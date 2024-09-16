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健康

拆解迷思：餐後驗血糖揪出「壞蛋」食物

【明報專訊】藥劑師拆解檢驗血糖3大迷思：

1.只需「空腹」狀態下檢測血糖？

錯！最理想做法，每天測量空腹血糖（fasting blood glucose，FBG）外，每餐餐後2小時測量餐後血糖（postprandial blood glucose，PBG）。空腹血糖測量禁食至少8小時後的血糖水平，反映身體胰島素基礎分泌功能和肝臟葡萄糖產生的重要指標，常用於診斷糖尿病和評估治療效果。餐後血糖測量進食後2小時血糖水平，反映身體對葡萄糖的處理能力，幫助患者識別哪些食物會導致血糖急劇上升，從而避免或減少攝入。因此，餐後血糖和空腹血糖對於控制病情同樣重要。

2.只有糖尿病患者，才要檢驗血糖？

非也！除了糖尿病患者，孕婦也需要定期檢驗血糖。WHO建議於懷孕24至28周之間接受糖耐量測試，及早篩查妊娠糖尿病，減低早產、胎兒過重，以及母親和孩子未來罹患二型糖尿病的風險。此外，有家族病史、高血壓、高血脂、肥胖、心血管疾病等心血管風險因素人士，也建議定期檢驗血糖，及早發現潛在問題，預防糖尿病。

3.為什麼用家裏的血糖機測量兩次血糖，數字都不一樣？是不是壞了？

家用血糖機兩次測量數字不一樣，不一定是機器壞了。這情况可能由多種因素引起，包括血糖試紙質量、手指上殘留物（如未完全揮發的消毒酒精）、測量部位血液循環狀况、環境溫度和濕度等。此外，血糖水平本身也會有細微波動。建議在測量前徹底清潔雙手，確保手指乾燥，使用新的血糖試紙，並按照說明操作。如差異過大或持續不準，應諮詢醫生及藥劑師，或需考慮調校或更換血糖機。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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