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健康

醫路同行：通波仔新式支架可體內降解

【明報專訊】金屬可以用來起橋建屋，製車造船，令人生活更加舒適；金屬亦可以製成醫療器具，拯救生命。不少心臟科日常使用的工具都由金屬製成，例如血管成形術所用的鋼絲、心血管金屬支架、心臟起搏器等，其中心血管支架形狀如原子筆筆芯大小的彈弓，可打開堵塞了的心臟血管，恢復血流供應至心臟肌肉，在危急關頭拯救生命。

俗稱「通波仔」的冠狀動脈介入治療術是一項常見微創手術，為冠心病病人擴張收窄的冠狀動脈血管，令血液恢復暢順流動。通波仔是歷史遺留下來的名稱，以往做手術時會用一條帶有細小球囊專用的導管，透過鋼絲帶到收窄的冠狀動脈位置，到達時球囊擴張並壓扁動脈壁上的斑塊，打開動脈，以增加心臟血流，再從動脈取出球囊。不過，動脈在手術後或會再次收窄，此情况稱為彈性回縮，病人或需短期內再做手術。

時至今日，做通波仔手術時會放置金屬支架。現代滲藥性支架是一個可擴張的小金屬網，透過導管帶到冠狀動脈，到達收窄位置時球囊就會膨脹，將滲藥性支架擴張至血管大小，支架鞏固的結構會將斑塊壓扁，增強及恢復流向心臟肌肉的血流，之後醫生會取出球囊，滲藥性支架則永久留在血管內。數星期後，患者血管會在支架周遭癒合，支架上的藥物塗層則會在血管癒合期間慢慢釋放藥物，避免血管壁組織過度增生，有助保持血管暢通。

血管恢復自然功能 適應血壓

隨着科技進步，支架技術亦有新突破。有別於永久固定在血管內的滲藥性支架，新一代生物適應架可以讓血管自然脈動，即血管隨脈搏跳動而擴張和收縮，協助推送血液，動脈痊癒後可恢復正常功能。生物適應架植入方式與滲藥性支架一樣，兩者都有藥物塗層，同樣可避免癒合期間組織過度增生。

另一類新式支架是可降解支架，是一種創新技術，採用聚合物或鎂合金等材料製成，術後兩年內在患者體內慢慢降解。一般支架溶解後，基本上冠狀動脈亦已癒合，毋須任何支架協助亦可保持血流暢通。這一類新式支架能讓血管恢復自然功能，亦能更好地適應血壓。另外，若患者血管內的支架已降解，日後如需再作介入治療，就不會因金屬支架而減少治療空間。

非每個病人都適合

兩款新式支架都為冠心病病人帶來更多選擇和好處，不過並非每個病人都適合使用以上的新支架，如有問題，可諮詢心臟科醫生意見。

文︰鄭裕康

（香港中文大學醫院心臟科專科醫生）

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相關字詞﹕醫路同行 心臟病 冠狀動脈 微創手術 通波仔

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