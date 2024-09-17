明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第519期

Happy Pa Ma

家家有禮：兔子音樂家團隊 動人樂章慶團圓

【明報專訊】中秋節又到，大埔超級城特別準備一系列的精彩節目和優惠活動，齊齊玩轉中秋！商場舞台上方掛上又圓又大的發光月亮，為整個空間增添夢幻色彩；舞台中央則有兔子音樂家團隊，有的彈奏月琴，有的吹奏色士風，共同演奏着動人樂章。若與牠們近距離自拍，再在社交平台上分享，並hashtag #TPMMmoon 或 #大埔超級城滿月，即可獲得精美禮物。

商場亦會在今明兩日舉行「中秋Full Moon Party」，現場有不同類型的精彩表演、攤位遊戲，大小朋友可以帶同心愛的燈籠一齊玩！今日還有「月滿中秋市集」，包括多款特色應節佳品、進口食材及月餅等，送禮自用都合適。此外，即日至10月1日在商場內消費滿$100，即可以$1換領嘉禾大埔戲院換票證1張，於指定優惠期內晚上6:00後的場次使用，為中秋佳節增添更多樂趣！

■INFO

大埔超級城「中秋樂悠揚」主題佈置

日期：即日至另行通知

時間：中午12:00至晚上10:00

地點：大埔超級城C區舞台

查詢：2665 6090

整理：陳真紀、顏燕雯

■送皇玥蝴蝶酥

大埔超級城送出皇玥蝴蝶酥予《Happy PaMa 教得樂》讀者。名額10個，每人可得禮品1份，（圖2）。有興趣的讀者請於9月24日（下周二）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：「中秋樂悠揚」主題佈置的一班兔子是什麼團隊？

[Happy PaMa 教得樂 第519期]

上 / 下一篇新聞