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Happy PaMa 教得樂 第519期

Happy Pa Ma

申請小一：小一自行分配學位攻略 校長︰博高一線 選最心儀學校

【明報專訊】有意讓子女在明年入讀官津小一的家長，最快可於後天（9月19日）透過教育局的「小一入學電子平台」遞交申請表。雖然在「自行分配學位」階段，申請人只需填報1間學校，較「統一派位」階段簡單，然而，很多新手爸媽還是抱有不少迷思。另外，適齡學童人口持續減少，又是否意味藉「自行」入到名校的機率會增加呢？家長在填表前，不妨聽聽校長和專家之言。

文︰沈雅詩

適齡學童減少，教育局推算，由今年至2029年，小一適齡人口將由4.96萬人，逐步降至3.15萬人，而根據剛出版的《小學概覽2024》，今學年（2024/25）有64間官津小學合共縮減68班小一，再計算個別學校加班後，全港小一班數「淨減」26班，引證學齡人口持續下降的事實。「比起上學年『淨減』50多班，今年『淨減』20多班，數字上是比預期相對理想些，但其實目前有為數不少學校，也只能開辦1班小一，因此對業界來說，並不能說情况緩和了。」資助小學校長會副主席陳淑儀說。

學額供過於求 「自行」成功率稍高

出生率低、學額供過於求，對學界固然是「危」，但從家長角度，又是否「機」呢？翻查過去3年小一「自行分配學位」結果，撇除屬於有兄/姊在該校就讀或父/母在該校任職的「必收生」，按「計分辦法準則」（詳見表）成功獲分配學位的學童比例，由2022/23年的43%，上升至2024/25的47.18%。陳淑儀不諱言，相比起以往學童人口眾多時，現在「自行」的成功率的確是稍高，她以其擔任校長的油蔴地天主教小學（海泓道）為例，「出生率高的那些年，尤其龍年效應時，基本上，小朋友都需要有25分才能入到我們學校的，但近年手持20分，當中有小部分人，也有可能靠抽籤入得到」。

因此，她並不反對家長在「自行」時博高一線，「除非在家長心目中，同時有幾間學校都喜歡的，那我就會建議選其中一間相對競爭較小、機會率較高的；否則，就不要為了穩入而揀一間不太心儀的，因為若『自行』收了，小朋友便不會有機會參加統一派位，寧可博一博，選最喜歡的那一間，頂多落空了便留待統一派位時抽籤」。

跨區報名校 15分機會極微

升學專家梁永樂則指出，小一適齡人口下跌，理論上報考學校是容易些，但對於一些很受歡迎的學校，此公式便不太適用，「200人申請減至180人申請，其實分別不大，競爭氣氛不會相差很遠」。他又認為「自行」選校不能一味靠「勇」，也要顧及現實的考量，尤其是跨區選校，更加需要謹慎，「如果家長的母校是跨區的傳統名校，即使孩子得20分，我都會建議嘗試，因為沒理由平白浪費了校友分的，失敗了再算；但若本身是跟這些超級名校一點淵源也沒有，甚至只得15分、10分者，就請不要抱不切實際的幻想，因為無論學童人口怎樣減少，這個分數都是沒有可能會入到的。萬一不幸要去到『叩門』階段，因為無1-1-1 （「自行分配學位」和「統一派位」甲部和乙部首志願，揀選同一學校），有些傳統名校甚至不會給予面試機會」。

反之對於那些在「自行」只有低至10分的小朋友，梁永樂就建議於本區「博盡」，「有些非熱門學校，可能10分都有機會入讀的，假如家長能欣然接受，便可盡早安心；但如果心儀的，是區內熱門學校，那我就建議照報，預了一定失敗，目的只是製造1-1-1，增加之後的叩門機會」。

■拆解迷思

父母中途轉校不獲10分

在「自行分配學位」階段，家長可以不受地區限制，替子女向任何一間官立或資助小學遞交申請表，「玩法」看似簡單，但很多細節位，新手爸媽都並非完全能掌握清楚，以下是5大常見迷思，由升學專家梁永樂逐一拆解。

迷思1︰25分萬無一失？

不是，25分都有可能臨門失腳！雖然手持25分，在「自行」的成功率已經算很高，但若報的是極受歡迎的傳統名校，35分才算是安枕無憂，假如持25分者眾，超出可供應的學位，便需要抽籤，25分都有可能輸運氣。

迷思2︰父母是校友穩袋10分？

依「計分辦法準則」，若父/母為該小學的畢業生，就可獲10分，但要留意，若家長中途轉校而未有畢業，即使是舊生，也不能取得此10分。另外，昔日的小學是分上下午校的，如今往往已經被分拆成2間全日制小學，究竟哪間才是家長所屬的母校，宜及早查詢清楚，以免搞亂了而錯失分數。

迷思3︰教徒必然加5分？

按「計分辦法準則」，如申請人與申請學校的辦學團體有相同宗教信仰，可獲加5分，但何謂「相同宗教」，不同學校、辦學團體的定義都有不同。例如協恩中學附屬小學規定，申請學童除了必須為已受洗之基督徒，所屬教會還要是聖公會，才屬「相同宗教」；但部分基督教宗派轄下的學校，例如循道宗、聖公宗等，則只要父/母/學童其中一人有基督教或天主教洗禮證明，已可獲加5分；反之，天主教學校，就規定申請學童本人有天主教領洗紙，才獲得宗教分。家長在填表前，可直接向學校查詢。

迷思4︰不參加統一派位，翌年再戰？

若小朋友失落於「自行」，可以放棄參加同屆統一派位，重讀K3，翌年再戰嗎？原則上是不能的。因為教育局「小一入學統籌辦法」分為2個階段︰「自行分配學位」階段和「統一派位」階段，未獲自行分配學位的兒童，將自動參加統一派位。如申請人需要中途退出，除非有醫生紙或合理理由，並獲教育局接納及批准，翌年才可重新參加「小一入學統籌辦法」。

但要留意，屆時小朋友長大了，有可能失掉「適齡的兒童」的10分；而就讀於幼稚園教育計劃下幼稚園的兒童，亦由於每人只可獲3年的資助幼稚園教育，如因個人考慮需要重讀，校方未必能提供學位，即使有，一般也需支付全額學費。

迷思5︰自行、統一選擇須相同？

由始至終，都沒規定「自行分配學位」及「統一派位」甲部和乙部的首志願，必須是相同的，家長有權改變心意，只是「從一而終」有利於終極「叩門」時增加「誠意分」而已。

■2025/26小一自行分配學位重要日子

申請日期︰9月19至27日（電子平台）、9月23至27日（紙本申請）

公布日期︰學校在11月18日公布取錄名單，家長可於當日上午10:00起登入教育局「小一入學電子平台」查閱結果

註冊日期︰家長須於11月20至21日，到獲取錄的學校替子女辦理註冊手續

[Happy PaMa 教得樂 第519期]

相關字詞﹕升小計分法 陳淑儀 梁永樂 升小 統一派位 升學 小一自行分配學位

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