，大埔超級城特別準備一系列的精彩節目和優惠活動，齊齊玩轉中秋！商場舞台上方掛上又圓又大的發光月亮，為整個空間增添夢幻色彩；舞台中央則有兔子音樂家團隊，有的彈奏月琴，有的吹奏色士風，共同演奏着動人樂章。若與牠們近距離自拍，再在社交平台上分享，並hashtag #TPMMmoon 或 #大埔超級城滿月，即可獲得精美禮物。