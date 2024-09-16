西醫意見：乾洗噴霧未能除油污 用後徹底清潔

◇定形產品 勿接觸頭皮

原理：其中一類產品是含特殊黏合劑和凝固劑，以物理方式固定髮型；另一類產品是通過化學反應使頭髮變硬，從而達到定形效果

注意事項：

．盡量不接觸頭皮，使用後若頭皮不適應立即停用

．使用後要徹底清潔

．避免選購含致敏及刺激成分，如香料羚蘭醛（BMHCA），已證實有致敏風險，且可能影響生育功能及內分泌系統；或防腐劑甲基異噻唑啉酮（MIT）、對羥基苯甲酸酯類（parabens）等都有致敏風險；高濃度揮發性有機化合物（VOC）如乙醇（ethanol）、二甲醚（dimethyl ether）等，可能刺激眼睛、鼻腔及喉嚨

◇乾洗噴霧 不能長期代替洗頭水

原理：產品中粉末如粟粉、米澱粉等成分能吸住頭髮的油脂，令頭髮看起來不油膩；事實上油、灰塵等污垢仍然黏在頭髮、頭皮上

注意事項：

．可暫時使用，不能長期代替洗頭水

．產品中粉末可能吸入呼吸系統，不建議患哮喘或其他呼吸系統疾病的病人使用

．使用後若頭皮不適立即停用；用後徹底清潔

◇直髮夾/鬈髮器 先用抗熱髮尾油

原理：加熱板會產生高溫，熱能傳遞到頭髮後，熱力短暫改變頭髮間的氫鍵，令其產生記憶，達到直髮或鬈髮的效果

注意事項：

．溫度過高會將頭髮水分蒸乾，破壞頭髮蛋白質，溫度宜控制在150℃至180℃之間，若頭髮較粗硬，則在200℃或以下．使用時遠離頭皮，以免燙傷

．使用前，可先塗有抗熱功能的髮尾油保護頭髮，減輕傷害。但要小心選擇合適髮尾油，部分沸點低，沒有抗熱功能，高溫會使其蒸發，傷害頭髮

資料提供︰皮膚及性病科專科醫生林嘉雯