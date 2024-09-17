窩仔山→龍翔道→大埔墟 中秋遊車河 重溫上世紀美景

■第1站：深水埗「地下宮殿」 入場先到先得

回想2020年底，一幀幀宛如古羅馬宮殿遺蹟的相片，在網上引起廣泛關注，最終令藏於深水埗窩仔山（又稱主教山）地下的百年配水庫逃過清拆命運。當局由2021年12月開始舉辦導賞團，有限度開放這個建於1904年、全港首個以圓形築成的地下配水庫予市民參觀。

不少人被其花崗石柱搭配紅磚拱券的古典建築結構所吸引，希望能一睹真身。可是以往想入場參觀，必須提前到水務署網站預約，一票難求。屢試屢敗，時間拖久了，遊興漸淡，甚至忘了想去參觀的念頭。其實，從今年8月1日起，水務署已改用先到先得的入場方式，除非要參加官方導賞團，否則市民可以在配水庫的開放時間內隨時免費到訪。

花崗岩石柱連紅磚拱券 散發古典美

採訪當天，記者先將車停泊在最近窩仔山的石硤尾邨停車場（日間時租$20）後，沿巴域街一直向東南走到聖方濟各英文小學，接着就開始登山。雖然配水庫屬地下設施，但由於入口位於窩仔山山頂，先要登上高86米的小山丘才能進入。還好登山路徑呈「之」字形，斜度不大，加上沿路有不少休息設施，所以登頂不算困難。

約行了15分鐘，差不多抵達入口，門外鐵絲網上掛着一塊屏幕，顯示場內實時參觀人數，如未滿100人就可直接內進。從入口處走下樓梯，已即時進入儲水空間，一支支由花崗岩砌成的大石柱整齊排列，頂部連接由紅磚砌成的拱券，承托着整片拱形混凝土天花，感覺像極走進了歐式宮殿中。水庫容量約9900立方米（約4個50米長標準泳池容量），但場內真正可行走的空間其實不多，如果想拍出無人之境的荒涼感，就要預留更多時間就位，又或借助人工智能工具「P」走路人。

前深水埗配水庫

開放時間：周一至日及公眾假期上午9:00至中午12:00、下午2:00至5:00

網址：wsd.ex-sspsr.com

復古快餐店歎無敵班戟漢堡

原路折返巴域街後，我們繼續前行，到白田街一間充滿復古氣息的美式快餐店No Milkshake No Life醫肚。餐廳在美食分享平台的評分頗高，當中以無敵美式班戟漢堡（$111）最受歡迎，在兩片厚軟班戟之間，塞滿了烤大啡菇、煎蛋、煙肉。如果還覺不夠，可額外追加配料，記者便追加了炒蛋（$20）及焦糖洋葱（$10），分量足夠二人共享。●

No Milkshake No Life

地址：石硤尾白田街13號G01號地舖

網址：www.nomilkshakenolife.com

註：另加一

■第2站：昔日拍拖勝地放空看城景

回到石硤尾邨停車場開車出發，下一站我們到昔日的拍拖勝地——龍翔道眺望處。經窩仔街、南昌街駛入龍翔道後靠左，穿過兩條天橋後便要開始減速，預備駛入左邊的龍駒道。駕駛人士一般少有行經龍駒道，因為這條路主要服務居住在龍坪道一帶豪宅的居民。不過，由於緊接龍駒道的天橋是抵達龍翔道眺望處的必經路線，所以今次便要好好利用這條長850米、造價達5.76億港元的道路設施。

經過天橋後，可左轉駛入龍翔道眺望處的裕時停車場（每半小時$8起）。現時這處的訪客寥寥可數，但翻查資料顯示，1997年前這裏可是遊客和飛機迷的觀光勝地。因為當年啟德機場仍在運作，幾乎可以水平視角觀看飛機掠過，同時九龍塘、旺角一帶的城景盡收眼底，過往吸引不少情侶來拍拖。時移世易，這裏變得冷冷清清，但卻不失為一個放空看風景的好地方。眺望處建有3個帶點年代感的圓頂涼亭，只要花點心思，便可拍出令人眼前一亮的打卡照。●

■第3站：鐵路博物館與懷舊火車頭打卡

離開時轉右原路折返，便可經龍駒道駛回龍翔道，之後經獅子山隧道公路、沙田路、吐露港公路、大埔太和路左轉駛入寶鄉街，將車停泊在寶鄉邨停車場（日間時租$16）。從安富道出口離開，左邊便是香港鐵路博物館。

這座面積6500平方米的戶外博物館，在舊大埔墟火車站原址改建而成。博物館在1985年開放予市民參觀，相信不少人也曾到訪。不過，園內擺放的展品並非十年如一日，間中也會引入新的火車展品，例如2020年加入313號歷史車卡，去年又在展館前新增一列60號柴油電動機車「喬沛德號」，保持新鮮感。

舊火車站大樓於1913年建成，據館內資料顯示，它是當年九廣鐵路（英段）唯一採用中式建築風格設計的車站，從外觀看，呈金字頂的大樓非常獨特。展館內分成左右兩邊，一邊保留了當年車站售票處內的用品，另一邊則主要介紹香港鐵路發展史。不過，相信大多數訪客的頭號目標，都是走到戶外展區的歷史車卡，借用懷舊感十足的場景打卡。現時展示的7輛車卡各有不同佈置，有普通車廂、頭等車廂及行李間等。如鍾意食海鮮，回家前不妨到鄉事會街的大埔墟街市醫肚。該街市的海鮮檔眾多，雖然價錢算不上特別便宜，但勝在海鮮種類豐富。買完海鮮還可拿到上層的熟食中心委託餐廳加工，毋須趕返屋企煮飯。●

香港鐵路博物館

網址：bit.ly/4dudnSK

起點：石硤尾邨停車場

（①前深水埗配水庫）

3公里（約10分鐘車程）↓

②龍翔道眺望處

19.5公里（約23分鐘車程）↓

終點：寶鄉邨停車場（③香港鐵路博物館）

全長：約22.5公里

路線參考：bit.ly/3ADgKs5

文：周群雄

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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