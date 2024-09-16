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澤星寄語：成功的定義

【明報專訊】巴黎奧運在上月中圓滿閉幕，能見證本港運動員屢獲佳績，我和大家一樣感到自豪。然而有人歡喜有人愁，亦有運動員因傷患或意外，導致成績未如理想。當大家都聚焦於得獎運動員，「風之后」李麗珊在旁述時不忘提醒觀眾，其他未能晉級或得獎的運動員，其克服傷患的意志和表達自己努力的決心，仍值得大家敬重和支持。

所謂「錦上添花易，雪中送炭難」，每名登上奧運競技場的運動員都是萬裏挑一的頂尖健兒。能取得奧運參賽資格，本身已是了不起的成就。我在觀看比賽時也不禁思考：運動員「成功」的定義是什麼呢？取得獎牌是否他們「成功」唯一指標？看代表盧森堡的華裔乒乓球選手倪夏蓮，不論輸贏，始終笑容可掬，讓大家都感受到她熱愛乒乓球的快樂。更難得的是，年逾耳順的她仍可在世界級競賽中獻技，難道不是另一種成功？

成功指標有很多，能夠爭取不同持份者的支持，也是成功的一種。我對支持港大醫學院的善長常懷感激，無論他們如何支持、支持多少，他們的鼎力相助，成就了醫學院長遠發展。所有支持我們的善長，都是功不可沒的幕後功臣。

提升應對疫症能力就是成功

為豐富學生的學習體驗，擴闊視野，港大醫學院透過「增潤學年」推進跨學科交流與實踐。有賴善長和傑出校友的慷慨捐贈，使經濟條件有限的學生有機會獲頒拓展獎學金，支持他們參與多項增潤活動。另外，一位已退休的資深同僚，亦成立獎學金鼓勵成績優異的學生到海外頂尖學府學習交流。他們的慷慨和熱心，為醫學院培育具國際視野的醫護專才提供後盾。

最近，承蒙香港賽馬會慷慨資助，港大醫學院與劍橋大學及國際疫苗研究所攜手成立「香港賽馬會環球衛生研究院」，並以港大醫學院為全球總部，加強全球各地對疫症的防備工作，同時推動疫苗研究、開發和應用。我們將結合3間合作機構有關新發傳染病的專業知識及豐富經驗，並借助香港毗鄰內地生物醫藥基建設施的獨特優勢，積極協助世界各地加強防疫工作。

研究院的成立，亦有望促進全球各地、尤其低至中等收入國家或地區，可公平獲得安全和經濟上可負擔的疫苗，且提供相關領域的人才培訓，實為加強全球衛生可持續發展的重要里程碑。我和有份參與的同事深感榮幸，亦覺任重而道遠。防備傳染病需要經年累月的努力，我深信加強多方協作，提升各地社會防備和應對傳染病的能力，是邁向成功的重要一步。而這裏所說的「成功」，在於提升我們應對未來疫症的能力，盡量減少其不良影響，以實踐我們守護民康的使命。

文：劉澤星（港大醫學院院長）

（港大醫學院院長劉澤星專欄「澤星寄語」，分享醫人醫事，隔周刊出）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[健康]

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