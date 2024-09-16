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健康

油頭爆瘡脫髮 溫和潔淨擊退油脂

【明報專訊】早上洗完頭，秀髮乾淨順滑，但出門跑一轉，頭髮就變得油膩黏，髮型扁塌，實在影響儀容。

對付頻繁出油的頭髮，唯有勤清潔；但傳聞頻繁洗頭反而令頭油分泌更旺盛？乾洗噴霧能否解燃眉之急？想保持頭髮乾爽潤澤，中西醫從不同角度講述頭髮保養秘訣。

到底「頭油」從何而來？註冊中醫郭瑩瑩指，頭油是皮脂腺分泌的油脂，皮脂腺位於毛囊周圍，會根據天氣、身體需要及體內荷爾蒙水平而分泌油脂，來保護和滋養頭皮及頭髮。

成因：炎熱、食物過油、荷爾蒙失調

分泌油脂本是身體正常機能，為何會發展至令人困擾的程度？郭瑩瑩指，高溫天氣、攝入過多油膩食物，又或荷爾蒙失調，如處於青春期、月經前、孕期等荷爾蒙變化劇烈時期，都容易導致皮脂腺分泌增加。此外，受遺傳因素影響，或患上皮膚炎症如脂溢性皮炎等，都會令皮脂腺過度活躍，分泌較多油脂。

油頭垢面，除了影響外觀，對皮膚和頭髮的傷害或比想像中嚴重。皮膚及性病科專科醫生林嘉雯指出，汗水中的油脂緊貼在頭皮上，油脂不易蒸發，堆積過多會阻塞毛孔，容易引起頭瘡，更有可能刺激頭皮，使其發癢，引致敏感性頭皮或濕疹；嚴重也可能出現紅疹、多頭皮屑等脂溢性皮炎的症狀，炎症嚴重還有可能破壞毛囊，導致脫髮。

頻密洗髮更易出油無依據

洗髮是對付頭油最有效方法，但坊間傳聞，頻密洗髮反而更容易出油。林嘉雯澄清，此說法沒有依據。在炎熱的日子，每天洗髮是正常頻率；若是油性髮質，可根據具體情况增加洗頭頻率；對於正常或偏乾髮質來說，每天洗髮多次或每次洗髮時重複用洗髮水，則有可能過度清潔，令頭皮變得乾燥、敏感，但不至於增加油脂分泌。

林嘉雯表示，對大部分人來說，正確洗髮要點是溫和、避免刺激。首先，水溫最好在37℃左右，過熱會刺激頭皮，傷害髮根。其次，選擇溫和、成分簡單的洗髮水，夏天選用控油功效洗髮水，冬天可側重保濕功效。而在洗髮過程中，不要用指甲抓頭皮，應用指腹按摩免傷頭皮；使用風筒吹乾頭髮時，避免溫度過高，否則會傷害髮質。

讓頭髮自然風乾，不使用風筒，會否更有利頭皮、頭髮健康？郭瑩瑩指，自然風乾雖然避免了頭髮因高溫造成過度脫水、乾燥斷裂，但頭皮長時間處於潮濕環境，容易滋生細菌或真菌，引發頭皮炎症；也會容易受寒，導致風寒頭痛或血液循環受影響。因此建議適當吹乾，保持頭皮乾爽。

戴透氣帽防曬 每周換枕套

每日面部護膚程序，不少人都會一絲不苟，但頭皮的日常保護常被忽略。很多人出門前面上都塗防曬霜以防紫外線傷害，但忽略了頭皮也需要防曬。林嘉雯建議，陽光普照的日子，可選戴透氣帽子，既能防曬又不會令頭皮毛孔呼吸不暢。至於晚上，與頭皮接觸時間最長的物件是枕頭，枕頭容易堆積大量細菌，建議每周更換一次枕套。

郭瑩瑩補充，要頭皮健康，有充足睡眠，保持情緒舒暢也很重要，「長期缺乏良好睡眠，導致內分泌失衡、氣血失調，從而影響毛髮生長周期，而精神壓力也會引發皮脂分泌失調，加重頭皮油脂問題」，她建議可嘗試冥想、瑜伽、輕量運動等放鬆心情。

文：陳真紀、實習記者周可欣

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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