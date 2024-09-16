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健康

驗血糖唔使篤手指 智能儀24小時監測

【明報專訊】糖尿病是需要長期管理的慢性疾病，患者需要定時監測血糖水平，以確保病情穩定。傳統「篤手指」血糖監測方法應用普遍，但頻繁的手指採血帶來疼痛和不便，讓患者感到沮喪。新式智能連續血糖監測儀器（CGM）為糖尿病患者提供了毋須篤手指的創新選擇，能夠實時監測血糖水平，並減少痛苦，提升生活質量。

在家自行篤手指檢驗血糖，是許多糖尿病患者的日常。檢測前，患者需要準備血糖機、血糖試紙、採血筆、採血針、酒精棉片和針頭收集筒。然而，篤手指為患者帶來了不少痛苦。頻繁的手指採血不僅引起局部疼痛，每日多次採血，反覆動作可能導致手指皮膚損傷和感染，不僅帶來身體痛楚，亦增加精神壓力。

篤手指不當 影響檢測準確度

此外，操作時可能因手法不當或儀器誤差，例如未待消毒酒精乾透就採血，血糖試紙未有妥善保存，或會影響檢測的準確度，不準確的數據會增加糖尿病併發症風險。上述挑戰亦會降低病人依從度，不按醫囑監測血糖；在缺乏準確及時數據下，醫生在制訂治療方案時面臨困難。

皮下植入傳感器持續測量

隨科技進步，新式智能連續血糖監測儀器（continuous glucose monitor，CGM）為糖尿病患者提供毋須篤手指的新選擇。CGM原理是通過皮下植入微小傳感器，持續測量組織液中葡萄糖水平，經過葡萄糖氧化酶反應產生電子信號，再轉換成血糖數據，經無線傳輸到患者智能手機或專用設備上。與篤手指相比，CGM毋須採血、實時監測，成本效益較高。

1.毋須採血減痛楚

CGM不需要頻繁採血，大大減少痛楚和不適。其利用細軟的針將傳感器植入皮下，需要每15天更換一次（頻率視乎個別品牌而定），大部分患者不會感到明顯痛楚，亦降低皮膚損傷和感染風險。這種無痛監測方法能減輕患者心理壓力，提升生活舒適度。

2.血糖異常提示

CGM可以每分鐘更新一次血糖數據，實時監測血糖水平，提供全日24小時血糖變化趨勢，醫生可以準確地了解血糖值波幅，制訂更有效的治療計劃，調節藥物劑量。即時監測亦讓患者能夠及時發現血糖異常，迅速採取相應措施。相比之下，篤手指檢測只能提供特定時間的數據，無法反映全日血糖波動，即使進食某些食物或處於壓力下血糖飈升，或輕微體力勞動後血糖驟降亦不察覺，無法及時處理。CGM通常配備警報功能，當血糖過高或過低時會發出提示，幫助患者及時採取行動，避免危險情况發生。

3.成本效益較高

以流行的CGM品牌為例，每個傳感器約600港元，可使用15天，每天成本約40港元。

傳統篤手指方法成本較低，每天4次測試（最理想是早上起牀空腹1次，加上每次用餐後2小時各1次），每次消耗5元試紙和1元針頭，合計每天成本為24元。以15天推算，總成本為360元。

雖然CGM售價較高，但每日成本與篤手指相比，並未高出很多。考慮到CGM帶來減痛體驗、實時監測和提高依從度，整體上效益較高。隨技術進步和市場普及，CGM成本有望進一步降低，使更多患者受惠。

文：陳志鵬（藥劑連線註冊藥劑師）

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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