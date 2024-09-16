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健康

控糖貼士：定時定量用餐 免血糖大幅波動

【明報專訊】1.定期抽血檢驗

定期自我監測血糖是糖尿病管理重要一環。美國糖尿病協會（ADA）和世界衛生組織（WHO）提供的理想血糖數值範圍：

•空腹血糖：

3.9至7.2mmol/L（70至130mg/dL）

•餐後2小時血糖：

小於10mmol/L（小於180mg/dL）

除了自行測量血糖，患者需定期到醫院抽血檢驗HbA1c（糖化血紅素）。HbA1c反映過去2至3個月平均血糖水平，由於較不受短期因素影響，更能反映整體血糖控制情况。根據ADA和WHO指引，糖尿病患者HbA1c目標為7%以下，具體目標應根據個人情况與醫生商議。

2.忌自行加減藥

糖尿病患者定時定量服藥固然非常重要，但穩定用餐分量也同樣重要。因為血糖水平波動，會增加高血糖或低血糖風險。穩定的血糖水平才能減少糖尿病併發症，如低血糖。不要自行加減藥物劑量，如服藥後有任何不適，應諮詢醫生或藥劑師，尋求代替治療方案。此外，服用任何保健品前，應先諮詢藥劑師，確保不會與現有藥物發生不良的相互作用。

3.補糖緊記「15-15法則」

低血糖是指血糖數值低於3.9mmol/L（70mg/dL），常見徵狀包括乏力、頭暈、出冷汗、顫抖、心跳加速、飢餓感和意識模糊或困惑。一旦出現這些情况，應立即測量血糖。如確定是低血糖，迅速補充15克糖分，例如半罐可樂，提升血糖水平，15分鐘後再測量血糖；如仍處於低血糖狀態，再次補充15克糖分；如15分鐘後仍處於低血糖狀態，立即求醫。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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