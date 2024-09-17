台南下榻好風光 清水模紅磚屋融入安平地景

台灣的文創行銷極為普及，走入個性民宿或酒店，像打開一個個有設計故事的盒子。台南的安平區，歷史豐富，並以樹屋和古堡聞名。今年1月綉溪安平飯店開業，由取名到建築意念，也融入地景，頗具心思。

「綉溪」之名，「綉」（亦為「繡」）指繪飾華美；「溪」則為溪步，即水涯與渡船處。安平區的外邊，以前是沙洲樣貌，據紀錄過去此區大部分土地為內海淤積所形成的海埔新生地。飯店的外觀是赭紅磚牆、清水模結構，糅合古典與現代建材，傳統中見時尚。

「漁夫撒網」吊燈遇上設計椅

進入大廳，兩側是以紅磚及青磚堆砌的牆面裝飾，天花及吊燈的網狀拋物線，寓意漁夫撒網，相當吸睛。與之對比的則是前衛的歐洲設計師家具，如由英國建築師Zaha Hadid設計的曲線形Moon System月亮沙發、西班牙設計鬼才Jaime Hayon名作RO寧靜扶手椅等，空間的crossover很具創意。

飯店分A、B棟共有42間客房，設計團隊以磚、夕陽、劍獅（安平區鎮邪的吉祥物）為意念，房型也呼應安平的歷史，如商匯隱喻此區曾為商港的過去；鹽語以鹽結晶裝飾，講述安平重要的製鹽產業等；另有落院、舟楫、巷影、岸曲等名字，牆身也隱藏設計細節，充滿文青氣韻。

日系設計客房 備冠軍茶飲咖啡

房間設計反而相當日系，氛圍溫暖而精細。房內備有世界冲煮大賽冠軍王策（VWI by CHADWANG）的鮮磨咖啡粉、台南老字號甲子園茶行冠軍製茶師蘇冠杰的高山茶與紅烏龍，還附設工具讓你一試身手，不懂冲製的話，還可掃QR code，即時有教學示範。

住宿「彩蛋」 沉浸森林太空

綉溪安平走精品路線，只有一所餐廳提供早晚餐，新派粵菜中有花雕古法蒸魚、鎮江醋排骨、上湯焗大蝦等，烹調精緻。入住翌日的早餐推薦「海陸鮑魚粥」，來自香港的總廚岑智長以高湯將白米完全煮化，入口香而濃稠，搭配彈牙的墨西哥車輪鮑，吃完精神滿滿。

值得一提的是，B館1樓有一個多媒體沉浸式體驗室，電梯入口已有「teamLab感」的海洋投射效果，住客走動時，海龜也徐徐貼近。體驗室是佔地約2600平方呎的房子，由無縫熒幕包圍，投影主題由埃及風情、療癒森林到太空漫遊等都有，配以輕音樂讓住客沉醉於光影中。有此「彩蛋」，絕對升級了那份住宿體驗。●

綉溪安平飯店

地址：台南市安平區古堡街136號

房價：即日至9月30日推出「港埠風情 遊港」住房專案，包括豪華客房住宿1晚，雙人迎賓下午茶、早晚餐、特製調酒，台南歷史水景公園乘遊艇遊安平港等，每晚8899新台幣（約2225港元）起

網址：www.xiuxi.com.tw

●旅遊錦囊

入境要求：合資格香港居民可網上申請電子入出境許可證，網址：bit.ly/3YTBkef

匯率：100新台幣約兌25港元

機票：9月中香港往返高雄，長榮航空約1479港元起（連稅及燃油附加費）

交通：高雄高鐵左營站至台南站，12分鐘可達，車費135新台幣（約34港元）起

協力：台南市政府觀光旅遊局

（www.twtainan.net）

文：馮柏偉

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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