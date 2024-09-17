個案分享：「世襲」未必好 宜依性格能力選校

惟升學專家梁永樂指出，子女同校純粹為方便照顧，更理想的做法，是按孩子的性格和能力選擇合適的學校。「舉例兄姊讀的是一間很操練型的學校，但弟妹性格比較放任，我覺得無謂硬着照跟。」

5子女就讀3間小學

育有5孩的Maggie，正是少數沒有把「世襲」因素放首位的媽媽，她的子女就讀於3間小學。「大哥（長子）很早已經確診亞氏保加症，所以需要選一間非常關愛、無壓力的小學；但二哥（次子）小時候比較活潑，性格跟大哥不同，加上我希望他有信仰栽培，於是替他選另一間基督教學校；三女有多重SEN（特殊教育需要），我便讓她跟大哥讀同一間小學；至於細佬（四子）和細細佬（五子），是一起讀私校的。」

她透露，當年次子放棄「世襲」位，又沒有「首名出生子女」的5分，在第一輪「自行」是落空的，第二輪統一派位也派不到首志願，最終經「叩門」才獲其中一間心儀學校取錄。雖然過程顛簸，但亦無悔當初的決定，「選校最重要是考慮小朋友的性格，讓他們入讀最合適的學校」。

[Happy PaMa 教得樂 第519期]