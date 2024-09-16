人生下半場：認知障礙社區支援 及早篩查治療

曾接獲一個求助個案，長者一直與家人同住，當時他的病徵已經十分明顯，包括辭不達意，說不出水果和蔬菜名稱，經常用「呢個」、「嗰個」來代替日常生活的物件名詞。他明明已經用膳，卻不時重複問何時吃飯，然而家人未有關注情况，只視為正常老化。後來長者病情愈來愈嚴重，當有其他親友探訪時，他甚至已認不到對方。

若長者患上認知障礙症而沒有及時求診，病情可能持續惡化。研究發現，若患上輕度認知障礙症1年內沒有任何介入，有10%至15%患者會發展為腦退化症。一旦證實患上此症，病情無法逆轉，因此及早檢查，才能有效延緩病情。如發現身邊長者出現以下徵狀，請盡快安排進一步檢測。

首先是短期記憶力不足，影響日常生活，如經常忘記日期或近期發生的事情、反覆查詢同樣問題，甚至外出時迷路。另外，擺放在家中個人物品，往往因忘記位置以致無法尋回。

其次是決策和計劃能力下降，對過往熟悉的技能和事情也變得生疏。舉例說，長者難以判斷烹煮飯菜分量，經常買太多或太少食物。此外，長者對視覺空間和表達能力出現障礙，如對準確辨別距離、顏色和光暗感到困難，或難以運用正確詞彙溝通及清晰地表達個人想法。

另外情緒和性格變化也需注意，長者會較易感到焦慮和不安，甚至失去對工作和社交活動的主動。若長者判斷力和警覺度減退，例如進食時未能察覺食物變壞，照顧者也需要多加關注。

現時社區有不少檢測途徑供長者作初步評估，例如香港認知障礙症協會的流動診療車會走訪不同地區，及早識別出現記憶力衰退及認知障礙症徵狀的人士，提供評估和診斷的一站式服務；部分長者鄰舍中心和長者地區中心亦有提供免費初步認知檢測。

日間暫託、到戶訓練 減照顧壓力

此外，醫務衛生局聯同醫院管理局和社會福利署，透過長者地區中心推行「智友醫社同行計劃」，透過醫社合作為患有輕度或中度認知障礙症長者及其照顧者提供支援。雖然以上服務沒有提供藥物治療，但長者可參加中心舉辦的活動，照顧者亦可以向社工申請日間暫託、到戶訓練等服務，從而減輕照顧壓力。

為了及早篩查和治療，賽馬會「智康健」腦退化檢測及社區支援計劃協助60歲或以上懷疑有輕度認知障礙或早期腦退化症人士及其照顧者。參加者使用「中大網上認知測試」應用程式，做15分鐘網上認知測試，完成測試後，如被界定「需繼續跟進」，附近分區機構便會主動聯絡，為長者進一步詳細認知及能力評估。符合資格人士可獲診症、藥物費用資助及跟進服務。聖雅各福群會是其中一個合辦機構，為中西區及灣仔區市民提供服務。

認知障礙症是由於大腦神經細胞病變，引致腦部功能不正常地衰退，只有早發現、早介入才能有效地減緩退化及維持生活質素。如大家對現有社區資源及支援有任何疑問，可到就近的長者鄰舍中心、長者地區中心或地區康健中心尋求專業人士的協助。

聖雅各福群會賽馬會「智康健」腦退化檢測及社區支援計劃，詳情可瀏覽bit.ly/3APhPNz，或於辦公時間致電2816 9020或以WhatsApp（4664 9799）查詢。

文：鄭梓軒

（深水埗地區康健中心註冊社工）

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